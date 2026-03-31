Najmniejsze miasto w Polsce ma garstkę mieszkańców. Zmieściliby się w bloku
W Polsce jest miasto, które liczy mniej mieszkańców niż blok w dużym mieście, czy też liczba zaproszonych gości na wesele. Opatowiec w województwie świętokrzyskim ma niewiele ponad 300 mieszkańców, a mimo to zachował prawa miejskie, własny rynek i historię sięgającą XIII wieku.
Opatowiec znajduje się w powiecie kazimierskim, na południu województwa świętokrzyskiego. Według danych portalu Polska w Liczbach, na terenie miasta mieszka dzisiaj 307 osób (w 2023 liczba ta wynosiła 313, zaś w 2022 - 317).
Nie bez powodu uzyskał tytuł najmniejszego miasta w Polsce pod względem liczby ludności. Mimo to miejscowość ma status miasta i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.
Najmniejsze miasto w Polsce odzyskało status po 150 latach
Jego historia sięga XIII wieku. Prawa miejskie otrzymał w 1271 r. na prośbę opata tynieckiego Modliboga. Już wcześniej istniała tu osada związana z benedyktynami z Tyńca, a pierwsze wzmianki o tym miejscu pojawiają się jeszcze w XI wieku.
Położenie nad Wisłą, w pobliżu ważnej przeprawy i szlaku handlowego prowadzącego ze Śląska na Ruś Kijowską, sprzyjało rozwojowi miejscowości. Przez kolejne stulecia Opatowiec pełnił funkcję lokalnego ośrodka handlu. Organizowano tu jarmarki, a jeszcze w XIX wieku działały spichlerze, w których gromadzono towary przed transportem rzeką.
Miasto utraciło swój status w 1869 r., podobnie jak wiele innych miejscowości po powstaniu styczniowym. Na jego odzyskanie mieszkańcy czekali aż 150 lat. Prawa miejskie przywrócono dopiero w 2019 r.
"Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący"
Jednym z największych atutów Opatowca jest jego położenie. Miasteczko leży w pobliżu ujścia Dunajca do Wisły. Widok jest niemal pocztówkowy. Uwagę przyciąga również zabudowa, historyczny układ rynku i zabytkowy kościół św. Jakuba Apostoła.
Jako ciekawostkę warto dodać, że w Opatowcu można zobaczyć jedyny w Polsce prom, który pokonuje jednocześnie dwie rzeki. Przy rynku można znaleźć też wieżę zegarowo-hejnałową, z której w południe rozlega się hejnał.
Dla miłośników historii ważnym miejscem jest cmentarz z czasów I wojny światowej, na którym pochowano ponad 800 żołnierzy rosyjskich i austrowęgierskich, a także poległych żołnierzy Wojska Polskiego z czasów kampanii wrześniowej.
Najmniejsze miasta w Polsce
Na liście tzw. mikromiast, nie licząc Opatowca znajdują się także Wiślica (woj. Świętokrzyskie) którą zamieszkuje ok. 480-500 osób oraz Solec nad Wisłą, ok 730-750 osób. Współcześnie nadal istnieje możliwość, aby miasto utraciło swój status, jednak dzieje się to rzadko.
Jednak istnieją przykłady, takie jak Miedzianka, położona w województwie Dolnośląskim. Miasto dosłownie zapadło się pod ziemię na skutek wydobycia uranu i szkód górniczych. W latach 60. i 70. wysiedlono mieszkańców, a w 1982 r. formalnie odebrano mu prawa miejskie. Aktualnie jest to wieś, którą zamieszkuje ok. 400 osób.
