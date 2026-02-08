Yuji Ogihara, adiunkt na Uniwersytecie Aoyama Gakuin w Tokio, postanowił zweryfikować czy obserwowany wzrost częstotliwości nadawania dzieciom imion nietypowych jest faktem czy wyłącznie "wrażeniem". Jego analizy potwierdziły, że imiona popularne wybierane są przez rodziców rzadziej, a nietypowe - nadawane częściej. Trend ten jest wyraźnym wskaźnikiem indywidualizmu, obserwowanym nie tylko w rodzimej dla naukowca Japonii...

Japońskie badania nad popularnością imion

Yuji Ogihara postanowił przeanalizować historyczne zmiany dotyczące nadawania imion dzieciom w Japonii w latach 2004-2018. Wnioski opublikował w 2021 roku w "Current Research in Behavioral Sciences".

Okazało się, że unikalność imion wzrosła zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt. Co istotne, tempo wzrostu unikalności było wyraźnie szybsze wśród dziewczynek niż chłopców. Zdaniem badacza może to odzwierciedlać rosnące oczekiwania rodziców wobec wyjątkowości dzieci.

"Wcześniejsze badania analizowały rankingi popularnych imion dla dzieci i wskazywały, że częstotliwość popularnych imion spadła w Japonii, co sugeruje wzrost poszukiwania unikalności i indywidualizmu. Jednak nie badano bezpośrednio, czy liczba unikalnych nazw wzrosła. Aby odpowiednio zrozumieć historyczne zmiany w praktykach nazewnictwa i podstawowe trendy kulturowe, ważne jest przezwyciężenie tego ograniczenia" - wyjaśnia Yuji Ogihara

Zdaniem naukowca zgromadzone dowody potwierdzają, że kultura japońska stała się bardziej indywidualistyczna. Wiąże się to ze zmianami w strukturze rodziny, obserwowanymi i badanymi już od 1947 roku.

Trend nie lokalny, lecz globalny. Nowe badania z 2025 roku

Wyciągnięte przez Ogihara wnioski zmobilizowały naukowca do poszerzenia analiz na inne kraje świata. Chciał zweryfikować czy zjawisko obserwowane w Japonii ma charakter globalny, czy lokalny - ograniczony do niektórych państw. Wyniki tych badań zostały opublikowane w 2025 roku na łamach "Humanities and Social Sciences Communications".

"Poprzednie badania wykazały, że częstotliwość nadawania rzadkich imion (...) rośnie z czasem w niektórych krajach. […] Jednak takie badania były raportowane oddzielnie według poszczególnych krajów, a ich informacje nie zostały podsumowane razem" - tłumaczy Yuji Ogihara.

Zebrane i podsumowane dane z wcześniejszych badań empirycznych pokazują, że liczba rzadkich i nietypowych imion rosła z czasem we wszystkich analizowanych krajach m.in. w:

Niemczech

USA

Wielkiej Brytanii

Francji

Japonii

Chinach

Indonezji

Trend ten zaobserwowano zatem w różnych państwach, ale też w odmiennych strefach kulturowych: europejskiej, amerykańskiej, wschodnioazjatyckiej i południowo-wschodniej Azji.

Zdaniem badacza wzrost popularności oryginalnych imion odzwierciedla szersze zmiany społeczne, związane z rosnącym znaczeniem indywidualizmu oraz stopniowym osłabieniem postaw kolektywnych, które wcześniej silniej wpływały na wybory rodziców.

