Nadchodzący Dzień Kobiet (8 marca) to dobra okazja, by pokazać, jak dobrze zna się kobietę, którą chce się obdarować wyjątkowym prezentem.

Tych prezentów na Dzień Kobiet lepiej unikać

W 2022 roku marka Superprezenty opracowała raport "Nawyki upominkowe Polaków". Wynika z niego, że szczególnie ryzykowne są praktyczne prezenty, takie jak:

bielizna

skarpetki

ścierki

garnki

mop

Niezbyt dobrym wyborem są też przedmioty, które mogą przypominać o kompleksach lub niedoskonałościach, np. dezodorant intymny, krem antycellulitowy. Z raportu wynika, że aż 76,25 proc. pań po otrzymaniu takiego podarunku udaje zadowolenie.

Nie zawsze nietrafiony podarek jest celowy. Czasami zwyczajnie trudno się domyślić, czego pragnie mama, babcia, żona, siostra, córka czy przyjaciółka. Istnieje jednak kilka tzw. pewniaków. Ich zakup niemal zawsze cieszy.

Bukiet kwiatów i słodka przekąska

W czasach PRL-u kobiety mogły liczyć (oczywiście poza rajstopami) na więdnący goździk. Ten pełen ironicznych kontrastów okres jednak minął i obecnie 8 marca kobiety mogą liczyć na całe bukiety świeżych kwiatów.

Pole do popisu jest tu ogromne. Można postawić na ulubiony kolor obdarowywanej, gatunek albo całkiem nietypową kompozycję, np. bukiet warzywny. Zawsze warto kierować się gustem kobiety, a nie swoim własnym “widzimisię”.

A zamiast legendarnych rajstop, warto dołączyć do bukietu słodkie praliny - dokładnie takie, jakie preferuje obdarowywana.

Voucher do SPA lub na masaż

Jak wynika z pracy "Narażenie na sytuacje stresowe w opinii kobiet" autorstwa A. Słopieckiej z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, aż 61 proc. kobiet doświadcza sytuacji stresowych w miejscu pracy. Nieco mniej w domu.

Problem jest szczególnie zauważalny w grupie wiekowej 46-55 lat, gdzie z wzmożonym napięciem nerwowym zmaga się 61 proc. kobiet, podczas gdy 43 proc. w wieku 36-45 lat i 37 proc. poniżej 35 lat. Seniorki po 56 roku życia są zestresowane już "tylko" w 27 proc.

Napięcie, które nie zostanie zredukowane, kumuluje się w organizmie i rzutuje na wszystkie obszary życia. Dlatego zakup prezentu w postaci vouchera do SPA lub na masaż jest dobrym pomysłem. Kilka takich sesji pozwoli kobiecie wspominać osobę, od której otrzymała podarek, bardzo miło i przez długi czas.

Pomysł na ostatnią chwilę. Bon na zakupy w ulubionej drogerii

Kupowanie kosmetyków i perfum bywa ryzykowne. Nietrudno wybrać zapach, który nie przypadnie do gustu albo preparat zawierający składniki, które mogą wywołać reakcję alergiczną. Dlatego w przypadku prezentów przygotowywanych na ostatnią chwilę lepiej postawić na bezpieczniejsze rozwiązania.

Dobrym rozwiązaniem może być także bon podarunkowy do drogerii lub perfumerii. Dzięki temu obdarowywana sama wybierze kosmetyk lub zapach, który najlepiej odpowiada jej potrzebom i preferencjom.

