Mózg młodszy o kilka lat. Naukowcy wskazują na nową dietę
Odpowiednia dieta może spowolnić starzenie się mózgu o kilka lat. Chodzi o wysoce roślinną MIND, której skuteczność wykazały obserwacje uczonych. Naukowcy zauważyli związek między jej stosowaniem a zachowaniem funkcji poznawczych. Szczególnie dwa rodzaje jedzenia okazywały się kluczowe w utrzymaniu umysłu w dobrej kondycji.
Demencja to jedno z największych wyzwań światowej medycyny. Tylko w Polsce notuje się rocznie około 35 tys. nowych przypadków chorób otępiennych. Kolejne badania rzucają nowe światło na takie schorzenia. Ważne dla mózgów są aktywność fizyczna i bogate życie towarzyskie. Nie mniejsze znaczenie ma odpowiednie żywienie.
Dieta MIND. Klucz do jasnego umysłu
Jak wynika z niedawnych ustaleń, umysłowi bardzo służy dieta MIND. Stanowi ona połączenie diet śródziemnomorskiej i DASH (służą one m.in. zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nadciśnienia). Jest obfita m.in. w rośliny: warzywa, owoce czy orzechy.
Aby sprawdzić jej związek z chorobami neurodegeneracyjnymi, naukowcy z chińskiego Uniwersytetu Zhejiang przeanalizowali dane niemal 1650 osób w średnim i starszym wieku z kohorty Framingham Heart Study. Wyniki i wnioski opublikowano w marcu 2026 roku w "Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry".
Jak wyglądał proces badawczy? Każdy z pacjentów przechodził rutynowe badania okresowe co kilka lat, a co 2-6 lat miał badany mózg rezonansem. Wiadomo było, co jedli, bo wypełniali specjalne kwestionariusze.
Pochylając się nad dwunastoletnim okresem obserwacji tego grona, dostrzeżono, że z wiekiem u każdej z osób zauważalne było m.in. zmniejszenie objętości mózgu i hipokampa oraz ubytek istoty szarej. Stwierdzono pewną prawidłowość.
Zgodność z dietą MIND pacjentów mierzono w piętnastopunktowej skali. Każdy trzypunktowy wzrost wyniku wiązał się z 20-proc. mniejszym obkurczaniem się istoty szarej. To przekłada się na 2,5 roku opóźnienia starzenia mózgu. Spowolniło też rozszerzanie komór mózgu (powiązane np. z Alzheimerem) o 8 proc. To z kolei odpowiednik roku starzenia.
Drób i jagody. Udowodniono, czemu warto je jeść
"U osób, które ściśle przestrzegały diety "MIND", zaobserwowano wolniejsze starzenie się struktury mózgu" - przekazał CNN Changzheng Yuan, jeden z autorów badań, opublikowanych w "Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry".
Najsilniejszy związek z tymi efektami miało jedzenie... jagód i drobiu. Oba rodzaje żywności spowalniały wzrost objętości komór, a drób dodatkowo przyczyniał się do ograniczenia zaniku istoty szarej.
Z kolei fast food oraz słodycze odpowiadały za utratę objętości hipokampa, czyli struktury, która odpowiada za procesy pamięciowe i uczenie się.
Dieta MIND. Rekomendacje ekspertów
Jakie są szczególnie istotne założenia diety MIND? Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca, aby każdego dnia spożywać minimum trzy porcje produktów pełnoziarnistych, a tłuszcze zwierzęce zastępować roślinnymi.
Pozostałe zalecenia dotyczą porcji tygodniowych. Należy sięgać m.in. po:
- warzywa zielonolistne (co najmniej 6 razy w tygodniu)
- niesolone orzechy i pestki (5 porcji tygodniowo)
- rośliny strączkowe (3 porcje)
- owoce jagodowe (minimum 2 razy)
- ryby, zwłaszcza tłuste (przynajmniej porcja w tygodniu)
Źródło:
- Chen, Hui et al. Adherence to the MIND diet and longitudinal brain structural changes over a decade: evidence from the Framingham heart study offspring cohort. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, jnnp-2025-336957. 17 Mar. 2026, doi:10.1136/jnnp-2025-336957
