W tym roku majówka wypada mniej korzystnie dla planujących urlopy. 3 maja przypada w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu Polaków planuje wyjazdy. Pytanie pozostaje jedno: czy pogoda dopisze?

Majówka 2026. Na upały nie ma co liczyć

Według wstępnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na maj, na terenie całego kraju zarówno średnia temperatura powietrza, jak i suma opadów najprawdopodobniej zmieszczą się w normie wieloletniej (z lat 1991-2020). Oznacza to raczej umiarkowaną pogodę, bez upałów, ale też bez wyraźnych anomalii chłodu.

Jak wygląda kwestia najwyższych przeciętnych temperatur? Poniżej szczegóły:

Warszawa (od 13,6 do 14,8 st. C)

Poznań (od 13,5 do 14,8 st. C)

Zielona Góra (od 13,4 do 14,8 st. C)

Gorzów Wielkopolski (od 13,3 do 14,8 st. C)

Wrocław (od 13,9 do 14,7 st. C)

Najchłodniej będzie tradycyjnie w górach (od 10 do 11,2 st. C w Zakopanem), a także na wybrzeżu (do 13 st. C w Koszalinie i do 12,6 st. C w Gdańsku) oraz na Suwalszczyźnie (do 13,2 st. C).

IMGW

Kto musi przygotować się na deszcz?

Zimowa stolica Polski będzie niestety przodować pod względem opadów. Według danych IMGW miesięczna suma w Zakopanem może sięgnąć nawet 154,1 mm. To zdecydowanie więcej niż w kolejnych miastach: Rzeszowie (do 93,1 mm), Krakowie (87,7 mm) czy Katowicach (87,4 mm). Najmniej deszczowo zapowiada się na północy - w Gdańsku spadnie przeciętnie od 35,1 do 59,7 mm wody.

IMGW

Utrzymanie temperatur w normie można jednak traktować jako dobrą wiadomość. Warto przypomnieć, że maj 2025 ze średnią temperaturą zaledwie 11 st. C (czyli o 2,2 stopnia niższą od średniej wieloletniej!), został oficjalnie zakwalifikowany przez IMGW jako miesiąc "ekstremalnie chłodny".

"Najcieplejszym regionem Polski było Podkarpacie, gdzie średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła 11,8 st. C. [...] Z kolei najchłodniej było w Karpatach, tam średnia temperatura powietrza (10,2 st. C) była o 2,5 stopnia niższa od normy" - poinformowało wówczas IMGW w komunikacie magazynu Obserwator.

Deszczowy finisz kwietnia? Warto rozważyć kurtkę z kapturem

Bardziej precyzyjne dane, oparte na modelu ECMWF (Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody), dotyczą ostatniego pełnego tygodnia kwietnia (20-26 kwietnia). To kluczowy termin dla osób planujących dłuższy urlop - wzięcie 4 dni wolnego (27-30 kwietnia) w połączeniu z weekendami pozwala na dziewięciodniowy odpoczynek.

Z wyliczeń wynika, że pod koniec kwietnia na przeważającym obszarze kraju średnia temperatura maksymalna wyniesie około 14-15 st. C. Najcieplej zapowiada się w Małopolsce i na Podkarpaciu (do 16 st. C), a najchłodniej w Trójmieście, Koszalinie i na Podhalu (10-11 st. C).

IMGW

Uważać trzeba jednak na opady. Na południu i południowo-wschodnich krańcach Polski może być w tym czasie dość deszczowo. W Zakopanem prawdopodobieństwo wystąpienia sumy opadów powyżej 20 mm sięga aż 60 proc., a na Podkarpaciu czy w Małopolsce oscyluje wokół 50 proc.

IMGW

red. / polsatnews.pl