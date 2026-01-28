Jak wynika z obserwacji branży cukierniczej oraz prognoz publikowanych przez serwis Interia Kobieta, w 2026 roku klienci mogą szczególnie chętnie sięgać po pączki inspirowane nowoczesnymi deserami i smakami znanymi z mediów społecznościowych. Wśród propozycji wskazywanych jako potencjalnie najpopularniejsze powtarzają się trzy wyraźne kierunki.

Sernik w pączku? Ten trend wraca przed Tłustym Czwartkiem

Mocnym trendem w 2026 roku będą tzw. pączki baskijskie (niekiedy nazywane również pączkami sernikowymi). To połączenie klasycznego pączka drożdżowego z kremowym nadzieniem inspirowanym baskijskim sernikiem, przygotowywanym na bazie śmietanki i serka.

Ten wariant wpisuje się w nurt kuchni fusion, łączącej tradycyjne wypieki z nowoczesnymi deserami. Pączki baskijskie często wyróżniają się bardziej wilgotnym wnętrzem oraz dekoracyjną glazurą, na przykład cytrusową lub pomarańczową, co nadaje im bardziej deserowy charakter.

Cynamon, goździki i krem. Lotus w wersji pączkowej

W prognozach na Tłusty Czwartek 2026 pojawiają się również pączki inspirowane belgijskimi herbatnikami Lotus Biscoff. W wersji "pączkowej" nadzienie jest przygotowywane na bazie kremu o aromacie cynamonu i goździków, czasem łączone z dodatkiem pokruszonych ciasteczek. Całość wykańczana jest polewą lub kolejną warstwą kremu.

Charakterystyczny, korzenny smak coraz częściej pojawia się w ofertach cukierni, które stawiają na mniej klasyczne receptury i wyraźne inspiracje zagranicznymi trendami.

Róża i malina. Tradycja z lekkim twistem

Jako trzecią z propozycji wskazywanych przez serwis Interia Kobieta, cukiernicy wymieniają pączki malinowo-różane, czyli połączenie konfitury z róży i marmolady malinowej. To wariant adresowany do miłośników tradycji, którzy jednocześnie są otwarci na nowe doznania smakowe.

Pączki malinowo-różane często wykańczane są lukrem lub polewą malinową, choć klasyczne oprószenie cukrem pudrem wciąż może przypaść do gustu osobom ceniącym delikatny, tradycyjny smak.

Korzenie Tłustego Czwartku

Zwyczaj obchodzenia Tłustego Czwartku wywodzi się z czasów pogańskich obrzędów związanych z pożegnaniem zimy. Wówczas spożywano tłuste potrawy, a pierwowzory pączków miały formę ciężkich klusek nadziewanych słoniną.

Z czasem tradycja ta została zaadaptowana przez chrześcijaństwo jako ostatnia okazja do zabawy oraz spożycia zapasów mięsa i tłuszczu przed rozpoczynającym się Wielkim Postem.

Co ciekawe, prawdopodobnie słodka wersja pączków upowszechniła się dopiero w XVI wieku pod wpływem kuchni arabskiej. Jak podaje Historia Do Rzeczy - pączki (wypiekane z ciasta chlebowego) zaczęto polewać miodem. Dopiero po jakimś czasie pojawiły się w cieście drożdże, a te znane z dzisiejszych cukierni upowszechniły się w ok. XVIII w.

Polsat News Przyszłe trendy w Tłusty Czwartek mogą zaskoczyć smakami

red. / polsatnews.pl