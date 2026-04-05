To najważniejsza chwila w Kościele katolickim. Kluczowy moment Wielkanocy

Msza rezurekcyjna to uroczysta liturgia odprawiana na zakończenie Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota). W praktyce w Polsce najczęściej przyjmuje formę porannej mszy połączonej z procesją.

Msza rezurekcyjna w 2026 roku. Wyjątkowy moment dla wiernych

W 2026 roku Niedziela Zmartwychwstania przypada 5 kwietnia. W tym dniu msza rezurekcyjna odbywa się w większości parafii o godzinie 6:00 rano. Niekiedy planowana jest na wcześniejszą porę lub wyjątkowo zostaje połączona z Wigilią Paschalną w sobotni wieczór.

Msza połączona z procesją, trwa zwykle 60-90 minut. Po liturgii wierni wraz z kapłanem i Najświętszym Sakramentem okrążają kościół. Procesji towarzyszą śpiewy i bicie dzwonów.

Na jej czele kapłan niesie figurę Chrystusa zmartwychwstałego oraz krzyż przyozdobiony purpurową stułą. Zgodnie z zasadą: omne trinum perfectum (wszystko co potrójne, jest doskonałe), kościół okrążany jest trzykrotnie lub też procesja trzy razy zatrzymuje się, aby wówczas ogłosić zmartwychwstanie.

Tradycja ta sięga średniowiecza i szczególnie rozwinęła się w Europie Środkowej, w tym w Polsce, gdzie połączona została z procesją rezurekcyjną. Pierwsze procesje odbywały się w X w., ale szczególnego popularności nabrały dopiero w XVI w.

Rezurekcja jest publicznym wyznaniem wiary i symbolicznym rozpoczęciem okresu wielkanocnego, który trwa 50 dni. Udział w niej nie wymaga szczególnych przygotowań, jednak osoby planujące przyjęcie komunii świętej powinny pozostawać w stanie łaski uświęcającej, co w praktyce oznacza wcześniejszą spowiedź.

Papież Leon XIV: "Udział w procesji rezurekcyjnej będzie wyznaniem wiary"

Papież Leon XIV, jeszcze przed Triduum Paschalnym, w wyrazie pozdrowień do pielgrzymów z Polski powiedział:

"Adorując w tych dniach Najświętszy Sakrament przy Grobach Pańskich, uczcie się trwać wiernie przy Chrystusie w godzinie ciszy i próby. A gdy zabrzmią wielkanocne dzwony, niech udział w procesji rezurekcyjnej będzie wyznaniem wiary, że miłość i pokój są silniejsze niż śmierć. Wszystkich was błogosławię".

Czy katolik musi być obecny na mszy rezurekcyjnej?

Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej wynika z Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z Kan 1247:

"W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej".

Oznacza to, że katolik powinien uczestniczyć w mszy w Niedzielę Wielkanocną, ale nie musi być to msza rezurekcyjna o świcie. Można wybrać dowolną liturgię w ciągu dnia.

Obowiązek niedzielny spełnia także udział w mszy sprawowanej wieczorem dnia poprzedniego. Zatem w przypadku Wielkanocy uczestnictwo w Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w pełni "zastępuje" obowiązek niedzielny.

