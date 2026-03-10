Kopalnia Soli "Wieliczka" to cel wycieczek szkolnych dla kolejnych pokoleń. Paradoksalnie dostępność tego miejsca może sprawiać, że w Polsce nie ma pełnej świadomości, jak jest wyjątkowe w skali całego świata. Dla przyjezdnych stanowi prawdziwy unikat. Potwierdza to nie tylko fakt wpisania obiektu już w 1978 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale też recenzje w zagranicznych mediach.

Wieliczka. Kilka atrakcji w jednej

CNN wprost nazywa Wieliczkę "jedną z najdziwniejszych atrakcji Europy". Serwis wspomina, że każdego dnia podziemia odwiedza 9 tysięcy turystów, jednak dane publikowane przez samą kopalnię pokazują, że frekwencja bywa jeszcze wyższa. Rekord padł 17 sierpnia w 2024 roku, gdy podziemia odwiedziło aż 10 217 gości.

Do zwiedzania udostępniono zaledwie około 2 proc. powierzchni kopalni, ale jak ocenia CNN: "nawet ten ułamek robi ogromne wrażenie" jako niezwykłe "połączenie katedry, zabytku przemysłowego i parku rozrywki".

Świątynia z soli i podziemne uzdrowisko

Za jedną z kluczowych atrakcji uznano kaplicę św. Kingi, patronki górników. Wykuwano ją przez 67 lat. Dziś regularnie przeprowadza się tam msze i udziela ślubów, a oko cieszą wyrzeźbione biblijne sceny, piękny ołtarz oraz potężne żyrandole z kryształów soli.

Portal zauważa ponadto, że w solnych korytarzach można też urządzić wystawne przyjęcia. Niektóre komnaty są tak ogromne - mierząc niemal 36 metrów wysokości - że odbył się w nich lot balonem i skok na bungee. Jakby tego było mało, głęboko pod ziemią mieści się unikalne uzdrowisko.

Wikimedia Commons Podziemna kaplica św. Kingi

"Powietrze jest nasycone minerałami. Nie jest zanieczyszczone pyłem czy pyłkami. Dobrze jest tu oddychać pod ziemią ludziom z alergiami" - tłumaczy przewodniczka Patrycja Antoniak, cytowana przez CNN.

Wielickie podziemia przyciągają turystów od XVIII wieku, ale już wcześniej pojawiali się tam znamienici zwiedzający. Jednym z pierwszych znanych z imienia i nazwiska zwiedzających był Mikołaj Kopernik, który odwiedził kopalnię prawdopodobnie w 1493 roku.

Miliony turystów rocznie

Popularność Kopalni Soli "Wieliczka" nie słabnie również dziś. W 2024 roku podziemia odwiedziło aż 1,73 mln osób. Dużą część odwiedzających stanowią turyści zagraniczni. Ponad 60 proc. gości przyjechało spoza Polski, najczęściej z Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji.

- Tak duże zainteresowanie kopalnią bardzo cieszy. Notujemy systematyczny wzrost ruchu turystycznego. Od stycznia do lipca kopalnię odwiedziło o 13 proc. więcej osób niż w 2023 roku - informował niedawno Mariusz Kot, członek Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" Wsparcie.

Wikimedia Commons Trasa Muzeum Żup Krakowskich

Kopalnia zaznacza, że najwięcej osób wybiera klasyczną Trasę Turystyczną, którą w ubiegłym roku przeszło niemal 1,7 mln zwiedzających. Rośnie także zainteresowanie Trasą Górniczą, pozwalającą zobaczyć, jak wyglądała praca dawnych górników. Dużą popularnością cieszy się również Tężnia Solankowa, z której inhalacji skorzystało ponad 200 tys. osób.

Trasa turystyczna, a górnicza. Co wybrać?

Czym się różnią wspomniane warianty tras? Najpopularniejsza Trasa Turystyczna ma około 3 kilometrów długości i jej przejście zajmuje przeciętnie 2 godziny. Prowadzi przez najważniejsze komory kopalni, w tym m.in. kaplicę św. Kingi, solne jeziora oraz historyczne wyrobiska górnicze.

Wikimedia Commons Podziemne jezioro Wieliczka

Z kolei Trasa Górnicza ma bardziej "interaktywny" charakter. Zwiedzający otrzymują kaski, latarki oraz specjalny sprzęt, a następnie, pod opieką przewodnika, mogą spróbować swoich sił w zadaniach wykonywanych dawniej przez górników. Taka wyprawa trwa zwykle około 3 godzin i pozwala zobaczyć mniej dostępne fragmenty kopalni.

Solne dziedzictwo Małopolski

Warto pamiętać, że kopalnia w Wieliczce to tylko jeden z wielu celów podróży po Małopolsce. Nie widnieje też na liście UNESCO samodzielnie, lecz wraz ze swoją "starszą siostrą", kopalnią soli w Bochni, którą wpisano na listę w 2013 roku.

Także tam przez wieki wydobywano sól, a dziś podziemia udostępnione są zwiedzającym. Zarówno Bochnia, jak i Wieliczka były częścią Żup krakowskich, jednego z największych przedsiębiorstw gospodarczych dawnej Rzeczypospolitej.

Poza tym w woj. małopolskim znajdują się inne wpisane na listę światowego dziedzictwa miejsca. Są to:

historyczne centrum Krakowa

dawny obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau

sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

drewniane kościoły w Binarowie, Dębnie, Lipnicy Murowanej i Sękowej

Polsat News Kopalnia Wieliczka doceniona przez zagraniczne media

red. / polsatnews.pl