Odpowiedź Kościoła nie jest zero-jedynkowa. Wszystko zależy od stanu sumienia wiernego, znaczenie mają też przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. To one jasno określają, kiedy spowiedź jest możliwa, a kiedy wierny może przyjąć eucharystię bez uprzedniego sakramentu pokuty.

Co mówi prawo kanoniczne?

Najważniejszy przepis w tej sprawie to kan. 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z jego treścią:

"Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać mszy świętej ani przyjmować komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej".

Jak to wygląda w praktyce? Osoba świadoma grzechu ciężkiego nie powinna przystępować do komunii bez wcześniejszej spowiedzi.

Wyjątek dotyczy sytuacji wyjątkowych, gdy istnieje poważna przyczyna i brak możliwości skorzystania z sakramentu pokuty.

W takim przypadku konieczny jest akt żalu oraz zamiar przystąpienia do spowiedzi przy najbliższej okazji.

Komunia bez spowiedzi jest możliwa

Kościół nie wymaga spowiedzi przed każdą komunią. Jeśli wierny nie ma na sumieniu grzechu ciężkiego, a jedynie grzechy lekkie, może wówczas przystąpić do Eucharystii bez wcześniejszej spowiedzi.

Potwierdza to Katechizm Kościoła Katolickiego (pkt 1457), który wskazuje, że obowiązek spowiedzi dotyczy sytuacji świadomego grzechu ciężkiego.

Czym właściwie jest grzech ciężki? To właśnie ta kwestia najczęściej budzi wątpliwości.

Grzech ciężki (nazywany też śmiertelnym) to taki, który dotyczy wyjątkowo "poważnej materii", został popełniony świadomie i dobrowolnie.

"Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; podsuwając człowiekowi dobra niższe, odwraca go od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem. Grzech powszedni pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża i rani" - brzmi kan. 1855.

Przykłady grzechów ciężkich według Kościoła

Na podstawie materiałów duszpasterskich parafii pw. Świętego Wojciecha w Białymstoku - do przykładów grzechów ciężkich zalicza się m.in.:

bluźnierstwo przeciwko Bogu

fałszywe świadectwo wyrządzające krzywdę

obmowę i oszczerstwo

świadome i dobrowolne odrzucenie wiary, nadziei i miłości

krzywoprzysięstwo

świadome opuszczanie mszy św. w niedzielę i święta nakazane

poważne nieposłuszeństwo wobec rodziców w istotnych sprawach

morderstwo, aborcję i eutanazję

cudzołóstwo i współżycie pozamałżeńskie

Wielkanoc i obowiązek komunii

Warto zatem pamiętać, aby zgodnie z trzecim przykazaniem kościelnym: "Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą".

To właśnie dlatego czas od Wielkanocy do uroczystości Trójcy Świętej jest tradycyjnie określany jako okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

