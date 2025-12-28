Zanim wyrzucisz choinkę, przeczytaj to. Większość ludzi robi ten sam błąd

Choinka może dostać drugie życie lub zostać wykorzystana w sposób pożyteczny. Zamiast pochopnie się jej pozbywać, warto sprawdzić, jakie są legalne, ekologiczne i rozsądne rozwiązania.

Żywa choinka w doniczce to nie odpad

Choinki sprzedawane w donicach często traktowane są jak jednorazowa dekoracja, choć w wielu przypadkach mogą dalej rosnąć. Znaczenie ma sposób przechowywania w czasie świąt. Drzewko, które było regularnie podlewane, nie stało przy kaloryferze i nie zostało nadmiernie przesuszone, ma realne szanse na przyjęcie się w gruncie.

ZOBACZ: Znamy najnowsze prognozy na Boże Narodzenie. "Diametralna zmiana pogody"

Po świętach nie należy od razu wynosić choinki na mróz. Zalecane jest stopniowe hartowanie, np. przeniesienie jej na kilka dni do chłodniejszego pomieszczenia, a dopiero później posadzenie w ogrodzie lub na działce. W wielu miastach pojawiają się także akcje ponownego sadzenia choinek na terenach zielonych, organizowane przez gminy lub spółki komunalne.

A co zrobić z ciętą choinką?

Choinka bez korzeni nie powinna trafiać do odpadów zmieszanych. To jeden z najczęstszych problemów po świętach. Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, poświąteczne drzewko należy najpierw dokładnie oczyścić z ozdób, a następnie:

pociąć i oddać w miejsce wskazane przez administratora nieruchomości

wrzucić do specjalnego pojemnika lub kontenera oznaczonego jako "zielone",

albo oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ZOBACZ: Culkin opowiedział historię z planu "Kevina". Wciąż ma bliznę po tamtym zdarzeniu

W większości gmin w styczniu i lutym prowadzone są sezonowe zbiórki choinek. Drzewka należy dostarczyć np. do PSZOK-u albo innego wyznaczonego punktu. W takiej sytuacji należy śledzić lokalne komunikaty.

Choinka może się jeszcze przydać w ogrodzie

Dla osób posiadających ogród lub działkę choinka nie musi być problemem. Gałęzie można rozdrobnić i wykorzystać jako naturalną ściółkę, która chroni glebę przed wysychaniem i mrozem. Takie okrycie sprawdza się zwłaszcza przy roślinach wrażliwych na niskie temperatury.

Pień choinki może zostać użyty jako materiał do kompostowania albo jako element dekoracyjny. Coraz częściej zwraca się też uwagę na możliwość przetwarzania choinek na biomasę, a to dodatkowo zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska.

ZOBACZ: Polska kolacja wigilijna w czołówce. Opublikowano nowy ranking

Istnieją inne, nieco kreatywniejsze pomysły. Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie z fragmentów pnia schronienia dla ptaków lub owadów.

Przekaż dalej sztuczną choinkę

Sztuczne choinki bywają problematyczne, ponieważ nie nadają się do klasycznego recyklingu. Wykonane są z różnej mieszanki tworzyw sztucznych, metalu i często klejów, z tego powodu nie powinny trafiać do pojemników na plastik, a na odpady zmieszane (a w przypadku dużego drzewka - odpady wielkogabarytowe).

ZOBACZ: W pewnej wiosce co roku spadają z nieba ryby. Mieszkańcy mówią o cudzie

Warto jednak zaznaczyć, że jeśli sztuczna choinka jest w dobrym stanie, to lepiej rozważyć przekazanie jej dalej - do świetlicy, domu kultury, przedszkola lub organizacji charytatywnej. W wielu miejscach takie dekoracje są nadal potrzebne.

Jaka była największa choinka w historii?

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl