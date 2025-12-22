Polska kolacja wigilijna w czołówce. Opublikowano nowy ranking
Polska kolacja wigilijna znalazła się w ścisłej czołówce najzdrowszych świątecznych posiłków na świecie. Z najnowszego badania szwedzkiej aplikacji Lifesum wynika, że tradycyjne wigilijne menu w Polsce zajmuje czołowe miejsce w rankingu wartości odżywczej, ustępując jedynie jednemu z naszych sąsiadów.
To zasługa nie tylko prostego charakteru wieczerzy, lecz także tego, co trafia na talerz: ryby, warzywa, owoce oraz dania przygotowane z prostych, nieprzetworzonych składników. Wynik ten pokazuje, że tradycyjna kolacja wigilijna może łączyć dobry smak z troską o zdrowie.
Ranking świątecznych kolacji. Polska na drugim miejscu
Lifesum przeanalizował tradycyjne bożonarodzeniowe posiłki w USA i krajach Europy (łącznie 20 państw), biorąc pod uwagę m.in. liczbę kalorii, zawartość cukru, tłuszczów nasyconych, błonnika oraz witamin. Wyniki pokazują wyraźne różnice między poszczególnymi tradycjami kulinarnymi.
Top 5 najzdrowszych kolacji świątecznych według Lifesum:
- Czechy - ok. 2 200 kcal (zwrócono szczególną uwagę na: ryby, warzywa oraz wysoką zawartość błonnika)
- Polska - ok. 2 300 kcal (na plus: produkty bogate w błonnik, umiarkowany cukier, ryby oraz warzywa)
- Norwegia - ok. 2 400 kcal (wyróżniono: duże spożycie warzyw, chude białko, średnia ilość węglowodanów)
- Szwecja - ok. 2 450 kcal (charakteryzuje się zbożami bogatymi w błonnik, zbilansowane desery i wykorzystanie sezonowych warzyw)
- Finlandia - ok. 2 500 kcal (dużo warzyw, mało dodanego cukru i białko)
Polska zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Czechom. Inni sąsiedzi Polski - Niemcy - uplasowali się dopiero na 15. pozycji, ze średnią kalorycznością świątecznej kolacji na poziomie ok. 3 400 kcal.
USA i Wielka Brytania na końcu w rankingu
Na tle europejskiego zestawienia szczególnie wysoką kalorycznością wyróżniają się kraje anglosaskie. Dla porównania świąteczna kolacja w USA dostarcza średnio ok. 3 600 kcal, a w Wielkiej Brytanii aż 3 800 kcal.
Powód jest prosty, dominują tam dania kaloryczne, bogate w tłuszcze nasycone i cukry. Pieczone mięsa, sosy na bazie masła, słodkie desery i duże porcje alkoholu znacząco podnoszą wartość energetyczną posiłku.
W przeciwieństwie do postnej warzywno-rybnej Wigilii w Polsce, tamtejsze świąteczne potrawy są bardziej obciążające dla organizmu i mniej zbilansowane pod względem odżywczym.
Rebeka Bereczy, dietetyczka aplikacji, podkreśla, że nawet przy obfitym stole można ograniczyć kalorie bez rezygnowania z tradycyjnych potraw. - Jedz warzywa i białko w pierwszej kolejności, aby zmniejszyć spożycie kalorii o 10-20 proc. i jednocześnie ustabilizować poziom cukru we krwi. Warto wypełnić połowę talerza warzywami, postawić na białko, zadbać o nawodnienie i jeść uważnie - wskazuje ekspertka.
Dlaczego polskie potrawy wypadają korzystnie?
O wysokiej pozycji Polski zdecydował przede wszystkim post podczas kolacji i wysoka obecność wartościowych składników odżywczych. Wigilijne menu bazuje na kapuście, burakach, grzybach, suszonych owocach i orzechach, co przekłada się na:
- niższą kaloryczność całego posiłku
- większą ilość błonnika
- mniejszy udział tłuszczów nasyconych
- bardziej stabilny poziom cukru we krwi
Na polskich stołach dominują również ryby, takie jak karp i śledź, które dostarczają pełnowartościowego białka i kwasów omega-3.
