Jakie jajka na Wielkanoc? Jeden rodzaj ma mniej cholesterolu i więcej cynku

Jajka znoszone przez kurę zielononóżkę kuropatwianą wyróżniają się korzystniejszym profilem składników odżywczych. Badania wskazują, że mogą zawierać m.in. mniej cholesterolu, a jednocześnie więcej cennych mikroelementów.

Wolnowybiegowy chów zielononóżki

Zielononóżka jest jedną z najstarszych rodzimych odmian drobiu. Została opisana w 1899 r. przez dr Bronisława Obfidowicza w czasopiśmie "Hodowca Drobiu". Jej hodowla opiera się głównie na chowie wolnowybiegowym.

Warunki życia ptaków hodowlanych mają pośrednio wpływ na skład jaj.

ZOBACZ: Mózg młodszy o kilka lat. Naukowcy wskazują na nową dietę

Kury z dostępem do naturalnego pokarmu, zielonek, owadów czy nasion znoszą częściowo jaja o innym składzie (m.in. pod względem zawartości tłuszczów, mikroelementów i substancji bioaktywnych). W przeciwieństwie do chowu klatkowego ptaki mają większą swobodę ruchu oraz bardziej zróżnicowaną dietę.

Mniej cholesterolu, więcej cennych składników

W badaniach naukowych podkreślających zalety jaj od zielononóżki najczęściej zwraca się uwagę na niższą zawartość cholesterolu. Potwierdza to, chociażby jedno z opracowań dr hab. Jolanty Calik opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Technologów Żywności:

"Jaja te charakteryzowały się mniejszą ilością wody w żółtku, większą zawartością białka ogółem oraz mniejszą zawartością tłuszczu surowego i cholesterolu całkowitego w porównaniu z jajami innych badanych rodów kur".

ZOBACZ: Dwa dni bardzo prostej diety. Badanie pokazuje duże zmiany

Jednocześnie mogą zawierać więcej składników mineralnych, w tym cynku (ok. 2,3 mg na 100 g). Pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego, wspiera kondycję skóry i bierze udział w procesach regeneracyjnych organizmu.

Jak podaje jeden z producentów - "Mizgier" jajka od zielononóżki zawierają w sobie (na 100 g):

139 kalorii

13 g białka

0,6 g węglowodanów

9,7 g tłuszczu (w tym 3 g kwasów nasyconych)

0,15 g sodu

ZOBACZ: Wielkanocne zakupy Polaków. Ile wydamy na tegoroczne święta?

Dodatkowo można w nich znaleźć witaminy B12, E, D, A, K oraz fosfor, wapń, potas i siarkę. Co ciekawe zawierają zmniejszą ilość alergenów w porównaniu z innymi kurami. Jest to spowodowane niższą zwartością białka - o ok. 11 proc.

Czy to najlepszy wybór na Wielkanoc?

Jajka od zielononóżki mogą być droższe niż klasyczne jajka kurze. Mimo to są dobrym uzupełnieniem jadłospisu świątecznego m.in. dla osób aktywnych fizycznie, dbających o zbilansowaną dietę, poszukujących produktów o wyższej wartości odżywczej. Nadają się także dla dzieci i kobiet w ciąży.

ZOBACZ: Niemcy pokochali wędzenie tej ryby. W Polsce docenia niewielu

Bazując na aktualnych cenach, które można znaleźć w sieci marketów - za 10 sztuk jaj od zielononóżek trzeba zapłacić od 15 do ok. 25 zł. Przykładowo w sieci Auchan koszt za opakowanie wynosi 21,49 zł.

Warto jednak pamiętać, że różnice w składzie nie oznaczają, że "zwykłe" jajka są niezdrowe. Dalej ważne pozostaje odpowiednie zbilansowanie diety i umiarkowane spożycie produktów o większej ilości cholesterolu czy kalorii. Jednak jeżeli ktoś chce postawić na lepszy skład i jednocześnie wesprzeć tradycyjne hodowle drobiu, jajka od zielononóżki mogą być dobrym wyborem.

Źródła:

Calik, Jolanta. Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji. Żywność Nauka Technologia Jakość 23.3 (2016).ch

Krawczyk, Józefa. Jakość jaj od kur rodzimych ras Zielononóżek i Żółtonóżek kuropatwianych. Wiadomości Zootechniczne 55.3 (2017).

Szablewski, Tomasz, et al. Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego. Żywność Nauka Technologia Jakość 20.5 (2013).

red. / polsatnews.pl