Najpoważniejszą chorobą pasożytniczą pozostaje malaria, która każdego roku prowadzi do ponad 600 tys. zgonów. W Polsce choroba ta występuje bardzo sporadycznie, jednak inne pasożyty nadal stanowią realny problem zdrowotny.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia różne choroby pasożytnicze nadal stanowią istotny problem zdrowotny na świecie. Co ciekawe, szacuje się, że zakażenia glebopochodnymi pasożytami jelitowymi dotyczą około 1,5 miliarda ludzi, czyli niemal jednej czwartej światowej populacji.

Pasożyty mogą dawać objawy na skórze

Jednym z miejsc, w których mogą pojawić się pierwsze oznaki zakażenia, jest skóra. Objawy różnią się w zależności od rodzaju pasożyta.

Charakterystycznym przykładem jest świerzb. Choroba ta rozwija się w wyniku obecności roztoczy, które drążą w naskórku niewielkie tunele zwane norami świerzbowcowymi. W ich okolicach pojawiają się zaczerwienienia i obrzęki.

Zmiany skórne najczęściej można zauważyć na:

dłoniach

łokciach

kolanach

w pachach

w okolicach narządów płciowych

Świerzbowi towarzyszy silny świąd, który prowadzi do drapania skóry i powstawania dodatkowych zmian zapalnych.

Innym pasożytem mogącym powodować zmiany skórne jest nużeniec, niewielki pasożyt należący do roztoczy. Bytuje on w mieszkach włosowych i gruczołach łojowych skóry, najczęściej w okolicach nosa, powiek i brody. W niektórych przypadkach może prowadzić do stanów zapalnych mieszków włosowych, świądu, łuszczenia się naskórka oraz zmian przypominających trądzik lub zapalenie skóry.

Wszawica i inne choroby pasożytnicze

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, wszawica najczęściej występuje u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, a jej głównym objawem jest uporczywy świąd skóry głowy oraz obecność gnid przy nasadzie włosów.

Pojawić się może również zaczerwienienie, szczególnie w okolicach karku oraz za uszami. W niektórych przypadkach widoczne są także brunatne przebarwienia, bąble lub grudkowe zmiany skórne.

iStock W Polsce najczęściej u dzieci występuje wszy, której objawem jest świąd skóry głowy

Inną chorobą pasożytniczą jest toksokaroza, czyli zakażenie larwami glist psich lub kocich. W trakcie infekcji może dojść do tzw. migrującego zapalenia skóry. Zmiany powstają w wyniku przemieszczania się pasożyta w tkankach człowieka i mogą przybierać formę wysypki plamisto-grudkowej, pokrzywki lub obrzęków.

Uwaga na pasożyty przenoszone przez komary

Niektóre pasożyty przenoszone są przez owady. Komary mogą być nosicielami m.in. nicieni powodujących dirofilariozę. W przypadku jej postaci skórnej pod powierzchnią skóry pojawiają się guzki, które bywają bolesne. Zdarza się także, że zmiana z czasem przemieszcza się w inne miejsce ciała.

Jak zaznacza Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu:

"W Polsce również notuje się zachorowania na dirofilariozę. Sprzyja temu wilgotny i ciepły klimat oraz masowe pojawianie się komarów. Zarażenie dirofilarią w Polsce stało się realnym zagrożeniem dla naszych czworonogów. Sprzyja temu zwiększona częstotliwość podróży zagranicznych ze zwierzętami towarzyszącymi oraz adopcje i kupno zwierząt domowych z całego świata."

Objawy pasożytów nie zawsze dotyczą skóry

Choroby pasożytnicze mogą powodować także inne dolegliwości. W Polsce występują m.in.:

glistnica , której objawami są bóle brzucha, biegunki i nudności

giardioza , prowadząca do podobnych dolegliwości oraz braku apetytu, przemęczenia i bezsenności

zakażenie tasiemcem , które może powodować wymioty, zaparcia oraz spadek masy ciała

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Da się zmniejszyć ryzyko zakażenia

Pasożyty są trudnym przeciwnikiem, ponieważ często pozostają niewidoczne dla człowieka. Istnieją jednak sposoby ograniczania ryzyka zakażenia.

Podstawową rolę odgrywa przestrzeganie zasad higieny. Specjaliści zalecają przede wszystkim:

częste mycie rąk, szczególnie przed posiłkami i po kontakcie ze zwierzętami

dokładne mycie warzyw i owoców

odpowiednią obróbkę termiczną mięsa przed spożyciem

Takie działania mogą znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia pasożytami.

Kiedy zmiany skórne powinny zaniepokoić?

Lekarze zwracają uwagę, że nie każda wysypka czy świąd oznacza zakażenie pasożytnicze. Konsultacji medycznej wymagają jednak sytuacje, gdy:

zmiany skórne szybko się powiększają lub przemieszczają

świąd jest bardzo nasilony, szczególnie w nocy

pojawiają się guzki pod skórą

wysypce towarzyszy gorączka, bóle brzucha lub przewlekłe zmęczenie

W takich przypadkach lekarz może zlecić badania laboratoryjne lub dermatologiczne.

