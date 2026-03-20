Mimo że w Europie wielokrotnie zapowiadano koniec sezonowego przestawiania zegarów, w 2026 roku wciąż obowiązują dotychczasowe zasady. Marcowa zmiana ponownie wpłynie na codzienność milionów Polaków.

Zmiana czasu na letni 2026: Kiedy i jak przestawiamy zegarki?

Zbliżająca się zmiana czasu na letni nastąpi w nocy z 28 na 29 marca 2026 roku. Wskazówki zegarów przesuniemy do przodu z godziny 2:00 na 3:00.

Oznacza to, że ta noc będzie o godzinę krótsza, trwając siedem zamiast standardowych ośmiu godzin. Choć dla wielu osób wiąże się to z utratą godziny snu, zmiana ma także swoje praktyczne uzasadnienie - ma zapewnić lepsze wykorzystanie światła dziennego w godzinach popołudniowych i wieczornych.

ZOBACZ: Zmiana czasu na letni. Ta marcowa noc będzie krótsza niż zwykle



Fizyczne przestawienie zegarów dotyczy przede wszystkim urządzeń analogowych oraz starszych sprzętów elektronicznych, które nie posiadają funkcji automatycznej aktualizacji. Smartfony, komputery i większość nowoczesnych urządzeń domowych zrobią to za nas.

Dlaczego zmieniamy czas? Krótka historia i regulacje

System zmiany czasu na letni i zimowy ma swoje korzenie w dążeniu do oszczędzania energii oraz efektywniejszego wykorzystania światła słonecznego. Po raz pierwszy na szeroką skalę zastosowano go podczas I wojny światowej, a w kolejnych latach był wielokrotnie modyfikowany.

ZOBACZ: Jak przygotować trawnik na wiosnę? Wiele osób popełnia ten błąd

W ostatnich latach w Unii Europejskiej toczyły się intensywne dyskusje na temat zniesienia sezonowych zmian, jednak ostatecznie nie doprowadziły one do wprowadzenia jednolitych rozwiązań, a dotychczasowy harmonogram nadal obowiązuje.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie i samopoczucie

Choć przesunięcie zegara o zaledwie godzinę może wydawać się niewielką modyfikacją, dla organizmu oznacza to konieczność dostosowania rytmu dobowego.

ZOBACZ: Nowy groźny rodzaj kleszczy w Polsce. Sezon właśnie rusza

Badania wskazują, że skrócenie snu w noc zmiany czasu może prowadzić do przejściowych problemów z zasypianiem, koncentracją oraz ogólnym nastrojem. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz ci, którzy zmagają się z zaburzeniami snu.

