22 września 2024 roku podczas Summit of the Future w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Nowym Jorku premier Albanii Edi Rama zapowiedział powstanie nowego państwa - Suwerennego Państwa Bractwa Bektaszytów na terenie Tirany.

Stolica muzułmańska powstanie w Europie

Z założenia ma to być mikropaństwo o powierzchni około 10 hektarów. To zaledwie jedna czwarta Watykanu, który zajmuje 44 hektary.

Jak podaje PAP nowe państwo miałoby własną administrację, symboliczne atrybuty państwowości, w tym paszporty, a nawet służby wywiadowcze. Na jego terenie miałyby powstać m.in. miejsca modlitwy i spotkań, muzeum poświęcone historii bractwa, a także archiwum i zaplecze administracyjne.

Suwerenne Państwo Bractwa Bektaszytów nie będzie natomiast dysponować systemem sądownictwa, armią czy strażą graniczną. Na jego czele miałby stanąć Baba Mondi, będący liderem bektaszytów.

Kim są bektaszyci?

Zakon Bektaszytów to wspólnota religijna wywodząca się z XIII wieku, zakorzeniona w nurcie sufickim islamu i posiadająca silne wpływy tradycji szyickiej. Jego światowa siedziba znajduje się w Albanii, co jest konsekwencją reform w Turcji.

Szacuje się, że wyznawcy tego nurtu stanowią około 10 proc. społeczeństwa Albanii.

Bektaszyci tworzą bractwo o relatywnie liberalnym podejściu do praktyk religijnych. Nie stosują restrykcyjnej interpretacji prawa szariatu, dopuszczają spożywanie alkoholu i nie wymagają ścisłych norm ubioru.

"W enklawie dozwolone będzie picie alkoholu, kobiety będą mogły ubierać się dowolnie. Państwo nie będzie zaprowadzać żadnych zasad dotyczących życia codziennego" - poinformował "New York Times".

Jak podkreślał Edi Rama, "celem nowego państwa jest promowanie tolerancyjnej wersji islamu, z której Albania jest dumna".

Projekt na etapie planów

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony i znajduje się w fazie przygotowań legislacyjnych. Prace rozpoczęły się w 2024 roku, jednak utworzenie nowego państwa wymaga zmian konstytucyjnych oraz zgody parlamentu Albanii.

Nie określono jeszcze daty powstania enklawy ani ostatecznego zakresu jej suwerenności.

"Plan Ramy, zakładający utworzenie państwa Bektaszytów, wywołał gwałtowne reakcje wewnętrznych i zewnętrznych czynników politycznych oraz ostre analizy w mediach" - informuje China CEE Institute.

