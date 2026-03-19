Rok temu świat obiegło nagranie, które dziś jest uznawane za jedno z najważniejszych odkryć ostatnich lat w badaniach głębin oceanicznych. Po raz pierwszy zarejestrowano wówczas kałamarnicę olbrzymią w swoim naturalnym środowisku. Niezwykle rzadkie stworzenie uchwycono w wodach południowego Atlantyku.

Nagranie po stu latach od odkrycia kałamarnicy kolosalnej

Kałamarnice od lat funkcjonowały w kulturze jako mityczne stworzenia. Przez wieki utożsamiano je z m.in. Krakenem, czyli legendarnym potworem morskim obecnym już w opowieściach starożytnych Greków. Dopiero w XVII wieku zaczęto łączyć te relacje z rzeczywistymi głowonogami.

Jak podało CBS News, gatunek kałamarnicy kolosalnej został opisany przez naukowców ponad 100 lat temu, dopiero niedawno udało się uchwycić go na wideo w jego naturalnym środowisku. Materiał został zarejestrowany 9 marca 2025 r. przez załogę statku badawczego Falkor, należącego do organizacji non-profit Schmidt Ocean Institute.

Obserwacja na głębokości 600 metrów

Kałamarnicę zauważono dzięki zdalnie sterowanemu pojazdowi, który operował około 600 metrów pod powierzchnią oceanu. Do spotkania doszło w rejonie archipelagu wulkanicznych wysp Sandwich Południowy, położonych między południowymi krańcami Ameryki Południowej a Antarktydą.

Instytut podkreśla, że to przełomowe nagranie pojawiło się dokładnie sto lat po pierwszym zidentyfikowaniu i nazwaniu tego gatunku.

Jak wskazują badacze, kałamarnice kolosalne mogą dorastać do imponujących rozmiarów. Niektóre osobniki osiągają wagę około 500 kilogramów i długość 6 metrów. Zdarzały się jednak przypadki znacznie większe, od 12 do 14 metrów długości i nawet 750 kilogramów masy.

Osobnik uchwycony na zeszłorocznym nagraniu był jednak młody i wyraźnie mniejszy od dorosłych przedstawicieli gatunku. Zespół badawczy oszacował jego długość na około 30 centymetrów.

Przez dekady znane głównie ze szczątek

Dotychczas wiedza o kałamarnicach kolosalnych była bardzo ograniczona. Przez lata naukowcy mieli z nimi styczność głównie pośrednio, analizując szczątki znajdowane w żołądkach wielorybów i ptaków morskich.

"To ekscytujące zobaczyć pierwsze nagranie młodego kolosa i ta pokora, gdy uświadamiamy sobie, że nie mają one pojęcia o istnieniu ludzi" - powiedziała Kat Bolstad, profesor z Auckland University of Technology w Nowej Zelandii, która pomagała w weryfikacji nagrania. "Przez 100 lat spotykaliśmy je głównie jako szczątki w żołądkach wielorybów i ptaków morskich" - dodała badaczka.

Podobne problemy badawcze dotyczą także innych głębinowych kałamarnic. Jak podkreślał kilka lat temu edukator Krzysztof Poznański z kanału Naukowo.TV dla Polskiego Radia, są to zwierzęta wciąż bardzo słabo poznane przez naukowców, a ich obserwacja w naturalnym środowisku należy do rzadkości.

"W 2011 roku udało się sfilmować zaledwie 3-metrowego przedstawiciela tego typu zwierząt, mimo że wcześniej podejmowano setki prób, często w absolutnej ciszy, by ich nie spłoszyć" - wskazywał.

35 dni badań i kolejne odkrycia

Jak informuje Schmidt Ocean Institute, nagranie powstało podczas 35-dniowej ekspedycji naukowej, której celem było poszukiwanie nowych form życia w oceanie.

Młode osobniki tego gatunku mają niemal całkowicie przezroczyste, "szklane" ciała. Z czasem jednak tracą tę właściwość. Co więcej, są "wyposażone" w obracające się haki na mackach, które pomagają im chwytać ofiary.

Dotychczas wyprawy instytutu doprowadziły do pierwszych obserwacji czterech różnych gatunków kałamarnic, w tym właśnie kałamarnicy kolosalnej. Dyrektor Schmidt Ocean Institute, Jyotika Virmani, określiła te odkrycia jako "niezapomniane chwile", które - jak podkreśliła - "wciąż przypominają nam, że ocean jest pełen tajemnic, które wciąż czekają na rozwiązanie".

W 2026 roku nagranie nadal pozostaje jednym z nielicznych potwierdzonych przypadków obserwacji tego gatunku w jego naturalnym środowisku. To tylko podkreśla, jak mało wiemy o życiu w najgłębszych partiach oceanów. Naukowcy wskazują, że wyjątkowo rozwinięty wzrok tych zwierząt może pozwalać im wykrywać obecność sprzętu badawczego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl