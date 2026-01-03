"Urlopowy trik". Z kilku dni zrób prawie dwa tygodnie wolnego w 2026 roku

Kluczem jest połączenie dni ustawowo wolnych z weekendami oraz wybór odpowiednich terminów. Choć na pierwszy rzut oka kalendarz nie wygląda zbyt spektakularnie, konkretne układy dat pokazują, że 2026 r. daje realne szanse na dłuższe przerwy bez nadwyrężenia puli urlopowej.

Jak działa "urlopowy trik" w 2026 r.?

Mechanizm jest wyjątkowo prosty, gdy święta wypadają blisko weekendów, wystarczy wziąć urlop w dni robocze pomiędzy nimi. W 2026 r. kilka takich układów pozawala rozciągnąć urlop do ponad tygodnia przy minimalnym "koszcie" dni wolnych.

ZOBACZ: Koniec z pracą w Wigilię. PIP zapowiada kontrole

To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób, które chcą zaplanować dłuższy wyjazd lub po prostu naładować baterie bez brania dwóch tygodni urlopu.

Najlepsze okazje na dłuższy wypoczynek w 2026 r.

Styczeń: 6 dni wolnego przy 2 dniach urlopu - Początek roku sprzyja złapaniu kilku dodatkowych dni odpoczynku. Nowy Rok wypada w czwartek, a Święto Trzech Króli we wtorek. Wystarczy zaplanować urlop w piątek 2 stycznia oraz w poniedziałek 5 stycznia, aby mieć wolne nieprzerwanie od 1 do 6 stycznia.

- Maj: 9 dni kosztem 4 dni urlopu - Święto Pracy wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę. Jeśli ktoś zdecyduje się wziąć wolne od wtorku 27 kwietnia do czwartku 30 kwietnia, zyska porządny wypoczynek trwający od 25 kwietnia aż do 3 maja . To jedna z najdłuższych przerw możliwych do zaplanowania wiosną.

Czerwiec: 4 dni wolnego przy 1 dniu urlopu - Boże Ciało 2026 r. obchodzone jest w czwartek 4 czerwca. Wystarczy dobrać jeden dzień wolny w piątek 5 czerwca, aby cieszyć się czterodniową przerwą, która obejmie również weekend.

Sierpień: 10 dni wypoczynku - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę 15 sierpnia, co oznacza prawo do dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Wybierając urlop od 10 do 14 sierpnia oraz odbierając dzień wolny, np. w poniedziałek 17 sierpnia, można zyskać aż 10 dni ciągłego odpoczynku, od 8 do 17 sierpnia .

- Listopad: dwa warianty do wyboru - Święto Niepodległości wypada w środę 11 listopada. Przy urlopie we wtorek 10 i czwartek 12 listopada można uzyskać pięć dni wolnego z rzędu. Osoby planujące dłuższą przerwę mogą wziąć wolne od 9 do 13 listopada, co daje aż dziewięć dni, licząc od weekendu przed świętem do weekendu po nim.

Przełom 2026/2027: aż 11 dni wolnego przy 3 dniach urlopowych - Końcówka roku 2026 jest wyjątkowo korzystna. Wigilia przypada w czwartek, Boże Narodzenie w piątek, a 26 grudnia jest w sobotę, co daje prawo do dodatkowego dnia wolnego. Jeśli odbierze się go w poniedziałek 28 grudnia i zaplanuje urlop w dniach 29-31 grudnia, można cieszyć się nieprzerwanych wolnym od 24 grudnia do 3 stycznia 2027 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl