Część z nich opiera się na prostych mechanizmach fizjologicznych, inne na odruchach, o których rzadko się mówi. Co ważne, wiele z nich można zastosować od razu, bez leków i bez wychodzenia z domu.

Ruch, ciepło i głęboki oddech. Trio, które działa

Po obfitym posiłku instynktownie większość osób chce się położyć, jednak taka pozycja często spowalnia opróżnianie żołądka. Siedząc, należy wybrać pozycję wyprostowaną, z lekko uniesioną górną częścią ciała. Garbienie się lub uciskanie brzucha paskiem czy ciasnym ubraniem utrudnia trawienie i sprzyja refluksowi. Czasem wystarczy "popuścić pasa", jak mówi stare polskie powiedzenie.

Lekarze gastroenterolodzy zwracają uwagę, że nawet krótka aktywność o niskiej intensywności może poprawić trawienie. Kilkanaście minut spokojnego spaceru, poruszanie się po mieszkaniu czy delikatne krążenia tułowia pomagają pobudzić perystaltykę jelit i ułatwiają przesuwanie treści pokarmowej.

Duże znaczenie ma także ciepło. Termofor, ciepły koc lub po prostu ogrzanie okolicy brzucha prowadzi do rozluźnienia mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Dzięki temu zmniejsza się uczucie napięcia, skurcze jelit oraz wzdęcia. To prosta metoda, która bywa szczególnie skuteczna po ciężkostrawnych, tłustych potrawach.

Nie bez znaczenia pozostaje również oddech. Głębokie, spokojne oddychanie przeponowe aktywuje układ przywspółczulny, odpowiedzialny za trawienie i regenerację. Kilka minut wolnych wdechów przez nos i długich wydechów ustami może obniżyć napięcie nerwowe, które często nasila dolegliwości żołądkowe. Układ pokarmowy pracuje sprawniej, gdy organizm nie pozostaje w stanie stresu.

Co pić po Wigilii, żeby żołądek w końcu odpoczął?

Intuicja często podpowiada, aby po obfitym posiłku wszystko obficie popić. Lepszym rozwiązaniem jest powolne sięganie po niewielkie ilości wody. Taki sposób nawadniania pozwala delikatnie rozcieńczyć treść żołądkową bez nadmiernego rozciągania jego ścian (inaczej mogłoby nasilić uczucie przepełnienia).

Drugą opcją jest wypicie mięty. Dalej pozostaje ona klasykiem, jednak można sięgnąć również po inne napary. Jak wskazują badania z 2012 roku opublikowane w "International Journal of Food Sciences and Nutrition", rośliny o udokumentowanym działaniu wspomagającym trawienie należą głównie do grup roślin aromatycznych i ostrych. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się m.in.:

imbir

anyż

koper włoski,

rumianek

melisa

Znaczenie ma również temperatura napoju. Powinien być ciepły, a nie gorący, ponieważ zbyt wysoka temperatura może podrażniać śluzówkę żołądka.

