Gdzie mieszkają najstarsi Europejczycy? Dane pokazują wyraźny podział
Średnia długość życia w Europie rosła przez ponad sto lat, napędzana w głównej mierze spadkiem śmiertelności z powodu chorób zakaźnych i postępem w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych. Jednak w ostatnich latach tempo tego wzrostu w wielu krajach wyraźnie maleje. Czy to oznacza dotarcie do biologicznej granicy długowieczności?
Najnowsze badanie opublikowane w 2026 r. w Nature Communications pokazuje, że odpowiedź jest bardziej złożona, niż się wydaje. Analiza 450 regionów Europy Zachodniej z lat 1992-2019 ujawnia bowiem, że nie istnieje jeden wspólny trend, lecz mamy do czynienia z wyraźnym podziałem kontynentu na obszary, na których wciąż "wydłuża się" życie oraz te, gdzie postęp niemal się zatrzymał.
Jak długo żyją Europejczycy na zachodzie kontynentu?
Autorzy badania opublikowanego w Nature Communications przeanalizowali dane demograficzne i statystyki zgonów z 13 krajów Europy Zachodniej, obejmujące blisko 400 mln mieszkańców. Zharmonizowane dane (tzn. pochodzące z różnych źródeł, od spisów powszechnych aż do rejestrów administracyjnych) z lat 1992-2019 pozwoliły obliczyć roczne tempo wzrostu długości życia w 450 różnych regionach.
ZOBACZ: Geny czy styl życia? Nowe badania zmieniają spojrzenie na długowieczność
Należy jednak wyraźnie rozgraniczyć kraj i region w kontekście tego badania.
Kraj odnosi się do całości państwa - te dane to po prostu uśrednione wartości z całego terytorium, co oznacza, że mogą dosłownie maskować różnice wewnętrzne, np. odmienną sytuację zdrowotną czy demograficzną. Regionem określono mniejszy obszar demograficzny w ramach kraju, np. prowincję, kanton lub departament.
I to właśnie struktura regionalna decyduje o realnej sytuacji.
Wnioski są jednoznaczne - w "najlepszych" regionach długość życia nadal rośnie o ok. 2,5 miesiąca rocznie u mężczyzn i 1,5 miesiąca u kobiet w tempie porównywalnym z poprzednimi dekadami.
W 2019 r. w czołowych regionach północnych Włoszech, Szwajcarii czy Hiszpanii mężczyźni dożywali średnio 83 lat, a kobiety nawet 87.
ZOBACZ: Sąsiedztwo może przyspieszać proces starzenia. Naukowcy wyjaśniają
W badaniu wyraźnie wybijają się trzy regiony, w których istnieje największa oczekiwana długość życia:
- Północne Włochy - Lombardia i Emilia-Romania
- Szwajcaria - regiony przygraniczne
- Hiszpania - Kraj Basków, Nawarra i La Rioja
Europa dwóch prędkości
W latach 90. i na początku XXI wieku regiony o niższej długości życia szybko nadrabiały dystans do liderów. Jednak od 2005 r. pojawiła się nie tylko stagnacja, ale też zahamowanie wzrostu długości życia w części regionów, m.in.:
- we wschodnich Niemczech
- Walonii
- Belgii
ZOBACZ: Żyją dłużej i starzeją się wolniej. Naukowcy badają fenomen
Autorzy wskazują, że kluczową rolę odgrywa śmiertelność w wieku 55-74 lat. To właśnie w tej grupie wiekowej istnieje największe ryzyko zgonów. Czynniki takie jak alkohol, palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta czy nierówności społeczno-ekonomiczne mogły przyczynić się do tej zmiany. Wniosek, na który zwracają uwagę badacze jest prosty: Europa przestała się starzeć równomiernie.
Jak wypada Polska na tle Europy?
Według danych Eurostatu mediana wieku w Polsce wzrosła do 43 lat (stan na styczeń 2024), co oznacza, że połowa społeczeństwa ma więcej, a połowa mniej. To poniżej średniej UE, która wynosi 44,7. W Polsce rośnie odsetek osób w wieku 65 lat i więcej (ok. 20,6 proc.), co stawia kraj w środku europejskich statystyk, ale pokazuje wyraźne starzenie się populacji.
Na poziomie regionalnym dane GUS pokazują znaczne różnice. Najkorzystniejsza jest struktura województwa pomorskiego, mediana to ok. 42 lata i ok. 19 proc. osób 65+. Podobnie wygląda to w:
- Małopolsce
- Wielkopolsce
ZOBACZ: Seniorzy, którzy chodzą do kościoła, czują się inaczej. Ustalenia naukowców
Z kolei najwyższe mediany wieku, osiągające ok. 45 lat, odnotowuje się w województwach takich jak opolskie, łódzkie czy świętokrzyskie. To dobrze odzwierciedla zarówno migracje młodych ludzi do dużych miast, jak i różnice w rynku pracy czy strukturze demograficznej.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej