Demencja to jedno z największych wyzwań światowej medycyny. Tylko w Polsce notuje się rocznie około 35 tys. nowych przypadków chorób otępiennych. Kolejne badania rzucają nowe światło na takie schorzenia. Ważne dla mózgów są aktywność fizyczna i bogate życie towarzyskie. Nie mniejsze znaczenie ma odpowiednie żywienie.

Dieta MIND. Klucz do jasnego umysłu

Jak wynika z niedawnych ustaleń, umysłowi bardzo służy dieta MIND. Stanowi ona połączenie diet śródziemnomorskiej i DASH (służą one m.in. zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nadciśnienia). Jest obfita m.in. w rośliny: warzywa, owoce czy orzechy.

Aby sprawdzić jej związek z chorobami neurodegeneracyjnymi, naukowcy z chińskiego Uniwersytetu Zhejiang przeanalizowali dane niemal 1650 osób w średnim i starszym wieku z kohorty Framingham Heart Study. Wyniki i wnioski opublikowano w marcu 2026 roku w "Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry".

ZOBACZ: Nie chcesz stracić pamięci na starość? Ten prosty nawyk może cię przed tym uchronić

Jak wyglądał proces badawczy? Każdy z pacjentów przechodził rutynowe badania okresowe co kilka lat, a co 2-6 lat miał badany mózg rezonansem. Wiadomo było, co jedli, bo wypełniali specjalne kwestionariusze.

Pochylając się nad dwunastoletnim okresem obserwacji tego grona, dostrzeżono, że z wiekiem u każdej z osób zauważalne było m.in. zmniejszenie objętości mózgu i hipokampa oraz ubytek istoty szarej. Stwierdzono pewną prawidłowość.

Zgodność z dietą MIND pacjentów mierzono w piętnastopunktowej skali. Każdy trzypunktowy wzrost wyniku wiązał się z 20-proc. mniejszym obkurczaniem się istoty szarej. To przekłada się na 2,5 roku opóźnienia starzenia mózgu. Spowolniło też rozszerzanie komór mózgu (powiązane np. z Alzheimerem) o 8 proc. To z kolei odpowiednik roku starzenia.

Drób i jagody. Udowodniono, czemu warto je jeść

"U osób, które ściśle przestrzegały diety "MIND", zaobserwowano wolniejsze starzenie się struktury mózgu" - przekazał CNN Changzheng Yuan, jeden z autorów badań, opublikowanych w "Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry".

Najsilniejszy związek z tymi efektami miało jedzenie... jagód i drobiu. Oba rodzaje żywności spowalniały wzrost objętości komór, a drób dodatkowo przyczyniał się do ograniczenia zaniku istoty szarej.

ZOBACZ: Ultraprzetworzona żywność w diecie. Dlaczego sprzyja tyciu

Z kolei fast food oraz słodycze odpowiadały za utratę objętości hipokampa, czyli struktury, która odpowiada za procesy pamięciowe i uczenie się.

Dieta MIND. Rekomendacje ekspertów

Jakie są szczególnie istotne założenia diety MIND? Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca, aby każdego dnia spożywać minimum trzy porcje produktów pełnoziarnistych, a tłuszcze zwierzęce zastępować roślinnymi.

Pozostałe zalecenia dotyczą porcji tygodniowych. Należy sięgać m.in. po:

warzywa zielonolistne (co najmniej 6 razy w tygodniu)

niesolone orzechy i pestki (5 porcji tygodniowo)

rośliny strączkowe (3 porcje)

owoce jagodowe (minimum 2 razy)

ryby, zwłaszcza tłuste (przynajmniej porcja w tygodniu)

Źródło:

Chen, Hui et al. Adherence to the MIND diet and longitudinal brain structural changes over a decade: evidence from the Framingham heart study offspring cohort. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, jnnp-2025-336957. 17 Mar. 2026, doi:10.1136/jnnp-2025-336957

Polsat News Dieta MIND kluczem do zdrowego umysłu i profilaktyki demencji

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni