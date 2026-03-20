Oszuści wykorzystają zbliżające się święta. Nigdy nie odbieraj takich połączeń

Telefoniczne oszustwa nie zniknęły, a zmieniła się jedynie forma kontaktu. W przeszłości dominowały metody "na wnuczka" lub "na policjanta", które szczególnie często dotykały osoby starsze. Później pojawiły się fałszywe SMS-y dotyczące przesyłek. Dziś przestępcy przenoszą się tam, gdzie użytkownicy czują się bezpieczniej, do komunikatorów.

Oszuści wykorzystują aplikacje do wyłudzeń, policja apeluje o ostrożność
  • Połączenia przez aplikacje internetowe są trudniejsze do filtrowania, co ułatwia działanie oszustom
  • Oszuści wykorzystują dane publiczne oraz podszywają się pod znajomych lub instytucje
  • Szczególnie narażone są okresy przedświąteczne, wakacyjne i promocje jak Black Friday
  • Zgłaszaj podejrzane numery operatorowi i CERT Polska, a w przypadku strat zgłoś sprawę policji

Połączenia realizowane przez aplikacje internetowe są trudniejsze do filtrowania i blokowania niż zwykłe rozmowy telefoniczne. To sprawia, że oszuści mogą działać skuteczniej i dłużej pozostawać niezauważeni.  

 

Dodatkowo kontakt przez WhatsApp czy Messenger wydaje się bardziej naturalny. Wiele osób korzysta z nich przy zakupach online, umawianiu usług czy rezerwacjach, dlatego taka forma komunikacji rzadziej wzbudza podejrzenia.

 

Przestępcy często wykorzystują dane dostępne publicznie, np. na portalach ogłoszeniowych. Osoby sprzedające przedmioty lub oferujące wynajem same udostępniają numery telefonów, które później trafiają w ręce oszustów. 

Zwiększ czujność w nadchodzące święta  

Natężenie tego typu prób wyłudzeń rośnie w określonych okresach. Szczególnie narażony jest czas przed świętami, gdy wiele osób oczekuje przesyłek i łatwiej daje się przekonać, że pojawił się problem z dostawą. 

 

Podobny schemat powtarza się w sezonie wakacyjnym, kiedy użytkownicy rezerwują noclegi lub kupują bilety. Oszuści podszywają się wówczas pod właścicieli obiektów lub przewoźników. 

 

Wzmożoną aktywność przestępców widać także podczas dużych akcji promocyjnych, takich jak Black Friday. Fałszywe oferty i próby wyłudzenia danych płatniczych pojawiają się wtedy wyjątkowo często. 

Co robią oszuści po nawiązaniu kontaktu? 

Rozmowa może szybko przerodzić się w próbę oszustwa. Najczęściej stosowane scenariusze dotyczą przesyłania linków do rzekomych płatności lub potwierdzeń rezerwacji, które prowadzą do instalacji złośliwego oprogramowania, a także: 

  • podszywania się pod znajomych lub członków rodziny i wyłudzanie kodów dostępu 
  • nagrywania głosu rozmówcy, który może zostać wykorzystany później do oszustw z użyciem sztucznej inteligencji, np. przy autoryzacji głosowej 

Popularne metody oszustw. Policja ostrzega 

Oszuści telefoniczni stosują różne scenariusze w zależności od celu działania. Do najczęstszych należą podszywanie się pod instytucje (np. bank, ZUS), aby wyłudzić dane lub dostęp do konta.  

 

Wciąż pojawia się też oszustwo "wangiri",  polegająca na krótkim połączeniu z zagranicznego numeru i próbie skłonienia ofiary do oddzwonienia (zwykle na płatną linię).  

 

 

Policja zwraca uwagę, że coraz częściej wykorzystywane są zagraniczne numery oraz automatyczne komunikaty. Po odebraniu połączenia można usłyszeć prośbę o kontynuowanie rozmowy przez WhatsApp, co w praktyce bywa wstępem do próby wyłudzenia danych lub pieniędzy, np. z wykorzystaniem kodu BLIK lub fałszywych linków do logowania 

 

- Samo odebranie połączenia nie spowoduje utraty danych lub pieniędzy. Po odebraniu połączeniu usłyszeć można głos z automatu, który prosił, by 'dołączyć do niego na WhatsApp' - poinformowała asp.szt. Wioletta Polerowicz, rzecznik KPP w Oławie. 

Padłeś ofiarą oszustwa? Zgłoś taką sytuację 

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ignorowanie połączeń z nieznanych numerów, szczególnie zagranicznych. Nie należy również oddzwaniać ani klikać w przesyłane linki. 

 

Podejrzane numery warto zgłaszać operatorowi, który może je zablokować. Dodatkowo incydenty można przekazać do CERT Polska, zajmującego się bezpieczeństwem w sieci. W sytuacji, gdy doszło do utraty pieniędzy lub danych, konieczne jest zgłoszenie sprawy na policję. 

 

 

 

