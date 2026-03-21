W ostatnich tygodniach, w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie, znaczenie tej wyspy jeszcze wzrosło, a jej rola w geopolitycznej układance zaczęła być analizowana przez największe światowe mocarstwa i analityków rynku surowców.

"Niezatapialny lotniskowiec" Iranu

Wyspa Keszm jest największą wyspą Iranu i leży w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Ma około 1445 km2 powierzchni, leży zaledwie 22 km od portowego miasta Bandar Abbas.

Jest to też jednocześnie obszar o wyjątkowej przyrodzie: znajdują się tu lasy namorzynowe Hara, geopark wpisany na listę UNESCO, Dolina Gwiazd, kanion Chahkooh oraz jedna z najdłuższych jaskiń solnych świata, licząca ponad sześć km długości.





Położenie Keszm sprawia, że bywa określana mianem "niezatapialnego lotniskowca". Z tego miejsca Iran może kontrolować ruch statków w cieśnienie, przez którą przechodzi znacząca część surowców energetycznych.

Według Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej jest to nawet 25-34 proc. światowego handlu ropą. Każdy poważniejszy incydent w tym regionie natychmiast odbija się na cenach surowców i stabilności rynków. Bliskość portowego miasta Bandar Abbas dodatkowo wzmacnia jej znaczenie logistyczne i militarne.

Znaczenie Keszm wynika przede wszystkim z jej wpływu na sytuację w Cieśnienie Ormuz. W momentach napięć geopolitycznych Iran wielokrotnie sygnalizował możliwość ograniczenia lub nawet zablokowania ruchu statków.

W lutym 2026 r. po wybuchu konfliktu Izraelsko-Amerykańsko-Irańskiego cieśnina została zablokowana. Teheran przepuszcza statki w sposób selektywny. Chińczycy mogą przepływać bez przeszkód, również Indie otrzymują coraz więcej pozwoleń, podobnie jak Rosjanie czy Pakistańczycy. Paliwo dla państw Zachodu jest blokowane.

Podziemne miasto rakietowe

Według analiz przytaczanych m.in. przez Al Jazeerę, pod powierzchnią wyspy mogą znajdować się rozległe sieci tuneli i instalacji wojskowych. To właśnie tam mają być rozmieszczone wyrzutnie rakiet, systemy obrony wybrzeża oraz szybkie jednostki uderzeniowe. Takie ukryte struktury są wyjątkowo trudne do zniszczenia i pozwalają prowadzić działania w sposób asymetryczny, który nie wymaga klasycznej przewagi militarnej na polu bitwy.

Dodatkowo na wyspie znajduje się baza dronów obsługiwana przez IRGC (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej). W wywiadzie dla Al Jazeery, emerytowany libański generał brygady Hassan Dżuni powiedział, że pod powierzchnią Keszm Iran ukrył strategiczny arsenał, tworząc przy tym całe "podziemne miasto rakietowe".

Cywile w cieniu amerykańskich rakiet

Na wyspie mieszka ok. 150 tys. osób, których codzienne życie toczy się między tradycją, a rosnącą obecnością wojska. Region, znany do tej pory z m.in. rybołówstwa czy turystyki, coraz częściej staje się areną działań militarnych.

Do tej pory odnotowano ataki na statki handlowe. Według agencji Reuters ostrzelano co najmniej 14 jednostek.

