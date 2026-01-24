Czy chleb może mieć wpływ na ryzyko demencji? Są badania

Badacze Universitat Rovira i Virgili postanowili zweryfikować, w jaki sposób produkty z wysokim indeksem glikemicznym wpływają na ryzyko rozwoju zaburzeń neurodegeneracyjnych, w tym demencji i choroby Alzheimera. Wnioski opublikowali jeszcze w drugiej połowie 2025 roku na łamach "International Journal of Epidemiology". Dla wielu osób będą one równie zaskakujące, co niepokojące.

Indeks glikemiczny to problem nie tylko diabetyków

Indeks glikemiczny jest wskaźnikiem, który pozwala ocenić tempo wzrostu poziomu glukozy po spożyciu danego produktu. Jeśli produkt ma niski indeks glikemiczny, oznacza to, że powoduje mniejszy wzrost poposiłkowej glikemii. Podczas gdy produkt o wysokim indeksie glikemicznym wywołuje szybki jej wzrost.

Punktem odniesienia jest czysta glukoza, dla której IG wynosi 100. Na tej podstawie wyróżnia się:

produkty o niskim indeksie glikemicznym - poniżej 50

produkty o średnim indeksie glikemicznym - w zakresie 55-70

produkty o wysokim indeksie glikemicznym - powyżej 70

ZOBACZ: Nie wystawiaj jedzenia na balkon. Powód jest poważniejszy niż się wydaje

Choć węglowodany są ważnym źródłem energii, długotrwała dieta oparta głównie na produktach o wysokim IG sprzyja rozwojowi insulinooporności i cukrzycy typu 2. Coraz więcej badań wskazuje również na jej związek z funkcjonowaniem mózgu.

Demencja zamknięta w... kromce chleba

"Ryzyko demencji zależy od czynników metabolicznych i stylu życia, w tym hiperinsulinemii, przewlekłego stanu zapalnego oraz cukrzycy typu 2" - wyjaśniają naukowcy Universitat Rovira i Virgili.

Zależność ta pozostawała jednak niejasna. Naukowcy postanowili zweryfikować istnienie związku między spożywanymi produktami i ich indeksem glikemicznym a ryzykiem wystąpienia w przyszłości demencji i jej różnych odmian, np. choroby Alzheimera, otępienia naczyniowego, otępienia czołowo-skroniowego.

Badanie trwało ponad 13 lat. Przed rozpoczęciem obserwacji przeanalizowali wyniki badań 200 000 dorosłych Brytyjczyków niechorujących na demencję. Po zakończeniu eksperymentu u 2 362 osób zdiagnozowano tę chorobę. To pozwoliło wskazać jaki indeks glikemiczny rodzi ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Okazało się, że dieta oparta na produktach z niskim IG obniżała o 16 proc. ryzyko wystąpienia zaburzenia. Podczas gdy posiłki o wysokim IG zwiększały je o 14 proc.

ZOBACZ: Królują na polskich stołach. Jak przyrządzić ziemniaki, żeby nie szkodziły?

Jak podaje serwis Diety NFZ, do produktów o wysokim indeksie glikemicznym (powyżej 70) należą m.in. pszenne wyroby z jasnej mąki - w tym biały chleb, słodzone płatki śniadaniowe, dżemy, słodycze, słodzone napoje oraz niektóre dojrzałe owoce, np. banany.

Ich częste spożywanie, zwłaszcza w dużych ilościach, może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie metaboliczne i nie tylko. Należy jednak zaznaczyć, że najważniejszy jest finalny bilans całej diety.

Polsat News Dieta z niskim indeksem glikemicznym zmniejsza ryzyko demencji

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl