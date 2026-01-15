Dziś wraca w wielkim stylu - i to dosłownie. Globalna firma spożywcza McCormick ogłosiła czarną porzeczkę smakiem roku 2026 w corocznym Flavor Forecast, argumentując, za jednym z szefów kuchni, że "owoc potrafi wynieść proste danie na wyższy poziom"

Co więcej, również RHS - Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze, czyli znana brytyjska organizacja charytatywna zajmującą się ogrodnictwem, przewidywało, że ten owoc stanie się jedną z tegorocznych gwiazd ogrodniczych nadchodzących sezonów.

"Czarna porzeczka zacznie przeżywać renesans dzięki nowym odmianom, które będą na tyle słodkie, że można je jeść na świeżo i będą rywalizować z ich popularniejszych odpowiednikami uprawianymi w ogrodzie: truskawkami, malinami i jeżynami" - oceniło.

Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową

Utwór Krzysztofa Antkowiaka "Zakazany owoc" wielu osobom kojarzy się z czymś upragnionym, ale niedostępnym. W Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku takim "zakazanym owocem" była… czarna porzeczka. W Ameryce zabroniono jej uprawy, ponieważ była żywicielem rdzy wejmutki - zabójczej dla białych sosen choroby grzybowej.

Choroba ta powodowała ogromne straty w amerykańskich lasach, dlatego zdecydowano się wyeliminować jedno z jej źródeł. W efekcie czarna porzeczka w niektórych stanach pozostawała zakazana przez niemal 100 lat. Dziś można ją uprawiać w większości USA, choć w części stanów, m.in. w Maine i Ohio, nadal obowiązują pewne ograniczenia.

iStock Czarna porzeczka została okrzyknięta smakiem roku 2026 przez firmę McCormick

Owoc zbawienny dla zdrowia

Czarne porzeczki są owocami bogatymi w witaminę C, antocyjany, polifenole i inne związki bioaktywne, które wykazują liczne potencjalne korzyści zdrowotne. Warto na początek przyjrzeć się składnikom odżywczym. Według danych amerykańskiej bazy USDA FoodData Central, w 100 g świeżych czarnych porzeczek znajduje się:

Woda: 82 g

Energia: 63 kcal

Białko: 1,4 g

Tłuszcz całkowity: 0,41 g

Węglowodany: 15,4 g

Błonnik: 0,86 g

A co z witaminami? To właśnie one sprawiają, że czarna porzeczka może z powodzeniem konkurować z cytrusami, jeśli chodzi o wsparcie odporności (i nie tylko).

Witamina C: 181 mg (ponad 2 razy więcej niż w cytrynie, która zawiera ok. 53 mg)

Witamina A (RAE): 12 µg (230 IU)

Witamina E: 1 mg

Tiamina (B1): 0,05 mg

Ryboflawina (B2): 0,05 mg

Niacyna (B3): 0,3 mg

Kwas pantotenowy (B5): 0,398 mg

Witamina B6: 0,066 mg

Czarna porzeczka dostarcza też spore ilości potasu, fosforu, wapnia i magnezu, a także śladowe ilości żelaza, cynku i miedzi.

Zawarty w niej potas wspiera pracę serca i reguluje ciśnienie krwi, wapń i magnez są niezbędne dla mocnych kości oraz prawidłowego działania mięśni, a cynk i żelazo wpływają na odporność oraz procesy krwiotwórcze. Z kolei witaminy z grupy B wspomagają układ nerwowy, koncentrację i metabolizm, a witamina C działa przeciwzapalnie i zwiększa przyswajanie żelaza.

Szczególnie polecana jest osobom narażonym na niedobory witamin i składników mineralnych, w tym seniorów, osoby przewlekle chore (tylko po konsultacji z lekarzem), czy też osoby stosujące dietę ubogą w świeże warzywa i owoce. Oczywiście nie zastąpi to leczenia ani zbilansowanej diety, ale może być cennym uzupełnieniem codziennego jadłospisu.

Czarna porzeczka a badania

W jednym z badań klinicznych opublikowanych w 2023 roku w magazynie "Biomedicines" sprawdzano wpływ czarnej porzeczki na zdrowie kobiet w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie. Uczestniczki przez pół roku codziennie przyjmowały ekstrakt z antocyjanów (barwników występujących naturalnie w tych owocach).

Efekty? Obniżył się poziom trójglicerydów we krwi, spadły markery stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego, a wszystko to bez zmian w masie ciała.

Polsat News Czarna porzeczka wraca do łask, będzie hitem 2026 roku

