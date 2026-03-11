Na wyspę nie będzie można wejść bez specjalnej zgody. Powód jest prosty, teren będzie miał wyjątkowe znaczenie dla przyrody. Władze zdecydowały, że nowy fragment lądu stanie się przede wszystkim ostoją dla ptaków i innych dzikich zwierząt. W efekcie na mapie Polski pojawi się jedno z najbardziej niedostępnych miejsc, które będą mogli odwiedzać jedynie naukowcy i służby ochrony środowiska.

Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym

Nowy fragment lądu powstaje od 2019 r. na Zalewie Wiślanym w odległości ok. 4,5 km od kanału żeglugowego który przecina Mierzeję Wiślaną, na wysokości miejscowości Przebrno.

ZOBACZ: Polscy naukowcy ostrzegają przed nowym pasożytem. Pochodzi od szopa pracza

Jak na swojej oficjalnej stronie podaje jeden z głównych wykonawców projektu, firma NDI S.A. wyspa ma kształt zbliżony do elipsy. Jej rozmiary to:

długość - ok. 1906 m

szerokość - ok. 1166 m

całkowita powierzchnia - ok. 180 hektarów

Obwód wyspy to blisko 4,9 km, co sprawia, że jest ona jedną z największych sztucznych wysp tego typu w Polsce (porównując do chociażby Brysi i Śmięckiej).

Wyspa Estyjska. Zmieści się 16 boisk piłkarskich

Do nadania jej odpowiedniej formy wykorzystano ogromne konstrukcje ze stalowych ścianek szczelnych (tzw. ścianek Larsena), które stabilizują brzegi i jednocześnie utrzymują materiał wypełniający wnętrze wyspy. Ich łączna powierzchnia to niemal 112,5 tys. metrów kwadratowych, czyli prawie 16 standardowych boisk piłkarskich FIFA.

ZOBACZ: 150 ton ziemniaków zniknęło z pola w Dąbrowicy. Wszystko przez plotkę

Budowa wymaga także ogromnych ilości materiałów. Do wypełnienia konstrukcji wykorzystano:

ok. milion ton piasku

ok. 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego.

Wyspa przeszła już pierwsze testy wytrzymałościowe. Konstrukcja przetrwała zimowe zjawisko tzw. pochodu lodu, kiedy przemieszczające się kry mogą wywierać silny nacisk na brzeg. Potwierdziło to, że zastosowane rozwiązania inżynieryjne są wystarczająco solidne, aby wyspa mogła funkcjonować przez wiele lat.

Pełne ukończenie tej inwestycji planowane jest ok. 2034 r. Za projekt odpowiada konsorcjum firm NDI S.A. i Besix S.A., a głównym inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.

Azyl dla dzikich zwierząt

Takie miejsca są niezwykle cenne dla ekosystemu Bałtyku. Nowe, niezamieszkane wyspy szybko mogą stać się schronieniem dla wielu gatunków ptaków.

Zalew Wiślany już dziś jest ważnym obszarem dla ptaków migrujących i wodnych. Znajduje się tam jedno z najważniejszych w kraju lęgowisk kormorana oraz czapli siwej. Gniazdują tam również rybitwa czarna oraz bielik. Z wędrujących i zimujących ptaków można spotkać m.in. łabędzie krzykliwe, bielaczki, czy też gęsi.

ZOBACZ: Pakt, który zmieni handel światowy. W sobotę podpisanie umowy z Mercosurem

Ograniczenie obecności człowieka zwiększa szanse na to, że wyspa z czasem stanie się stabilnym siedliskiem dla ptaków oraz zwierząt związanych z terenami podmokłymi, jak wydra europejska czy piżmak.

Choć dla turystów teren pozostanie zamknięty, wyspa może stać się miejscem badań naukowych. Przyrodnicy planują obserwować, jak w kolejnych latach będzie rozwijał się tam nowy ekosystem. Takie miejsca pozwalają w naturalny sposób sprawdzić, w jaki sposób przyroda zasiedla nowo powstałe obszary i jak zmienia się środowisko w warunkach minimalnej ingerencji człowieka.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl