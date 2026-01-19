Tęgie mrozy nie zatrzymają komarów. Latem nie odetchniemy

Panujące w Polsce silne mrozy nie dają nadziei na spokojniejsze lato pod względem obecności komarów. Wykształciły one mechanizmy przetrwania, które pozwalają im przeżyć nawet długotrwałe spadki temperatur.

Mrozy nie są dla komarów dużym zagrożeniem, potrafią przetrwać zimę w różnych formach

Jak wyjaśniła w rozmowie z Radiem Szczecin prof. Magdalena Dzięgielewska, entomolog z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, mróz sam w sobie nie jest dla komarów poważnym zagrożeniem.

Komary są lepiej przygotowane niż się wydaje

Owady te potrafią zimować w różnych stadiach rozwoju - jako jaja, larwy, a nawet dorosłe samice. Wiele z nich ukrywa się tam, gdzie temperatura jest znacznie wyższa niż na otwartej przestrzeni, czyli np. w:

  • szczelinach budynków
  • piwnicach
  • studzienkach kanalizacyjnych
  • ściółce leśnej

Dzięki temu nawet silne mrozy nie są w stanie wyeliminować ich populacji. Jak podsumowuje prof. Dzięgielewska: "Muchy, mszyce, meszki i komary zimują w takich postaciach rozwojowych i miejscach, że mróz im nie zaszkodzi. Z komarami jest tak, że w formie dorosłej nie zimują one w miejscach, gdzie temperatura spada np. poniżej 9 czy 15 stopni poniżej zera. Wybierają piwnice, dziuple drzew, czy budynki nieogrzewane".

 

Szczególnie odporne okazują się jaja komarów, które mogą bez problemu przetrwać długie tygodnie w niskiej temperaturze, czekając na sprzyjające warunki. Gdy tylko pojawi się woda i dodatnie temperatury, szybko rusza rozwój owadów. Wystarczą zaledwie dwa stopnie Celsjusza, aby rozpoczęła się ich aktywność.

Komary: niechciane, ale potrzebne

Komary kojarzą się głównie z ukąszeniami i chorobami, jednak w przyrodzie pełnią istotne funkcje. Ich larwy stanowią ważne źródło pokarmu dla ryb, płazów i drapieżnych owadów wodnych, a dorosłe osobniki są zjadane m.in. przez ptaki, ważki czy nietoperze.

 

Część gatunków uczestniczy także w zapylaniu roślin. Całkowite usunięcie komarów mogłoby więc zaburzyć równowagę ekosystemów.

Dlaczego komary piją krew?

Krew interesuje wyłącznie samice komarów, ponieważ zawarte w niej białka są niezbędne do rozwoju jaj i rozmnażania. Samce nie gryzą, ponieważ ich dieta opiera się na nektarze i sokach roślinnych.

 

Co istotne, tylko niewielki ułamek z ponad 3,5 tys. gatunków komarów atakuje ludzi. Do najbardziej znanych należą m.in.:

  • komar pospolity (zwany też brzęczącym)
  • tropikalny komar egipski przenoszący groźne wirusy
  • widliszki (odpowiedzialne za szerzenie malarii)

Komary i ich zdolność do przetrwania

Komary od lat są przedmiotem zainteresowania naukowców ze względu na swoją wyjątkową zdolność przystosowywania się do różnych warunków środowiskowych. Najczęściej spotykany w Polsce komar brzęczący ma nawet populację przystosowaną do życia pod ziemią - jego odmiana zasiedliła m.in. tunele londyńskiego metra.

 

Ciekawostka: jak opisywał National Geographic, przez długi czas sądzono, że tzw. komar londyńskiego metra wyewoluował stosunkowo niedawno wraz z rozwojem miast. Analizy DNA wykazały jednak, że jego pochodzenie sięga Bliskiego Wschodu, a gatunek ten pojawił się na Ziemi między 2000 a 10 000 lat temu. Oznacza to, że owad istniał na długo przed powstaniem nowoczesnej infrastruktury.

 

Komary wyróżnia również duża mobilność. Z analiz Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych wynika, że osobniki z rodzaju Anopheles mogą w ciągu jednej nocy przemieścić się nawet o 295 kilometrów, unoszone przez silne prądy powietrza.

 

Komary przenoszą malarię, która stanowi globalne zagrożenie dla zdrowiaPolsat News
Komary przenoszą malarię, która stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia
 
 

 

