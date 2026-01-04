Zupa uchodzi dziś za jedno z najbardziej podstawowych dań, a jej początki sięgają prehistorii. Archeolodzy m.in. Ofer Bar-Yosef z Uniwersytetu Harvarda zwracają uwagę na znaleziska ceramicznych naczyń z Chin, datowanych nawet na 20 tys. lat, co potwierdzono m.in. w publikacjach na łamach czasopisma Science.

Jak podaje NPR, antropolodzy, w tym John Speth z University of Michigan, wskazują jednak, że do gotowania nie była konieczna ceramika. Analiza charakterystycznie popękanych kamieni sugeruje, że już 25 tys. lat temu ludzie mogli podgrzewać wodę w dołach ziemnych wyłożonych skórą lub innymi organicznymi materiałami, wrzucając do środka rozżarzone kamienie.

Co więcej, badania opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences wykazały obecność ugotowanych ziaren skrobi w zębach neandertalczyków sprzed ok. 46 tys. lat.

Najlepsze zupy na świecie według CNN Travel

15 grudnia 2025 CNN Travel opublikował zestawienie najsmaczniejszych zup, jakie można spotkać na naszym globie. Tak wygląda ranking:

1. Banga - Nigeria - zupa na bazie owoców palmy oleistej, z czerwonym, tłustym sosem i dodatkiem ryb oraz suszonych owoców morza.

2. Pho bò - Wietnam - długo gotowany, aromatyczny bulion z wołowiny z przyprawami takimi jak anyż i cynamon, podawany z makaronem ryżowym.

3. Barszcz - Ukraina - czerwony bulion buraczany na zakwasie, często podawany ze śmietaną. Jak podaje CNN, uznany został przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe wymagające ochrony.

4. Bouillabaisse - Francja (Marsylia) - tradycyjna zupa rybna z różnych gatunków ryb i owoców morza, doprawiona szafranem i oliwą.

5. Caldo verde - Portugalia - prosta, sycąca zupa z cienko pokrojoną kapustą, cebulą i dodatkiem kiełbasy chouriço.

6. Chorba frik - Algieria / Tunezja / Libia - gęsta zupa na bazie zielonej pszenicy (freekeh), popularna podczas Ramadanu. Podaje się ją z wołowiną, baraniną, kurczakiem lub jagnięciną, w towarzystwie cytryny.

7. Chupe de camarones - Peru - kremowa zupa z krewetek, ziemniaków i kukurydzy, doprawiona ostrą papryką ají amarillo.

8. Gazpacho - Hiszpania - chłodna zupa warzywna z pomidorów, ogórków i oliwy z oliwek, podawana na zimno.

Wikimedia Commons Gazpacho, chłodna zupa warzywna z pomidorów, ogórków i oliwy z oliwek

9. Zupa z orzeszków ziemnych - Afryka Zachodnia - kremowa, sycąca zupa na bazie orzeszków ziemnych, a także papryczek Scotch bonnet. CNN Travel podkreśla, że istnieją dwa warianty tej zupy: gambijska i nigeryjska.

10. Gumbo - Stany Zjednoczone - gęsta zupa inspirowana kuchnią afrykańską, indiańską i francuską. Istnieją różne wariacje (z kurczakiem, rybą, a nawet kiełbasą), zagęszczana roux lub okrą.

11. Harira - Maroko - zupa z ciecierzycy i pomidorów z przyprawami korzennymi (cynamon, kurkuma, imbir), tradycyjnie jedzona po zachodzie słońca w Ramadanie.

12. Charczo (kharcho) - Gruzja - Pikantna zupa wołowa z orzechami włoskimi i sekretnym składnikiem: niedojrzałymi śliwkami.

13. Zupa z makaronem i wołowiną z Lanzhou - Chiny - klarowny bulion wołowy z ręcznie rozciąganym makaronem la mian.

14. Mohinga - Mjanma - pyszny bulion, gotowany na wolnym ogniu z ziołami i zagęszczany prażonym proszkiem ryżowym.

15. Menudo - Meksyk - zupa z flaków wołowych w ostrym, czerwonym wywarze, często jedzona na kaca. Zawiera ziarna hominy, kolendrę i papryczki chili.

16. Moqueca de camarão - Brazylia - kokosowa zupa z dodatkiem oleju palmowego, pomidorów, podana wraz z delikatnymi krewetkami.

17. Soto ayam - Indonezja - zupa podana z kurczakiem i makaronem. Doprawia się ją kurkumą, anyżem, cynamonem, trawą cytrynową i liśćmi limonki.

18. Tom yum goong - Tajlandia - słodko-pikantny bulion podawany z krewetkami. Robotę robią aromatyczne przyprawy jak galangal czy liście limonki. CNN zaznacza, że papryczki chili bird's eye dodają wyjątkowej ostrości.

19. Tonkotsu ramen - Japonia - aromatyczny i znany niemal na całym świecie bulion. Podawany jest z licznymi dodatkami (makaron, jajko, mięso np. boczek).

20. Yayla çorbasi - Turcja - zupa jogurtowa z dodatkiem ryżu i - jak podają niektóre źródła - miętą. Podawana jest z pitą.

Wikimedia Commons Zupa Yayla çorbasi z Turcji znalazła się w rankingu najlepszych zup świata

Z pewnością najbardziej "nietypową" zupą z tego zestawienia jest m.in. Yayla çorbasi. Głównie za sprawą połączenia jogurtu i mięty (zamiennie stosowane są torebki herbaty miętowej). W Turcji jest uznawana za zupę, która potrafi postawić na nogi w trakcie choroby. Podobnie jak nasz rosół. Co ciekawe, jej nazwa "yayla" oznacza pastwiska.

Polska kuchnia w międzynarodowych rankingach

Niestety, w liście przygotowanej przez CNN Travel nie pojawiła się żadna zupa z Polski. Nie oznacza to jednak, że nasze dania nie są doceniane na świecie.

W tegorocznym globalnym rankingu Taste Atlas Polska zajęła wysokie, 11. miejsce (wyprzedziły nas m.in. Chiny, Japonia, Indonezja, Turcja). Najlepiej ocenionymi polskimi daniami okazały się standardowo pierogi, ale też gołąbki czy pączki. Oprócz tego, dużym uznaniem cieszył się sernik i szarlotka (uznana za czwarte, najlepsze ciasto na świecie).

red. / polsatnews.pl