Połączenia realizowane przez aplikacje internetowe są trudniejsze do filtrowania i blokowania niż zwykłe rozmowy telefoniczne. To sprawia, że oszuści mogą działać skuteczniej i dłużej pozostawać niezauważeni.

Dodatkowo kontakt przez WhatsApp czy Messenger wydaje się bardziej naturalny. Wiele osób korzysta z nich przy zakupach online, umawianiu usług czy rezerwacjach, dlatego taka forma komunikacji rzadziej wzbudza podejrzenia.

Przestępcy często wykorzystują dane dostępne publicznie, np. na portalach ogłoszeniowych. Osoby sprzedające przedmioty lub oferujące wynajem same udostępniają numery telefonów, które później trafiają w ręce oszustów.

Zwiększ czujność w nadchodzące święta

Natężenie tego typu prób wyłudzeń rośnie w określonych okresach. Szczególnie narażony jest czas przed świętami, gdy wiele osób oczekuje przesyłek i łatwiej daje się przekonać, że pojawił się problem z dostawą.

Podobny schemat powtarza się w sezonie wakacyjnym, kiedy użytkownicy rezerwują noclegi lub kupują bilety. Oszuści podszywają się wówczas pod właścicieli obiektów lub przewoźników.

Wzmożoną aktywność przestępców widać także podczas dużych akcji promocyjnych, takich jak Black Friday. Fałszywe oferty i próby wyłudzenia danych płatniczych pojawiają się wtedy wyjątkowo często.

Co robią oszuści po nawiązaniu kontaktu?

Rozmowa może szybko przerodzić się w próbę oszustwa. Najczęściej stosowane scenariusze dotyczą przesyłania linków do rzekomych płatności lub potwierdzeń rezerwacji, które prowadzą do instalacji złośliwego oprogramowania, a także:

podszywania się pod znajomych lub członków rodziny i wyłudzanie kodów dostępu

nagrywania głosu rozmówcy , który może zostać wykorzystany później do oszustw z użyciem sztucznej inteligencji, np. przy autoryzacji głosowej

Popularne metody oszustw. Policja ostrzega

Oszuści telefoniczni stosują różne scenariusze w zależności od celu działania. Do najczęstszych należą podszywanie się pod instytucje (np. bank, ZUS), aby wyłudzić dane lub dostęp do konta.

Wciąż pojawia się też oszustwo "wangiri", polegająca na krótkim połączeniu z zagranicznego numeru i próbie skłonienia ofiary do oddzwonienia (zwykle na płatną linię).

Oszuści wykorzystują komunikatory do wyłudzania danych, policja apeluje o ostrożność

Policja zwraca uwagę, że coraz częściej wykorzystywane są zagraniczne numery oraz automatyczne komunikaty. Po odebraniu połączenia można usłyszeć prośbę o kontynuowanie rozmowy przez WhatsApp, co w praktyce bywa wstępem do próby wyłudzenia danych lub pieniędzy, np. z wykorzystaniem kodu BLIK lub fałszywych linków do logowania

- Samo odebranie połączenia nie spowoduje utraty danych lub pieniędzy. Po odebraniu połączeniu usłyszeć można głos z automatu, który prosił, by 'dołączyć do niego na WhatsApp' - poinformowała asp.szt. Wioletta Polerowicz, rzecznik KPP w Oławie.

Padłeś ofiarą oszustwa? Zgłoś taką sytuację

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ignorowanie połączeń z nieznanych numerów, szczególnie zagranicznych. Nie należy również oddzwaniać ani klikać w przesyłane linki.

Podejrzane numery warto zgłaszać operatorowi, który może je zablokować. Dodatkowo incydenty można przekazać do CERT Polska, zajmującego się bezpieczeństwem w sieci. W sytuacji, gdy doszło do utraty pieniędzy lub danych, konieczne jest zgłoszenie sprawy na policję.

