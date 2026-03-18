Morze bez brzegów naprawdę istnieje. Jego granice wyznacza coś zupełnie innego

Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Języka Polskiego morzem jest obszar słonej wody o dużych rozmiarach. Stanowi część oceanu otoczoną lądem lub wydzieloną. Nietrudno wpaść tu w pułapkę błędnego przekonania, że owa granica musi być widoczna, np. piaszczysta plaża, skały.

Na Morze Sargassowe można wpłynąć i nawet o tym nie wiedzieć, ponieważ jego granice wyznaczają… tylko prądy morskie. Przez wiele lat sądzono, że to martwy i cichy obszar. To właśnie tam znajduje się tajemniczy Trójkąt Bermudzki. Okazuje się, że w tym akwenie bez lądu żyje i żeruje wiele gatunków wodnych stworzeń.

Gdzie znajduje się Morze Sargassowe?

Morze Sargassowe jest unikalne. Jako jedyne na całej planecie… nie ma lądu i nigdy się z nim nie stykało. Zlokalizowane jest na Oceanie Atlantyckim około 590 mil na wschód od Florydy. Często gdy żeglarze wpływają na tamtejsze wody, nawet nie zdają sobie z tego sprawy.

Mapy Google Morze Sargassowe - unikalny akwen bez lądowych granic

Jak zaznacza National Geographic, granice wyznacza pięć dużych prądów morskich wirujących zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Bermudów.

Za granice tego akwenu uznaje się:

Golfstrom

Prąd Kanaryjski

Prąd Północnoatlantycki

Prąd Antylski

Równikowy Prąd Wsteczny

Nie są to granice stałe, jak ma to miejsce w przypadku innych mórz. Morze Sargassowe zmienia kształt wraz z prądami - raz się kurczy, by innym razem rozszerzyć. Jego szacunkowa powierzchnia wynosi około 6-7 mln km kw.

Unikalne położenie idealne dla unikalnych gatunków

"Panuje tam strefa względnego bezruchu, co oznacza, że nawet, jeśli wieją tam wiatry, są one dość łagodne. Dlatego jest możliwość, by w tym miejscu obficie rozwijały się gronorosty z rodzaju sargassum" - wyjaśnia Monika Wiśniewska z Akwarium Gdyńskiego w rozmowie z Polskim Radiem.

Morze Sargassowe przez wiele lat nazywane było oceaniczną pustynią. Okazuje się, że znajdują tam swoją przestrzeń gronorosty, które są dla wodnych stworzeń jednocześnie schronieniem i pokarmem.

Wedle analiz mogą tam żyć larwy i młode osobniki 122 gatunków ryb, małe żółwie morskie, ślimaki, nagoskrzelne, koniki morskie, kraby i krewetki.

Zagrożenia dla Morza Sargassowego

Morze Sargassowe zbiera zanieczyszczenia z prądów wyznaczających jego granice. Mowa przede wszystkim o odpadach generowanych przez ludzi i wyrzucanych do wody. Zaobserwowano również, że latem temperatura powierzchni akwenu ociepla się do około 28-30 st. Celsjusza, a zimą ochładza do około 18-20 st. Te wahania napędzają mieszanie się wód.

Co więcej, Morze Sargassowe pobiera również dwutlenek węgla. Wszystko to powoduje, że tamtejsze wody stały się ciepłe jak nigdy wcześniej (od lat 80. XX w. średnia temperatura wzrosła o około 1 st. Celsjusza), co stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu - tlen przestaje docierać do większych głębokości i zahamowany zostaje przepływ składników odżywczych.

red. / polsatnews.pl