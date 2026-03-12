Jak przygotować trawnik na wiosnę? Wiele osób popełnia ten błąd

Wykonywanie intensywnych prac pielęgnacyjnych tuż po zimie często kończy się słabym wzrostem lub nawet uszkodzeniem darni. Niestety wiele osób popełnia właśnie ten błąd i rozpoczyna prace zbyt wcześnie. Dopiero gdy ziemia się ogrzeje i trawa zacznie ponownie rosnąć, można rozpocząć właściwą regenerację trawnika.

Temperatura gleby ważniejsza niż kalendarz

Wczesną wiosną najważniejsza jest cierpliwość. Trawniki po zimie często pozostają jeszcze w stanie spoczynku, a zbyt intensywne zabiegi pielęgnacyjne mogą je dodatkowo osłabić.

Jak wskazują specjaliści z University of Minnesota Extension: o rozpoczęciu wzrostu trawy decyduje przede wszystkim temperatura gleby, a nie temperatura powietrza.

Trawniki zaczynają się "budzić" dopiero wtedy, gdy temperatura gleby przekroczy około 7 st. Celsjusza. Najczęściej dzieje się to w momencie, gdy temperatura powietrza przez dłuższy czas utrzymuje się w granicach 10-15 st. C.

Pierwszym sygnałem, że trawnik zaczyna wychodzić ze spoczynku, jest pojawienie się nowych jasnozielonych przyrostów.

Grabienie pomaga trawnikowi wrócić do formy

Na początku wiosny warto delikatnie wygrabić trawnik, usuwając resztki organiczne (np. liście, gałęzie czy mech) i poprawiając jednocześnie dostęp powietrza do gleby. Dzięki temu światło i woda łatwiej docierają do korzeni, a to przyspiesza regenerację trawy.

To także dobry moment, aby sprawdzić, czy na trawniku nie pojawiły się ubytki, miejsca z mchem lub nadmiernie ubita gleba. Przed rozpoczęciem prac warto także ocenić wilgotność gleby. Zbyt mokra ziemia łatwo się ugniata, przez co może dojść do uszkodzenia struktury darni. Co więcej, dobrze jest unikać chodzenia po bardzo mokrym trawniku.

iStock Właściwa pielęgnacja trawnika po zimie kluczem do jego pięknego wyglądu

Zbyt wczesna wertykulacja może zniszczyć trawnik

Jak podkreśla prof. Karol Wolski z Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, utrzymanie dobrej kondycji trawnika wymaga kilku regularnych zabiegów pielęgnacyjnych.

"Naturalne nawierzchnie trawiaste należy systematycznie i starannie kosić, nawozić mineralnie i dolistnie, nawadniać, napowietrzać, nacinać pionowo (wertykulacja) oraz dosiewać nasiona" - wskazuje ekspert w "Głosie Uczelni" Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jednym z najważniejszych sposobów regeneracji trawnika jest więc wertykulacja, czyli pionowe nacinanie darni. Polega ona na usuwaniu martwego filcu (zbitej warstwy materii organicznej) i poprawie dostępu tlenu do korzeni. Jednak wykonana zbyt wcześnie może poważnie osłabić trawnik.

Jeśli gleba jest zimna lub nadmiernie wilgotna, darń łatwo się rozrywa, a trawa regeneruje się znacznie wolniej. Dlatego wertykulację najlepiej przeprowadzać dopiero wtedy, gdy trawa zacznie aktywnie rosnąć. Zazwyczaj ma to miejsce w kwietniu lub na początku maja, w zależności od regionu i pogody.

Dosiewanie trawy najlepiej zaplanować na wiosnę

Wiosna jest dobrym momentem na uzupełnienie ubytków w trawniku, czyli tzw. dosiewanie. Nasiona wysiewa się w miejscach, gdzie darń została uszkodzona przez mróz, choroby lub intensywne użytkowanie. Najlepsze efekty można uzyskać, gdy wysiew odbywa się przy stabilnej temperaturze gleby i odpowiedniej wilgotności.

Terminem siewu traw jest wiosna od kwietnia do początku maja lub przełom lata i jesieni. W tym okresie warunki wilgotnościowe i temperaturowe sprzyjają kiełkowaniu nasion i tworzeniu zwartej darni.

Podobnie jest z nawożeniem. Wczesnowiosenne nawozy często zawierają azot, który pobudza wzrost trawy. Jednak zastosowanie go przed rozpoczęciem wzrostu może prowadzić do słabego ukorzenienia roślin.

Pierwsze koszenie powinno być delikatne

Kiedy trawa zaczyna wyraźnie rosnąć, można rozpocząć koszenie. Eksperci z Royal Horticultural Society podkreślają, że pierwsze koszenie powinno być delikatne i wykonywane na wyższym ustawieniu kosiarki (kosiarka ścina tylko górną część trawy).

Zbyt niskie przycięcie wiosną może osłabić rośliny i spowolnić regenerację darni. Regularne koszenie pomaga natomiast "zagęszczać" trawnik i ograniczać rozwój chwastów.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez University of Wisconsin-Madison, podczas koszenia warto stosować tzw. zasadę 1/3. Oznacza to, że jednorazowo nie powinno się usuwać więcej niż 1/3 długości źdźbła trawy. W praktyce zaleca się utrzymywanie trawnika na wysokości ok. 6,5-9,5 cm.

Odpowiedni moment rozpoczęcia prac ma ogromne znaczenie dla kondycji trawnika w całym sezonie. W wielu przypadkach kilka tygodni cierpliwości na początku wiosny pozwala uniknąć problemów z przerzedzoną darnią, mchem czy słabym wzrostem trawy.

