Pierwsze programy naukowe CTAO mają ruszyć już w 2026 roku

Pod koniec grudnia w Paranal, ośrodku Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), odbyła się uroczysta ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty CTAO-South, co oznacza wejście inwestycji w kluczowy etap realizacji. Prace wykonuje konsorcjum chilijskich firm, a pierwsze teleskopy mają być ustawione do końca 2026 roku, otwierając nową erę w obserwacjach nieba.

Nowy gigant astronomii. CTAO na Paranal

Projekt Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), to globalna inicjatywa mająca na celu zbudowanie największego naziemnego obserwatorium promieniowania gamma na świecie.

CTAO będzie składać się z dwóch sieci teleskopów: jednej na półkuli północnej i jednej na południowej. Południowa część obserwatorium (CTAO-South) powstaje w Paranal Observatory w północnym Chile, regionie słynącym z wyjątkowo suchych warunków, minimalnego zachmurzenia i niemal zerowego zanieczyszczenia światłem. To właśnie tam działają już Very Large Telescope (VLT) oraz powstaje Extremely Large Telescope (ELT).

Polsat News Kamień węgielny pod budowę największego obserwatorium promieniowania gamma wmurowany w Paranal

Jak podsumował dyrektor generalny ESO, Xavier Barcons w swoim przemówieniu powitalnym. - To wmurowanie kamienia węgielnego to ogromny kamień milowy zarówno dla CTAO, jak i ESO, ale także dla Chile, ponieważ nowy obiekt wzmocni pozycję kraju jako globalnego centrum astronomii - uznał.

Harmonogram i skala inwestycji

Na przełomie lutego i marca 2026 r. zaplanowano transport pierwszego małego teleskopu typu SST do Chile. Do końca roku południowa sieć ma zostać rozbudowana o pięć teleskopów SST oraz dwa teleskopy średniej wielkości MST.

Dzięki uzyskaniu statusu ERIC (European Research Infrastructure Consortium) 7 stycznia 2025 roku (który formalnie zatwierdził międzynarodową współpracę i finansowanie projektu), CTAO zakłada rozpoczęcie pierwszych programów naukowych już w 2026 roku, jeszcze przed zakończeniem pełnej budowy, z wykorzystaniem częściowo działającej infrastruktury.

Wikimedia Commons Kamień węgielny pod CTAO-South wmurowany w Chile

Czym będzie CTAO?

CTAO ma docelowo liczyć ponad 60 teleskopów (obecnie zatwierdzono 64, przy czym liczba ta może ulec korekcie) rozmieszczonych na obu półkulach. W samej południowej sieci znajdzie się ponad 50 teleskopów różnych klas, umożliwiających obserwacje promieniowania gamma w szerokim zakresie energii: od około 20 GeV do 300 TeV.

Obserwatorium będzie rejestrować kaskady cząstek powstające w atmosferze Ziemi w wyniku oddziaływania wysokoenergetycznego promieniowania gamma. Pozwoli to badać najbardziej ekstremalne zjawiska we Wszechświecie, w tym:

czarne dziury

gwiazdy neutronowe

pozostałości po supernowych

potencjalne sygnały związane z ciemną materią

Nowe możliwości astronomii

Połączenie CTAO z VLT i ELT stworzy unikalną platformę badawczą:

ELT będzie badać głębokie niebo w świetle widzialnym i podczerwonym

VLT już teraz dostarcza naukowcom cennych danych

CTAO otworzy swoiste okno na promieniowane gamma o ekstremalnej energii.

To umożliwi kompleksową analizę przestrzeni kosmicznej, od formowania się pierwszych galaktyk, przez badanie atmosfer planet poza słonecznych, aż po śledzenie zjawisk związanych z czarnymi dziurami czy supernowymi.

Polsat News Nowe obserwatorium gamma umocni pozycję Chile w astronomii

