Jak wyjaśniła w rozmowie z Radiem Szczecin prof. Magdalena Dzięgielewska, entomolog z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, mróz sam w sobie nie jest dla komarów poważnym zagrożeniem.

Komary są lepiej przygotowane niż się wydaje

Owady te potrafią zimować w różnych stadiach rozwoju - jako jaja, larwy, a nawet dorosłe samice. Wiele z nich ukrywa się tam, gdzie temperatura jest znacznie wyższa niż na otwartej przestrzeni, czyli np. w:

szczelinach budynków

piwnicach

studzienkach kanalizacyjnych

ściółce leśnej

Dzięki temu nawet silne mrozy nie są w stanie wyeliminować ich populacji. Jak podsumowuje prof. Dzięgielewska: "Muchy, mszyce, meszki i komary zimują w takich postaciach rozwojowych i miejscach, że mróz im nie zaszkodzi. Z komarami jest tak, że w formie dorosłej nie zimują one w miejscach, gdzie temperatura spada np. poniżej 9 czy 15 stopni poniżej zera. Wybierają piwnice, dziuple drzew, czy budynki nieogrzewane".

Szczególnie odporne okazują się jaja komarów, które mogą bez problemu przetrwać długie tygodnie w niskiej temperaturze, czekając na sprzyjające warunki. Gdy tylko pojawi się woda i dodatnie temperatury, szybko rusza rozwój owadów. Wystarczą zaledwie dwa stopnie Celsjusza, aby rozpoczęła się ich aktywność.

Komary: niechciane, ale potrzebne

Komary kojarzą się głównie z ukąszeniami i chorobami, jednak w przyrodzie pełnią istotne funkcje. Ich larwy stanowią ważne źródło pokarmu dla ryb, płazów i drapieżnych owadów wodnych, a dorosłe osobniki są zjadane m.in. przez ptaki, ważki czy nietoperze.

Część gatunków uczestniczy także w zapylaniu roślin. Całkowite usunięcie komarów mogłoby więc zaburzyć równowagę ekosystemów.

Dlaczego komary piją krew?

Krew interesuje wyłącznie samice komarów, ponieważ zawarte w niej białka są niezbędne do rozwoju jaj i rozmnażania. Samce nie gryzą, ponieważ ich dieta opiera się na nektarze i sokach roślinnych.

Co istotne, tylko niewielki ułamek z ponad 3,5 tys. gatunków komarów atakuje ludzi. Do najbardziej znanych należą m.in.:

komar pospolity (zwany też brzęczącym)

tropikalny komar egipski przenoszący groźne wirusy

widliszki (odpowiedzialne za szerzenie malarii)

Komary i ich zdolność do przetrwania

Komary od lat są przedmiotem zainteresowania naukowców ze względu na swoją wyjątkową zdolność przystosowywania się do różnych warunków środowiskowych. Najczęściej spotykany w Polsce komar brzęczący ma nawet populację przystosowaną do życia pod ziemią - jego odmiana zasiedliła m.in. tunele londyńskiego metra.

Ciekawostka: jak opisywał National Geographic, przez długi czas sądzono, że tzw. komar londyńskiego metra wyewoluował stosunkowo niedawno wraz z rozwojem miast. Analizy DNA wykazały jednak, że jego pochodzenie sięga Bliskiego Wschodu, a gatunek ten pojawił się na Ziemi między 2000 a 10 000 lat temu. Oznacza to, że owad istniał na długo przed powstaniem nowoczesnej infrastruktury.

Komary wyróżnia również duża mobilność. Z analiz Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych wynika, że osobniki z rodzaju Anopheles mogą w ciągu jednej nocy przemieścić się nawet o 295 kilometrów, unoszone przez silne prądy powietrza.

Polsat News Komary przenoszą malarię, która stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia

red / polsatnews.pl