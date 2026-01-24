Eksperci stawiają sprawę jasno. - System opieki zdrowotnej nie odpowiada na potrzeby starzejącego się społeczeństwa - oceniła, cytowana przez PAP, dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Wskazała m.in. na długie kolejki na zabiegi. A trudności będzie coraz więcej.

Starzejąca się Polska. Odpowiedzią odwrócona piramida świadczeń

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w 2024 roku udział osób 60 plus w polskim społeczeństwie wyniósł 26,6 proc. Stały wzrost grona seniorów notuje się od 2006 roku. Wydatki na leczenie tej grupy osób stanowią 55,8 proc. kosztów pomocy lekarskiej.

Świadome problemu jest Ministerstwo Zdrowia. W ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku Krajowym Planie Transformacji na lata 2027-2031 opisano rozwiązania proponowane w celu przeciwdziałania m.in. skutkom niekorzystnych trendów demograficznych.

"Starzenie się społeczeństwa przy wolniejszym wzroście długości życia w zdrowiu to jedno z największych wyzwań demograficznych i zdrowotnych" - wskazano w dokumencie.

Jakie zmiany proponuje resort? Jedną z nich jest tzw. odwrócona piramida świadczeń, polegająca na ograniczeniu roli szpitali w diagnostyce i leczeniu o charakterze ambulatoryjnym na rzecz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Cel? Lepsza dostępność i jakość usług oraz krótszy czas oczekiwania na badanie.

Zdrowie psychiczne starszych. Plan dużych nakładów

Jak zaznaczono w nowej strategii, zmiana struktury społecznej "prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na świadczenia rehabilitacyjne". Stąd konieczność poprawy ich jakości. Odpowiedzią na rosnącą liczbę starszych pacjentów ma być dostosowanie do nich infrastruktury, kadry i finansowania.

Wsparcie otrzymają osoby z rozpoznanymi chorobami otępiennymi. Przewidziany program pomocy psychologicznej i informacyjnej ma kosztować 2,5 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zwraca też uwagę na znaczenie zdrowia psychicznego seniorów. Jak wynika z oficjalnego obwieszczenia, planowane jest m.in.:

zapewnienie łatwego dostępu do diagnostyki i leczenia w ramach poradni i oddziałów psychogeriatrycznych

przeciwdziałanie izolacji

promowanie aktywności fizycznej i społecznej

integrację opieki medycznej, społecznej i środowiskowej

Będzie to element szerszego przedsięwzięcia, na które łącznie przeznaczone zostanie 2,8 mld zł.

Polsat News Starzenie się społeczeństwa to wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia

