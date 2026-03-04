Cholesterol frakcji LDL odpowiada za przenoszenie cholesterolu z wątroby do mięśni. Niestety, przy nadmiarze osadza się w naczyniach krwionośnych, tworząc blaszki, czego skutkiem jest rozwój miażdżycy. Tymczasem jak informuje Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, nawet 60 proc., dorosłych Polaków ma poziom cholesterolu powyżej normy.

Najnowsze wnioski naukowców z University of Bonn w Niemczech dają jednak nadzieję. Okazuje się, że poziom cholesterolu można obniżyć dzięki jednemu, taniemu i powszechnie dostępnemu składnikowi spożywczemu.

Jak naukowcy z University of Bonn oceniali wpływ owsa na organizm?

14 stycznia 2026 niemieccy naukowcy opublikowali na łamach "Nature" efekt swoich prac nad owsem. Przeprowadzili dwa randomizowane badania kliniczne z udziałem osób z zespołem metabolicznym.

"Aby zidentyfikować interakcje owies-mikrobiom-gospodarz przyczyniające się do poprawy metabolizmu, przeprowadziliśmy dwie randomizowane, kontrolowane interwencje dietetyczne w układzie równoległym u osób z zespołem metabolicznym, porównując krótkotrwałe, wysokie spożycie owsa i sześciotygodniowe, umiarkowane spożycie owsa z odpowiednimi grupami kontrolnymi" - informują badacze na łamach Nature.

Uczestnicy zostali poproszeni o jedzenie gotowanej na wodzie owsianki (z ewentualnym dodatkiem owoców lub warzyw) trzy razy dziennie. Spożywali jej około 300 gramów przez dwa dni, dostarczając organizmowi połowę normalnego zapotrzebowania kalorycznego. W tym samym czasie grupa kontrolna stosowała dietę niskokaloryczną, ale bez owsianki.

W drugiej części badania analizowano efekt umiarkowanego spożycia owsa (około 80 gramów dziennie) przez 6 tygodni. Owsianka zastąpiła wówczas jeden z posiłków. Oprócz niej uczestnicy mogli jeść inne produkty.

Efekt krótkotrwałego spożywania owsianki

Przed rozpoczęciem badania pobrano od uczestników próbki krwi i kału oraz zmierzono:

ciśnienie krwi

masę ciała

wzrost

obwód talii

poziom tkanki tłuszczowej

Takie same analizy wykonywano w czasie stosowania zmienionej diety.

Bezpośrednio po diecie poziom cholesterolu całkowitego zmniejszył się o 8 proc., a frakcji LDL o 10 proc. Wszystko to dzięki spożywaniu wyłącznie płatków owsianych przyrządzanych wedle zaleceń.

"Nawet dwudniowa dieta z dużą dawką owsa poprawiła metabolizm lipidów, obniżając stężenie TC w surowicy (-8 proc.) i LDL-C (-10 proc.), co potwierdza długo postulowany efekt obniżania poziomu cholesterolu" - potwierdzają naukowcy.

Wyniki badania sugerują, że nawet krótkotrwałe zwiększenie spożycia owsa może korzystnie wpływać na poziom cholesterolu we krwi.

Naukowcy podkreślają jednak, że najlepsze efekty dla zdrowia przynosi długotrwałe stosowanie zbilansowanej diety oraz regularna aktywność fizyczna. Może to uchronić przed rozwojem miażdżycy i groźnymi jej następstwami, w tym zawałem serca czy udarem mózgu.

Jak przygotować taką owsiankę? To bardzo proste

W badaniu uczestnicy jedli klasyczną owsiankę gotowaną na wodzie. Jej przygotowanie nie jest skomplikowane.

Podstawowy przepis wygląda następująco:

80-100 g płatków owsianych

około 250 ml wody

opcjonalnie: owoce lub warzywa

Płatki należy gotować przez kilka minut na wolnym ogniu, aż wchłoną wodę i uzyskają kremową konsystencję. W badaniu dopuszczano dodatek owoców lub warzyw, jednak bez wysokokalorycznych dodatków (np. cukier, syropy).

Bibliografia:

Klümpen, L., Mantri, A., Philipps, M. et al. Cholesterol-lowering effects of oats induced by microbially produced phenolic metabolites in metabolic syndrome: a randomized controlled trial. Nat Commun 17, 598 (2026).

Polsat News Owies może obniżyć poziom cholesterolu według naukowców z Bonn

