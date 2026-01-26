Nowy produkt różni się od tradycyjnego makaronu nie tylko indeksem glikemicznym, ale także profilem odżywczym. Dzięki zmodyfikowanej recepturze zawiera mniej węglowodanów, a jednocześnie jest bogatszy w białko i błonnik. Może to wspierać redukcję masy ciała oraz ułatwiać kontrolę poziomu glukozy.

Wspólny projekt nauki i przemysłu spożywczego

Nowy rodzaj makaronu powstał dzięki współpracy naukowców z Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A. z Ludwina.

Zanim opracowano końcową recepturę, zespół badaczy przez wiele miesięcy analizował różne surowce roślinne. Pod uwagę brano zarówno ich skład chemiczny, jak i właściwości fizyczne, które mają wpływ na wartość odżywczą oraz jakość gotowego produktu.

W czasie prac wyprodukowano aż 45 różnych wariantów makaronów. Po dogłębnych analizach wyłoniono pięć obiecujących produktów, które poddano dalszym badaniom, skupiając się na indeksie glikemicznym.

Efektem było stworzenie makaronu na bazie semoliny durum z dodatkiem:

mąki z niskoalkaloidowych nasion łubinu

błonnika owsianego

glutenu pszennego

Takie połączenie składników pozwoliło znacząco zmienić proporcje makroskładników w porównaniu do tradycyjnego makaronu. Opracowane receptury zostały objęte ochroną patentową w Polsce oraz zgłoszone do ochrony międzynarodowej (UE i USA). Produkcję przemysłową makaronów o niskim indeksie glikemicznym uruchomiono w listopadzie 2022 roku.

Więcej sytości i mniej węglowodanów

Jak podkreślają badacze z UP w Lublinie, opracowany makaron zawiera wyraźnie mniej przyswajalnych węglowodanów niż klasyczny produkt z czystej semoliny durum. Jednocześnie zwiększono w nim udział białka oraz błonnika pokarmowego, które odgrywają kluczową rolę w diecie redukcyjnej. Według naukowców z UP: "100 g ugotowanego makaronu dostarcza 149 kcal i zawiera 20 g węglowodanów przyswajalnych, 2,8 g tłuszczu, 7,8 g białka oraz 5,7 g błonnika".

Zwiększona zawartość białka i błonnika sprzyja dłuższemu utrzymywaniu uczucia sytości, co potwierdzają badania nad regulacją apetytu. Białko wpływa na sytość zarówno krótko-, jak i długoterminową, natomiast błonnik wydłuża czas opróżniania żołądka i stabilizuje glikemię poposiłkową.

"Stosowanie diet wysokobłonnikowych zmniejsza uczucie głodu i późniejszy pobór energii, jednocześnie poprawiając glikemię u osób z cukrzycą typu 2" - wskazują autorzy przeglądu badań naukowych z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dlaczego niski indeks glikemiczny ma znaczenie w diecie?

Istotną zaletą nowego makaronu jest jego niski indeks glikemiczny, który wynosi 38. Oznacza to, że po jego spożyciu poziom cukru we krwi rośnie wolniej i bardziej stabilnie. Z tego względu produkt może być bezpiecznie włączany do diety osób z cukrzycą typu 2, insulinoopornością, a także tych, którzy chcą zapobiec gwałtownym wahaniom glikemii.

Skuteczność diet o niskim indeksie glikemicznym potwierdzają badania kliniczne. Przykładowo, metaanaliza 54 randomizowanych badań opublikowana w The American Journal of Clinical Nutrition wykazała, że diety o niskim IG obniżają HbA1c, glikemię na czczo, masę ciała oraz poziom cholesterolu LDL u osób z cukrzycą i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Co oznacza, że pomagają też minimalizować ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

