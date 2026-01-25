Ten pluskwiak szuka ciepła w domach. Lepiej go nie dotykać
Zimą do domów mogą przypałętać się nieproszeni goście - i nieźle nabroić, wydzielając nieprzyjemny zapach. Odorek zieleniak nie jest owadem, który jako pierwszy przychodzi na myśl, gdy mowa o takich intruzach. Okazuje się jednak, że w chłodne dni ciepło ludzkich domostw działa na niego jak magnes. Najgorsze, co można zrobić podczas spotkania z tym owadem, to go dotknąć.
- Odorek zieleniak zimuje wyłącznie w postaci dorosłej
- Nieprzyjemny zapach wydziela tylko w sytuacji silnego stresu, wykorzystując do tego specjalne gruczoły zapachowe
- Owady te porozumiewają się ze sobą za pomocą drgań np. liści, a nie dźwięków czy zapachów
Odorek zieleniak (Palomena prasina) to jeden z najczęściej spotykanych w Polsce pluskwiaków. Występuje powszechnie w Europie i Azji. Należy do rodziny tarczówkowatych. Zazwyczaj występuje w lasach liściastych i mieszanych oraz na łąkach, jednak zdarza się, że zabłądzi i "złoży wizytę" w domach.
Mały pluskwiak szuka schronienia w domu. Jak go rozpoznać?
Zwykle osiąga długość od 1,2 do 1,5 centymetra. Jego ciało jest spłaszczone i ma charakterystyczny, tarczowaty kształt. Latem przybiera intensywnie zieloną barwę, natomiast jesienią brunatnieje, co ułatwia mu maskowanie wśród liści. Właśnie w chłodniejszych miesiącach można spotkać go w domach.
Powód jest prosty: owady te szukają cieplejszych warunków do przezimowania. Dlatego często kryją się w zakamarkach pod oknami, przy parapetach, w kratkach wentylacyjnych czy szczelinach elewacji. Stamtąd bez trudu przedostają się do wnętrz budynków, zwłaszcza że potrafią latać.
Natykając się na to zwierzę, warto pamiętać o dwóch rzeczach. Dobra wiadomość jest taka, że to gatunek niegroźny dla człowieka - nie gryzie i nie żądli. Problem pojawia się w momencie zagrożenia. Odorek zieleniak, zgodnie z nazwą, wydziela wówczas drażniącą substancję o intensywnie nieprzyjemnym zapachu.
Niestety, ciecz ta może pozostawiać ślady na firankach, ścianach i dłoniach. Kontakt z nią bywa przyczyną podrażnień skóry, a w przypadku potarcia oczu, także błon śluzowych. Z tego powodu chwytanie pluskwiaka ręką nie jest dobrym pomysłem. Owad może ponadto szkodzić domowym roślinom, wykorzystując je jako źródło pokarmu.
Stworzenie ma jeszcze jedną, dodatkową wadę. Jak podaje Nadleśnictwo Kartuzy - jest to wielki fan owoców leśnych, m.in. poziomek, jagód i malin. "Gdy po posmakowaniu odczujemy dziwny i nieprzyjemny smak oraz cuchnący zapach to znaczy, że odorek był przed nami..." - poinformowano w jednym z wpisów na Facebooku.
Odorek zieleniak. Jak się go pozbyć?
Jak bezpiecznie wyprosić odorka zieleniaka z mieszkania? Najprościej ułatwić mu opuszczenie wnętrza, otwierając okno lub drzwi balkonowe. Skuteczną i nieinwazyjną metodą jest również przykrycie owada szklanką i wsunięcie pod nią kartki papieru. To pozwala wynieść go na zewnątrz bez większych komplikacji.
Pluskwiaka odstraszają także intensywne zapachy, m.in. mięty. Pomocne są również klasyczne działania ochronne, takie jak montaż moskitier w oknach czy uszczelnianie szczelin w elewacji.
