Choć dzień ten nie będzie ustawowo wolny od pracy, ustawodawca uznał, że wymaga on odpowiedniego uhonorowania. Zmiana wpisuje się w szerszy nurt działań, które wzmacniają politykę pamięci i przypominają o osobach, które szczególnie odczuły konsekwencje konfliktów zbrojnych. To także sygnał, że państwo chce porządkować kalendarz ważnych rocznic i nadać im oficjalny, jednolity charakter w całym kraju.

12 kwietnia nowym świętem państwowym

Zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2026 r., 12 kwietnia zostaje ustanowiony Dniem Inwalidy Wojennego. To nowe święto państwowe ma służyć upamiętnieniu osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustawodawca podkreślił, że chodzi o wyrażenie szacunku dla ich poświęcenia oraz uznanie wkładu w walkę o wolność i bezpieczeństwo Polski.

Wybrana data nawiązuje do wydarzeń z kwietnia 1919 r., kiedy odbył się pierwszy Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP. Spotkanie to miało znaczenie organizacyjne i jednocześnie symboliczne, pozwoliło na zintegrowanie osób poszkodowanych w walkach o niepodległość i rozpoczęcie działań na rzecz ich praw.

Święto państwowe, ale bez dnia wolnego

Nowe święto nie oznacza jednak dodatkowego dnia wolnego w kalendarzu pracowników. Ustawa nie wprowadza zmian do przepisów regulujących dni ustawowo wolne od pracy, dlatego 12 kwietnia pozostanie dniem roboczym. W związku z tym w 2026 r. liczba dni wolnych nie wzrośnie, mimo pojawienia się nowej daty w wykazie świąt państwowych.

ZOBACZ: Wskazano trzy miejsca na krótszy wypoczynek dla Europejczyków. Wśród nich polskie miasto

Podkreśla się, że celem regulacji nie jest zmiana organizacji czasu pracy, lecz nadanie formalnej rangi obchodom, które dotąd miały charakter środowiskowy i historyczny. Jak można przeczytać w ustawie: "W uznaniu zasług i poświęcenia osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, wyrażając szacunek dla ich cierpienia, odwagi i poświęcenia na rzecz Ojczyzny".

Znaczenie dla pamięci

Ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego ma wzmocnić świadomość dotyczącą losów osób, które w wyniku działań zbrojnych utraciły zdrowie. W uzasadnieniu wskazano, że jest to grupa szczególnie zasłużona, a jednocześnie wymagająca stałej uwagi państwa, zarówno symbolicznej, jak i socjalnej.

ZOBACZ: Zmiana czasu na letni. Ta marcowa noc będzie krótsza niż zwykle

Nowe święto ma także przypomnieć o odpowiedzialności państwa wobec obywateli, którzy ponieśli poważne konsekwencje w obronie ojczyzny. Wejście ustawy w życie nastąpi do 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że już w 2026 r. 12 kwietnia po raz pierwszy będzie obchodzony jako oficjalne święto państwowe.

Kim jest inwalida wojenny w świetle prawa?

Inwalida wojenny według definicji polskiego prawa (ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin) to osoba, której niezdolność do pracy powstała w związku z działaniami wojennymi, aczkolwiek nie dotyczy to wyłącznie walki.

Żołnierze, partyzanci, ale również osoby cywilne, np. ofiary represji, robotnicy przymusowi również mogą otrzymać status inwalidy wojennego, jeżeli doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewoli.

Regulacje przewidują również określone uprawnienia dla rodzin osób poległych, zmarłych lub zaginionych w związku ze służbą wojskową.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (Dz.U. 2026, poz. 179). Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. 1974 nr 21, poz. 117).

Polsat News 12 kwietnia nowym świętem państwowym – Dniem Inwalidy Wojennego

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl