Polska kolacja wigilijna w czołówce. Opublikowano nowy ranking

To zasługa nie tylko prostego charakteru wieczerzy, lecz także tego, co trafia na talerz: ryby, warzywa, owoce oraz dania przygotowane z prostych, nieprzetworzonych składników. Wynik ten pokazuje, że tradycyjna kolacja wigilijna może łączyć dobry smak z troską o zdrowie.

Ranking świątecznych kolacji. Polska na drugim miejscu

Lifesum przeanalizował tradycyjne bożonarodzeniowe posiłki w USA i krajach Europy (łącznie 20 państw), biorąc pod uwagę m.in. liczbę kalorii, zawartość cukru, tłuszczów nasyconych, błonnika oraz witamin. Wyniki pokazują wyraźne różnice między poszczególnymi tradycjami kulinarnymi.

Top 5 najzdrowszych kolacji świątecznych według Lifesum:

Czechy - ok. 2 200 kcal (zwrócono szczególną uwagę na: ryby, warzywa oraz wysoką zawartość błonnika)

Polska - ok. 2 300 kcal (na plus: produkty bogate w błonnik, umiarkowany cukier, ryby oraz warzywa)

Norwegia - ok. 2 400 kcal (wyróżniono: duże spożycie warzyw, chude białko, średnia ilość węglowodanów)

Szwecja - ok. 2 450 kcal (charakteryzuje się zbożami bogatymi w błonnik, zbilansowane desery i wykorzystanie sezonowych warzyw)

Finlandia - ok. 2 500 kcal (dużo warzyw, mało dodanego cukru i białko)

Polska zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Czechom. Inni sąsiedzi Polski - Niemcy - uplasowali się dopiero na 15. pozycji, ze średnią kalorycznością świątecznej kolacji na poziomie ok. 3 400 kcal.

USA i Wielka Brytania na końcu w rankingu

Na tle europejskiego zestawienia szczególnie wysoką kalorycznością wyróżniają się kraje anglosaskie. Dla porównania świąteczna kolacja w USA dostarcza średnio ok. 3 600 kcal, a w Wielkiej Brytanii aż 3 800 kcal.

Powód jest prosty, dominują tam dania kaloryczne, bogate w tłuszcze nasycone i cukry. Pieczone mięsa, sosy na bazie masła, słodkie desery i duże porcje alkoholu znacząco podnoszą wartość energetyczną posiłku.

W przeciwieństwie do postnej warzywno-rybnej Wigilii w Polsce, tamtejsze świąteczne potrawy są bardziej obciążające dla organizmu i mniej zbilansowane pod względem odżywczym.

Rebeka Bereczy, dietetyczka aplikacji, podkreśla, że nawet przy obfitym stole można ograniczyć kalorie bez rezygnowania z tradycyjnych potraw. - Jedz warzywa i białko w pierwszej kolejności, aby zmniejszyć spożycie kalorii o 10-20 proc. i jednocześnie ustabilizować poziom cukru we krwi. Warto wypełnić połowę talerza warzywami, postawić na białko, zadbać o nawodnienie i jeść uważnie - wskazuje ekspertka.

Dlaczego polskie potrawy wypadają korzystnie?

O wysokiej pozycji Polski zdecydował przede wszystkim post podczas kolacji i wysoka obecność wartościowych składników odżywczych. Wigilijne menu bazuje na kapuście, burakach, grzybach, suszonych owocach i orzechach, co przekłada się na:

niższą kaloryczność całego posiłku

większą ilość błonnika

mniejszy udział tłuszczów nasyconych

bardziej stabilny poziom cukru we krwi

Na polskich stołach dominują również ryby, takie jak karp i śledź, które dostarczają pełnowartościowego białka i kwasów omega-3.

