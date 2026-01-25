Owady te porozumiewają się ze sobą za pomocą drgań np. liści, a nie dźwięków czy zapachów

Nieprzyjemny zapach wydziela tylko w sytuacji silnego stresu, wykorzystując do tego specjalne gruczoły zapachowe

Odorek zieleniak (Palomena prasina) to jeden z najczęściej spotykanych w Polsce pluskwiaków. Występuje powszechnie w Europie i Azji. Należy do rodziny tarczówkowatych. Zazwyczaj występuje w lasach liściastych i mieszanych oraz na łąkach, jednak zdarza się, że zabłądzi i "złoży wizytę" w domach.

Mały pluskwiak szuka schronienia w domu. Jak go rozpoznać?

Zwykle osiąga długość od 1,2 do 1,5 centymetra. Jego ciało jest spłaszczone i ma charakterystyczny, tarczowaty kształt. Latem przybiera intensywnie zieloną barwę, natomiast jesienią brunatnieje, co ułatwia mu maskowanie wśród liści. Właśnie w chłodniejszych miesiącach można spotkać go w domach.

Powód jest prosty: owady te szukają cieplejszych warunków do przezimowania. Dlatego często kryją się w zakamarkach pod oknami, przy parapetach, w kratkach wentylacyjnych czy szczelinach elewacji. Stamtąd bez trudu przedostają się do wnętrz budynków, zwłaszcza że potrafią latać.

iStock Odorek zieleniak to owad niegroźny dla człowieka, ale wydziela nieprzyjemny zapach

Natykając się na to zwierzę, warto pamiętać o dwóch rzeczach. Dobra wiadomość jest taka, że to gatunek niegroźny dla człowieka - nie gryzie i nie żądli. Problem pojawia się w momencie zagrożenia. Odorek zieleniak, zgodnie z nazwą, wydziela wówczas drażniącą substancję o intensywnie nieprzyjemnym zapachu.

ZOBACZ: Miód, który pokonał armię. Występuje tylko w dwóch miejscach

Niestety, ciecz ta może pozostawiać ślady na firankach, ścianach i dłoniach. Kontakt z nią bywa przyczyną podrażnień skóry, a w przypadku potarcia oczu, także błon śluzowych. Z tego powodu chwytanie pluskwiaka ręką nie jest dobrym pomysłem. Owad może ponadto szkodzić domowym roślinom, wykorzystując je jako źródło pokarmu.

Stworzenie ma jeszcze jedną, dodatkową wadę. Jak podaje Nadleśnictwo Kartuzy - jest to wielki fan owoców leśnych, m.in. poziomek, jagód i malin. "Gdy po posmakowaniu odczujemy dziwny i nieprzyjemny smak oraz cuchnący zapach to znaczy, że odorek był przed nami..." - poinformowano w jednym z wpisów na Facebooku.

Odorek zieleniak, którego nieprzyjemny zapach odstrasza miłośników owoców leśnych

Odorek zieleniak. Jak się go pozbyć?

Jak bezpiecznie wyprosić odorka zieleniaka z mieszkania? Najprościej ułatwić mu opuszczenie wnętrza, otwierając okno lub drzwi balkonowe. Skuteczną i nieinwazyjną metodą jest również przykrycie owada szklanką i wsunięcie pod nią kartki papieru. To pozwala wynieść go na zewnątrz bez większych komplikacji.

ZOBACZ: Masz słabszy węch? To nie przypadek. Miliony osób dotknięte tym samym problemem

Pluskwiaka odstraszają także intensywne zapachy, m.in. mięty. Pomocne są również klasyczne działania ochronne, takie jak montaż moskitier w oknach czy uszczelnianie szczelin w elewacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl