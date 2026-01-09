Oczywistym przeciwwskazaniem jest alergia na pomidory. Mogą pojawić się wówczas objawy skórne, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, a nawet reakcje ogólnoustrojowe. Każda niepokojąca reakcja po spożyciu pomidorów powinna być skonsultowana z lekarzem lub dietetykiem. Kto jeszcze nie powinien ich jeść?

Kiedy pomidory nie są wskazane? Poznaj przeciwwskazania

Zaleca się ograniczenie pomidorów zwłaszcza przy refluksie żołądkowo-przełykowym oraz częstych epizodach zgagi. Zarówno świeże warzywa, jak i produkty przetworzone (jak sosy czy ketchup) mogą nasilać objawy i powodować podrażnienia w obrębie przełyku.

ZOBACZ: Naukowcy rzucają nowe światło na wołowinę. Czy szkodzi sercu?

Osoby borykające się z przewlekłymi schorzeniami nerek powinny bardzo ostrożnie sięgać po pomidory. Nadmiar potasu zawartego w tych warzywach może prowadzić do hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów po hemodializie lub z przewlekłą niewydolnością nerek. W takich przypadkach dawkowanie należy ustalić indywidualnie z lekarzem.

Kolejną grupą osób, dla których pomidory mogą stanowić problem, są chorzy na dnę moczanową. Wyniki badań, m.in. zespołu naukowców z Nowej Zelandii opublikowane w "BMC Musculoskeletal Disorders", wskazują na związek między spożyciem pomidorów a częstotliwością napadów choroby u osób z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego.

Skórki i pestki nie są dla wszystkich bezpieczne

Pomidory mogą również podrażniać układ pokarmowy u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna. Szczególnie problematyczne bywają skórki i pestki, które mogą nasilać objawy. W tej sytuacji lepiej wybierać pomidory w formie przetartej lub spożywać je w zupach kremach.

ZOBACZ: Masz słabszy węch? To nie przypadek. Miliony osób dotknięte tym samym problemem

Kwaśne produkty, do których zaliczają się także pomidory, nie są wskazane dla osób z nawracającymi aftami w jamie ustnej. Mogą opóźniać gojenie i pogłębiać ból związany z owrzodzeniami. Podobne zalecenia dotyczą osób z trądzikiem różowatym oraz tych, które często doświadczają migren - szczególnie, jeśli występuje u nich nietolerancja histaminy.

Alternatywy dla pomidorów. Po co sięgnąć w kuchni?

Gdy pomidory muszą zniknąć z diety, istnieje wiele innych warzyw, które mogą je z powodzeniem zastąpić. W sałatkach sprawdzą się ogórki, cukinia czy buraki, które można podawać na różne sposoby (gotowane, pieczone lub grillowane). Wyrazisty, lekko kwaśny smak uzyskamy, dodając odrobinę soku z cytryny lub limonki.

W przypadku zup alternatywą dla pomidorów będzie dynia, marchew czy bataty, które nadadzą potrawom odpowiednią konsystencję i kolor.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl