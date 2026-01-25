Zimno sprawia, że chorujesz? To nie temperatura jest głównym winowajcą 

Spacer w mglisty, jesienny dzień nie sprawi, że w organizmie rozwinie się infekcja. Bardziej prawdopodobne jest, że stanie się tak w czasie słonecznych dni zimowych. To nie chłód odpowiada za choroby, lecz... patogeny. 

Grypa sprzyja zimno i sucho, naukowcy wyjaśniają dlaczego

Jak wynika z komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z 23 grudnia 2025 roku, od końca listopada obserwowano wyraźny trend wzrostowy zachorowań na grypę, który utrzymywał się aż do wiosny.  

 

W szczytowym momencie, przypadającym na styczeń 2025 roku, zapadalność wyniosła 365,3 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Taka sezonowość jest zjawiskiem powtarzalnym i nie wynika wyłącznie z samego chłodu, lecz z mechanizmów sprzyjających transmisji wirusów. 

Wirusy lubią chłodne i suche pory roku 

Naukowcy z Mount Sinai School of Medicine i Uniwersytetu Karoliny Północnej w Stanach Zjednoczonych, postanowili przyjrzeć się temu, jak zachowują się wirusy grypy w zmiennych warunkach pogodowych 

 

Przeprowadzili 20 eksperymentów na zdrowych i zainfekowanych świnkach morskich umieszczonych w specjalnych komorach. Dzięki temu mogli ocenić, w jaki sposób dochodzi do transmisji wirusa na zdrowy organizm w różnych warunkach środowiskowych - przy wilgotności od 20 do 80 proc. i w temperaturze 5 st. Celsjusza, 20 st. Celsjusza lub 30 st. Celsjusza. 

 

- Nasze dane pokazują, że zarówno względna wilgotność, jak i temperatura rzeczywiście wpływają na częstotliwość transmisji wirusa grypy wśród świnek morskich - wyjaśniają naukowcy. 

 

Wirus najszybciej przenosi się na inne organizmy w warunkach zimnych i suchych. Okazuje się bowiem, że powietrze o niskiej wilgotności wysusza błony śluzowe i uszkadza nabłonek, a także ogranicza zdolność do samooczyszczania. Efektem tego jest zwiększona podatność na infekcje wirusami układu oddechowego. 

 

Podobne wnioski płyną z badań zrealizowanych już w 1976 roku pod kierownictwem Schaffera. Wynika z nich, że wirusy są najbardziej stabilne (zachowują największą zdolność do zakażania) przy niskiej wilgotności względnej. Przy wyższej patogen zachowuje stabilność chemiczną, ale kropla aerozolu (np. para wodna z wydychanego powietrza) jest cięższa i opada pod wpływem siły grawitacji - ma większą trudność z przejściem na inny organizm. 

Organizm nie reaguje na zimno w prosty sposób 

Utrzymywanie w domu temperatury na poziomie ponad 20 st. Celsjusza (choć jest komfortowe) nie przynosi korzyści organizmowi w długiej perspektywie. Mięśnie naczyń krwionośnych nie kurczą się w reakcji na chłód, przez co stale ich światło pozostaje szerokie. Sprzyja to stanom zapalnym, czy też rozwojowi zaburzeń kardiologicznych. Z tego powodu pediatrzy od lat podkreślają, że u niemowląt groźniejsze jest przegrzanie niż umiarkowane wychłodzenie. 

 

W dorosłości krótkoczasowe ekspozycje na ekstremalne zimno, np. morsowanie, lodowate natryski - pobudza wiele procesów fizjologicznych, hartuje ciało i niejako zwiększa odporność na infekcje dróg oddechowych. Choć nie każdy może stosować te praktyki (np. osoby z nadciśnieniem), to jest to jedna z metod ograniczania podatności na infekcje wirusowe bez względu na warunki środowiskowe. 

 

Wirusy lubią chłodne i suche pory roku, co sprzyja ich transmisji
