Jakie jajka na Wielkanoc? Jeden rodzaj ma mniej cholesterolu i więcej cynku
Wielkanoc tuż-tuż, a wraz z nią coroczne zakupy produktów, bez których trudno wyobrazić sobie świąteczny stół. W centrum uwagi niezmiennie znajdują się jajka, podstawa wielu tradycyjnych potraw. Okazuje się jednak, że nie wszystkie mają takie same właściwości odżywcze.
Jajka znoszone przez kurę zielononóżkę kuropatwianą wyróżniają się korzystniejszym profilem składników odżywczych. Badania wskazują, że mogą zawierać m.in. mniej cholesterolu, a jednocześnie więcej cennych mikroelementów.
Wolnowybiegowy chów zielononóżki
Zielononóżka jest jedną z najstarszych rodzimych odmian drobiu. Została opisana w 1899 r. przez dr Bronisława Obfidowicza w czasopiśmie "Hodowca Drobiu". Jej hodowla opiera się głównie na chowie wolnowybiegowym.
Warunki życia ptaków hodowlanych mają pośrednio wpływ na skład jaj.
ZOBACZ: Mózg młodszy o kilka lat. Naukowcy wskazują na nową dietę
Kury z dostępem do naturalnego pokarmu, zielonek, owadów czy nasion znoszą częściowo jaja o innym składzie (m.in. pod względem zawartości tłuszczów, mikroelementów i substancji bioaktywnych). W przeciwieństwie do chowu klatkowego ptaki mają większą swobodę ruchu oraz bardziej zróżnicowaną dietę.
Mniej cholesterolu, więcej cennych składników
W badaniach naukowych podkreślających zalety jaj od zielononóżki najczęściej zwraca się uwagę na niższą zawartość cholesterolu. Potwierdza to, chociażby jedno z opracowań dr hab. Jolanty Calik opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Technologów Żywności:
"Jaja te charakteryzowały się mniejszą ilością wody w żółtku, większą zawartością białka ogółem oraz mniejszą zawartością tłuszczu surowego i cholesterolu całkowitego w porównaniu z jajami innych badanych rodów kur".
ZOBACZ: Dwa dni bardzo prostej diety. Badanie pokazuje duże zmiany
Jednocześnie mogą zawierać więcej składników mineralnych, w tym cynku (ok. 2,3 mg na 100 g). Pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego, wspiera kondycję skóry i bierze udział w procesach regeneracyjnych organizmu.
Jak podaje jeden z producentów - "Mizgier" jajka od zielononóżki zawierają w sobie (na 100 g):
- 139 kalorii
- 13 g białka
- 0,6 g węglowodanów
- 9,7 g tłuszczu (w tym 3 g kwasów nasyconych)
- 0,15 g sodu
ZOBACZ: Wielkanocne zakupy Polaków. Ile wydamy na tegoroczne święta?
Dodatkowo można w nich znaleźć witaminy B12, E, D, A, K oraz fosfor, wapń, potas i siarkę. Co ciekawe zawierają zmniejszą ilość alergenów w porównaniu z innymi kurami. Jest to spowodowane niższą zwartością białka - o ok. 11 proc.
Czy to najlepszy wybór na Wielkanoc?
Jajka od zielononóżki mogą być droższe niż klasyczne jajka kurze. Mimo to są dobrym uzupełnieniem jadłospisu świątecznego m.in. dla osób aktywnych fizycznie, dbających o zbilansowaną dietę, poszukujących produktów o wyższej wartości odżywczej. Nadają się także dla dzieci i kobiet w ciąży.
ZOBACZ: Niemcy pokochali wędzenie tej ryby. W Polsce docenia niewielu
Bazując na aktualnych cenach, które można znaleźć w sieci marketów - za 10 sztuk jaj od zielononóżek trzeba zapłacić od 15 do ok. 25 zł. Przykładowo w sieci Auchan koszt za opakowanie wynosi 21,49 zł.
Warto jednak pamiętać, że różnice w składzie nie oznaczają, że "zwykłe" jajka są niezdrowe. Dalej ważne pozostaje odpowiednie zbilansowanie diety i umiarkowane spożycie produktów o większej ilości cholesterolu czy kalorii. Jednak jeżeli ktoś chce postawić na lepszy skład i jednocześnie wesprzeć tradycyjne hodowle drobiu, jajka od zielononóżki mogą być dobrym wyborem.
Źródła:
- Calik, Jolanta. Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji. Żywność Nauka Technologia Jakość 23.3 (2016).ch
- Krawczyk, Józefa. Jakość jaj od kur rodzimych ras Zielononóżek i Żółtonóżek kuropatwianych. Wiadomości Zootechniczne 55.3 (2017).
- Szablewski, Tomasz, et al. Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego. Żywność Nauka Technologia Jakość 20.5 (2013).
