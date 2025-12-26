Żyją na wysokości 3700 m n.p.m. Mieszkańcy płacą za to wysoką cenę

Należy zaznaczyć, że nie mówimy o odległych osadach czy placówkach badawczych, a o dużych miastach, w których funkcjonują urzędy, szkoły, szpitale i zakłady pracy.

Miasta położone wyżej niż alpejskie szczyty

Przykładem są La Paz oraz El Alto. Siedziba rządu Boliwii oraz jedno z najszybciej rosnących miast Ameryki Południowej leżą na wysokości kolejno 3782 m n.p.m. oraz 4150 m n.p.m. To jedne z najwyżej położonych, stale zamieszkanych centrów miejskich na świecie. Żyje tam blisko od 755 732 (La Paz) do 1 123 280 osób (El Alto).

Dla porównania: w Polsce najwyżej położona miejscowość to wieś Ząb, w gminie Poronin. Najwyższy jej punkt leży na wysokości około 1013 m n.p.m.

Wracając do omawianych miast Boliwii, na takiej wysokości ilość tlenu w powietrzu jest wyraźnie niższa. Dla osób przyjezdnych oznacza to niemal natychmiastowe objawy choroby wysokościowej (AMS, soroche):

duszności

krwotoki z nosa

bóle głowy

nudności

brak apetytu

osłabienie

obrzęki

kołatanie serca

Zdrowie pod presją wysokości

A jak mieszkańcy radzą sobie z tym na co dzień? Adaptacja zaczyna się już od urodzenia i trwa przez całe życie. Mimo to niedotlenienie oraz jego konsekwencje zdrowotne nie znikają całkowicie. Szacunki epidemiologiczne dla La Paz wskazują, że około 6-8 proc. osób żyjących tam cierpi na przewlekłą chorobę górską (CMS).





Objawia się ona m.in.:

zmęczeniem

bezdechem

szumami w uszach

zawrotami głowy

kołataniem serca

dezorientacją

rozszerzeniem naczyń krwionośnych

Rozrzedzone powietrze wpływa także bezpośrednio na funkcjonowanie układu oddechowego. Badanie opublikowane w International Journal of Innovative Research in Medical Science z 2024 roku, składające się z analizy 1214 aktów zgonów w La Paz, wykazało, że zapalenie płuc jest tam najczęstszą przyczyną zgonów w kategorii chorób układu oddechowego.

Leczenie w takich warunkach wymaga zmodyfikowanych procedur, a nawet rutynowe hospitalizacje, porody czy zabiegi chirurgiczne wiążą się z podwyższonym ryzykiem. System ochrony zdrowia funkcjonuje więc pod stałą presją.

Z jakimi problemami zmaga się Boliwia?

Duża wysokość nad poziomem morza realnie wpływa na funkcjonowanie całego kraju:

Rolnictwo jest ograniczone przez chłodniejszy klimat, krótszy sezon wegetacyjny i ubogie gleby

Transport na terenie Boliwii jest wolniejszy i droższy, a rozwój gospodarczy kosztowniejszy niż w krajach położonych niżej

Drogi, sieci energetyczne i wodne muszą być budowane i utrzymywane w trudnym, górskim terenie, przy dużych wahaniach temperatur oraz wysokim ryzyku erozji

Co więcej, jak podaje Biznes Interia, jednym z największych problemów społecznych w Boliwii są dziś gwałtownie rosnące koszty życia. Wysoka inflacja coraz mocniej uderza w gospodarstwa domowe, a realna siła nabywcza wynagrodzeń systematycznie spada.

Ekonomista José Luis Evia (były członek władz banku centralnego Boliwii) w rozmowie z AFP zwraca uwagę: - Jeśli chodzi o siłę nabywczą, płace dramatycznie się pogarszają przy rosnącej inflacji.

Wybierasz się do Boliwii? Musisz o tym pamiętać

Pod względem formalnym wjazd do Boliwii jest dla obywateli Polski stosunkowo prosty. Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Przy wjeździe do kraju wypełnia się formularz migracyjny, który należy zachować również na czas wyjazdu. Warto pamiętać, że Boliwia nie ma placówki dyplomatycznej w Polsce. Sprawy wizowe załatwia się w ambasadzie w Berlinie.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w La Paz. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie - w zatłoczonych miejscach może wystąpić ryzyko kradzieży. Warto więc pilnować wszelkich dokumentów i pieniędzy. Wyzwaniem jest też wspomniana już wysokość miasta.

MSZ zwraca uwagę, że problemy zdrowotne związane z niedotlenieniem mogą dotknąć nawet osoby w dobrej kondycji fizycznej. Zalecane jest unikanie wysiłku w pierwszych dniach pobytu oraz odpowiednie nawodnienie.

Droga Śmierci w Boliwii to jedna z najbardziej niebezpiecznych tras świata

