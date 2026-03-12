Spektakularne nagranie z Watykanu. W Bazylikę św. Piotra uderzył piorun
Podczas burzy, które przeszła w czwartek nad Watykanem, przechodnie mogli zaobserwować niecodzienny widok. W Bazylikę św. Piotra uderzył piorun, co zostało uchwycone na nagraniu. Film szybko pojawił się w sieci.
Przez Watykan przeszła w czwartek burza, podczas której piorun uderzył w sam wierzchołek kopuły Bazyliki św. Piotra. To nie pierwszy taki przypadek. Taki widok zaobserwowano również w 2013 r.
Fotografom udało się wtedy uchwycić moment uderzenia pioruna w Bazylikę. Był to dzień, w którym Benedykt XVI ogłosił zamiar zakończenia posługi papieskiej.
Z kolei w ten czwartek ogłoszono, że papież Leon XIV mianował kardynała Konrada Krajewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim.
Watykan. Kardynał Krajewski ogłoszony metropolitą łódzkim
Decyzję Leona XIV ogłosiła w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Duchowny zastąpi kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu 2025 r. objął urząd metropolity krakowskiego.
- Dzisiejsza nominacja potwierdza, że razem z przyjściem każdego nowego papieża mamy też do czynienia z pewnego rodzaju instytucjonalną miotłą. Nawet deklaracje kontynuacji programu poprzednika nie oznaczają, że w Stolicy Apostolskiej zostaje ta sama ekipa. Kolejni następcy Świętego Piotra chcą jednak budować swój własny zespół zaufanych ludzi - powiedział w rozmowie z PAP historyk idei, redaktor naczelny "Christianitas" Tomasz Rowiński.
ZOBACZ: Papież Leon XIV podziękował Polakom. "Wyrażam moją wdzięczność"
Kardynał Konrad Krajewski relacjonował Vatican News, że papież Leon XIV z delikatnością zapytał go, czy chce podjąć nową rolę i przenieść całe doświadczenie zdobyte w Kościele powszechnym do Kościoła lokalnego.
"Zgodziłem się chętnie, ponieważ dobro Kościoła rodzi się z bliskości z wiernymi. Moja diecezja jest duża, liczy dwa i pół miliona mieszkańców. Jestem gotowy służyć" - podkreślił nowy metropolita łódzki. "Nigdy nie opuściłem Polski, zawsze pozostawałem wśród ludzi i odczuwałem też pewną tęsknotę" - dodał.
