Carcassonne, położone na południu Francji, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych średniowiecznych miast w Europie. Potężne mury obronne oraz charakterystyczne wieże sprawiają, że stanowi ważny symbol francuskiego dziedzictwa historycznego. W 1997 roku miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

To właśnie do tego słynnego francuskiego miasta bywa porównywany Szydłów, niewielka miejscowość w województwie świętokrzyskim.

Dwa średniowieczne miasta, dwa różne światy

Każdego roku Carcassonne odwiedza ponad 3 mln turystów. Skala ruchu turystycznego sprawia jednak, że średniowieczny klimat bywa tam mniej odczuwalny, a znaczną część przestrzeni zajmują restauracje i sklepy z pamiątkami.

Znacznie spokojniejszą atmosferę można znaleźć w… Szydłowie. To jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych miejscowości w Polsce. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1191 roku. Jak podaje Narodowy Instytut Dziedzictwa, w połowie XIV wieku Kazimierz Wielki włączył miasto w system umocnień ziemi sandomierskiej poprzez budowę murów obronnych otaczających miejscowość.

Do dziś zachowały się liczne elementy dawnych fortyfikacji. Średniowieczne mury miejskie miały ponad kilometr długości i otaczały obszar o powierzchni około 6,5 hektara. Zachowane bramy, wieże i fragmenty murów pozwalają zobaczyć, jak wyglądał układ obronny średniowiecznego miasta.

Nie tylko mury. O wyjątkowości decyduje układ miasta

O tym, że Szydłów bywa porównywany do Carcassonne, decyduje nie tylko architektura. Ważną rolę odgrywa również zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Rozmieszczenie ulic, bram i murów obronnych w dużej mierze pozostało takie jak przed wiekami.

Wśród najważniejszych zabytków znajdują się m.in. kościół św. Władysława, zamek królewski oraz fragmenty średniowiecznych uliczek. Dzięki temu niewielkie miasto przyciąga każdego roku około 25 tys. turystów.

Rewitalizacja zabytków za ponad 13 mln zł

W ostatnich latach Szydłów przeszedł również duży program odnowy historycznych obiektów. W 2020 roku zakończyła się rewitalizacja średniowiecznych zabytków warta ponad 13 mln zł.

Prace objęły m.in.:

szpital św. Ducha,

synagogę

budynek skarbczyka

Dzięki temu historyczna zabudowa została odrestaurowana i jeszcze lepiej wyeksponowana. "Szczycimy się tymi zabytkami, to nasza wizytówka. Zależy nam na tym, aby zachować je dla kolejnych pokoleń" - podkreślał burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz.

Wikimedia Commons Szydłów, średniowieczna perła województwa świętokrzyskiego, zachwyca turystów

Jak zaplanować wizytę w Szydłowie?

Szydłów leży w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na południe od Kielc. Do miejscowości najłatwiej dojechać samochodem, choć kursują tam również autobusy z większych miast regionu. Historyczne centrum jest niewielkie, dlatego większość zabytków można zobaczyć podczas jednego spaceru.

Jak można przeczytać na turystycznej stronie miasta Odkrywaj Szydłów, zabytki są dostępne dla turystów przez cały rok. W sezonie zimowym (od listopada do marca) obiekty można zwiedzać zwykle w godzinach 8:00-16:00, natomiast w kolejnych miesiącach godziny są nieco dłuższe. Zwiedzanie jest możliwe zarówno indywidualnie, jak i z przewodnikiem.

Wśród miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów znajdują się m.in. zamek królewski, Brama Krakowska, fragmenty średniowiecznych murów obronnych, synagoga oraz kościół św. Władysława.

Dostępny jest bilet zbiorowy umożliwiający zwiedzanie kilku obiektów. Zgodnie z informacjami dostępnymi w cenniku, jego koszt to: 35 zł (normalny), 25 zł (ulgowy).

