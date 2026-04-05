To najważniejsza chwila w Kościele katolickim. Kluczowy moment Wielkanocy
Wielkanoc kojarzy się większości Polaków przede wszystkim z uroczystym śniadaniem wielkanocnym, czy też święceniem koszyczka. Tymczasem dla Kościoła najważniejszym momentem jest msza rezurekcyjna. Celebruje ona zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które stanowi fundament wiary chrześcijańskiej.
Msza rezurekcyjna to uroczysta liturgia odprawiana na zakończenie Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota). W praktyce w Polsce najczęściej przyjmuje formę porannej mszy połączonej z procesją.
Msza rezurekcyjna w 2026 roku. Wyjątkowy moment dla wiernych
W 2026 roku Niedziela Zmartwychwstania przypada 5 kwietnia. W tym dniu msza rezurekcyjna odbywa się w większości parafii o godzinie 6:00 rano. Niekiedy planowana jest na wcześniejszą porę lub wyjątkowo zostaje połączona z Wigilią Paschalną w sobotni wieczór.
Msza połączona z procesją, trwa zwykle 60-90 minut. Po liturgii wierni wraz z kapłanem i Najświętszym Sakramentem okrążają kościół. Procesji towarzyszą śpiewy i bicie dzwonów.
Na jej czele kapłan niesie figurę Chrystusa zmartwychwstałego oraz krzyż przyozdobiony purpurową stułą. Zgodnie z zasadą: omne trinum perfectum (wszystko co potrójne, jest doskonałe), kościół okrążany jest trzykrotnie lub też procesja trzy razy zatrzymuje się, aby wówczas ogłosić zmartwychwstanie.
Tradycja ta sięga średniowiecza i szczególnie rozwinęła się w Europie Środkowej, w tym w Polsce, gdzie połączona została z procesją rezurekcyjną. Pierwsze procesje odbywały się w X w., ale szczególnego popularności nabrały dopiero w XVI w.
Rezurekcja jest publicznym wyznaniem wiary i symbolicznym rozpoczęciem okresu wielkanocnego, który trwa 50 dni. Udział w niej nie wymaga szczególnych przygotowań, jednak osoby planujące przyjęcie komunii świętej powinny pozostawać w stanie łaski uświęcającej, co w praktyce oznacza wcześniejszą spowiedź.
Papież Leon XIV: "Udział w procesji rezurekcyjnej będzie wyznaniem wiary"
Papież Leon XIV, jeszcze przed Triduum Paschalnym, w wyrazie pozdrowień do pielgrzymów z Polski powiedział:
"Adorując w tych dniach Najświętszy Sakrament przy Grobach Pańskich, uczcie się trwać wiernie przy Chrystusie w godzinie ciszy i próby. A gdy zabrzmią wielkanocne dzwony, niech udział w procesji rezurekcyjnej będzie wyznaniem wiary, że miłość i pokój są silniejsze niż śmierć. Wszystkich was błogosławię".
Czy katolik musi być obecny na mszy rezurekcyjnej?
Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej wynika z Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z Kan 1247:
"W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej".
Oznacza to, że katolik powinien uczestniczyć w mszy w Niedzielę Wielkanocną, ale nie musi być to msza rezurekcyjna o świcie. Można wybrać dowolną liturgię w ciągu dnia.
Obowiązek niedzielny spełnia także udział w mszy sprawowanej wieczorem dnia poprzedniego. Zatem w przypadku Wielkanocy uczestnictwo w Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w pełni "zastępuje" obowiązek niedzielny.
