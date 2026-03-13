Przez lata panowało przekonanie, że to umiarkowana aktywność aerobowa w zalecanym zakresie - 150 minut tygodniowo - wspiera dobre i długie życie. Jednak naukowcy z University at Buffalo postanowili przyjrzeć się zagadnieniu. Okazało się, że znacznie ważniejsza jest siła mięśni. To ona ma znaczenie dla redukcji ryzyka wcześniejszej śmierci.

Na czym polegało badanie naukowców University at Buffalo?

Badanie naukowców z University at Buffalo miało charakter prospektywnego badania kohortowego i było częścią projektu dotyczącego aktywności fizycznej oraz zdrowia sercowo-naczyniowego u osób starszych. Naukowcy przeanalizowali dane 5472 kobiet w wieku od 63 do 99 lat. Średni wiek uczestniczek wynosił około 79 lat. Wnioski opublikowano w czasopiśmie "Jama Network" w lutym 2026 roku.

Uczestniczki badania przeszły testy sprawności fizycznej oraz przez siedem dni nosiły akcelerometry, które pozwalały dokładnie zmierzyć poziom ich aktywności fizycznej i czas spędzany w bezruchu. Naukowcy oceniali także inne czynniki zdrowotne, takie jak poziom markerów zapalnych we krwi.

W analizach naukowcy skupili się na dwóch elementach:

sile uścisku dłoni - mierzona specjalnym urządzeniem (dynamometrem)

teście pięciokrotnego wstawania z krzesła - panie musiały wstać i usiąść pięć razy jak najszybciej

Drugi z testów można łatwo wykonać samodzielnie. Polega on na tym, by pięciokrotnie jak najszybciej wstać z krzesła i usiąść na nie bez użycia rąk. Czas wykonania takiej próby pozwala w przybliżeniu ocenić siłę mięśni nóg i ogólną sprawność ruchową.

Badanie rozpoczęto w latach 2012-2014, a uczestniczki obserwowano średnio przez 8,4 roku, do lutego 2023 roku. W tym czasie naukowcy analizowali dane dotyczące zgonów oraz porównywali je z wynikami testów siły mięśniowej wykonanych na początku projektu. Łącznie w trakcie obserwacji odnotowano 1964 zgonów, co pozwoliło dokładnie ocenić związek między poziomem siły mięśni a ryzykiem śmierci.

Zaskakujące wnioski z badań

Wyniki badań naukowców z University at Buffalo pokazały związek między większą siłą mięśni a niższym ryzykiem śmiertelności. Kobiety, które osiągały lepsze wyniki w testach siły, żyły statystycznie dłużej niż uczestniczki z najsłabszymi wynikami.

Analiza wykazała, że każde dodatkowe 7 kg siły uścisku dłoni wiązało się średnio z 12-procentowym niższym ryzykiem śmierci. Co ważne, lepszy wynik w teście wstawania z krzesła również oznaczał niższe ryzyko zgonu. Szybsze jego wykonanie wiązało się z około 4 proc. niższym ryzykiem zgonu.

Jak wyjaśnia główny autor badania, dr Michael LaMonte z University at Buffalo, siła mięśniowa pozwala utrzymać podstawową sprawność ruchową, która jest kluczowa dla zdrowego starzenia się.

Oznacza to, że oprócz aktywności aerobowej (takiej jak chodzenie czy jazda na rowerze) regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie mogą znacząco wpływać na długość życia.

"Nawet wśród kobiet, które nie spełniały obecnych wytycznych dotyczących aktywności fizycznej dla dorosłych - 150 minut umiarkowanej intensywności aerobowej - te o większej sile mięśniowej miały istotnie niższą śmiertelność" - przekazali naukowcy University at Buffalo.

Wcześniejsze badania potwierdzają związek

Podobne wnioski płyną także z wcześniejszych analiz naukowych. W dużej metaanalizie opublikowanej w "Archives of physical medicine and rehabilitation" obejmującej 38 badań (odnotowano 63 087 zgonów) i ponad 1,9 mln osób wykazano, że wyższa siła mięśniowa (szczególnie siła uścisku dłoni) wiąże się z wyraźnie niższym ryzykiem śmierci.

"Wyższy poziom siły mięśniowej górnych i dolnych partii ciała wiąże się z niższym ryzykiem zgonu w populacji dorosłych, niezależnie od wieku i okresu obserwacji. Testy siły mięśniowej można łatwo przeprowadzić w celu identyfikacji osób o niższej sile mięśniowej, a co za tym idzie, o zwiększonym ryzyku zgonu" - informują badacze we wnioskach swojej pracy.

