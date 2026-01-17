Analizy przeprowadzone przez naukowców wskazują, że przy niewłaściwej konserwacji dystrybutory mogą stać się siedliskiem bakterii, a jakość wody, którą serwują, bywa gorsza niż ta płynąca z kranów. To rodzi pytania o realne bezpieczeństwo wody, po którą codziennie sięgają miliony.

Dystrybutory pod lupą naukowców

Zespół badaczy z Uniwersytetu Loma Linda (Kalifornia, USA) przeanalizował wyniki 70 badań z różnych krajów, skupiających się na mikrobiologicznej jakości wody z dystrybutorów dostępnych publicznie. Przegląd literatury, opublikowany w grudniu 2025 r. w czasopiśmie "AIMS Microbiology", wykazał, że w wielu przypadkach poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych w dystrybutorach był wyższy w wodzie, z której były zasilane.

Jednym z najbardziej niepokojących wniosków jest tempo ponownego namnażania się bakterii. Badania pokazują, że biofilm bakteryjny może zacząć się rozwijać już kilka dni po dezynfekcji urządzenia. To znacznie krócej niż zakładano do tej pory. Naukowcy podkreślają, że zawory, dysze oraz wewnętrzne przewody wymagają regularnego i częstego czyszczenia.

Filtry bez chloru - plus czy minus?

Dystrybutory często usuwają z wody resztkowy chlor (obejmuje on chlor: wolny i związany), poprawiając jej smak i zapach. Problem polega na tym, że chlor działa także ochronnie, ograniczając rozwój drobnoustrojów. Po jego odfiltrowaniu wewnątrz urządzenia powstają idealne warunki do rozwoju bakterii, jeśli nie są one odpowiednio serwisowane i dezynfekowane.

- Filtrowanie resztkowego chloru z wody stwarza idealne warunki do rozwoju bakterii. Trzeba regularnie czyścić rurki i wymieniać filtry - apeluje dr Ryan Sinclair, profesor mikrobiologii z Uniwersytetu Loma Linda.

Autorzy badania zalecają, aby elementy dozujące i przewody były dezynfekowane co dwa do czterech tygodni. W miejscach o dużych natężeniu ruchu (np. biurowcach czy galeriach handlowych) czyszczenie powinno się odbywać nawet raz w tygodniu. Niezwykle ważna jest też regularna wymiana filtrów oraz kontrola stanu technicznego urządzeń.

Kranówka kontra woda z dystrybutora

Paradoksalnie, woda wodociągowa, dzięki obecności resztkowego chloru, bywa bardziej stabilna mikrobiologicznie niż woda z dystrybutora. Badacze zaznaczają jednak, że automaty nie są same w sobie niebezpiecznie, ale ich skuteczność zależy od jakości konserwacji i przestrzegania zasad higieny.

Analiza wykonana przez badaczy z Loma Lima to pierwsze tak szerokie, globalne zestawienie danych dotyczących mikrobiologicznego skażenia dystrybutorów wody. Naukowcy zwracają uwagę, że z urządzeń często korzystają osoby szukające bezpieczniejszej alternatywy dla wody z kranu. Jednak brak odpowiedniej kontroli może sprawić, że ryzyko dla zdrowia będzie porównywane, a czasem nawet większe.

