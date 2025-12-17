Kilka prostych produktów (lub dań) potrafi zauważalnie poprawić samopoczucie.

Rosół na chłodne dni. Klasyk, który działa

Gdy pogoda staje się bardziej wymagająca, ciepły posiłek nabiera szczególnego znaczenia. Rosół od dawna uznawany jest za potrawę wspierającą regenerację. Wywar z mięsa i warzyw dostarcza aminokwasów, między innymi glicyny, oraz minerałów: wapnia, magnezu i fosforu.

Bulion przygotowany z marchwi, selera, pietruszki, cebuli, pora i przypraw (lubczyku, liścia laurowego, ziela angielskiego) rozgrzewa, wpływa pozytywnie na trawienie i pomaga odzyskać energię. Porcja około 300 ml to jedynie 90-100 kcal. Regularne sięganie po rosół wspiera odporność w czasie wzmożonych zachorowań.

Jabłka. Prosty sposób na naturalną porcję witamin

Chrupiące jabłka świetnie wpasują się do codziennego menu. Zawierają witaminę C, błonnik, potas oraz naturalne przeciwutleniacze, takie jak rutyna czy kwercetyna. W 100 gramach dostarczają około 50 kcal, dlatego pasują zarówno do słodkich, jak i wytrawnych potraw.

Można je jeść na surowo, piec z dodatkiem cynamonu, łączyć z owsianką lub lekką sałatką. Jabłka wspierają naczynia krwionośne oraz pomagają utrzymać stosunkowo stabilny poziom glukozy, co ułatwia funkcjonowanie w okresach niższej energii.

Orzechy włoskie. Przekąska o dużej wartości odżywczej

W czasie spadków temperatury warto sięgać po produkty, które dostarczają energii i korzystnych mikroelementów. Orzechy włoskie to źródło zdrowych tłuszczów, witamin z grupy B, cynku, magnezu oraz selenu. Wpływają korzystnie na koncentrację, pamięć i ogólne samopoczucie.

Można je dodawać do owsianki, sałatek, zup kremów czy domowej granoli. Wystarczy niewielka porcja, ponieważ 100 g dostarcza około 690 kcal. Garść orzechów dziennie pozwala uzupełnić dietę w wartościowe składniki wspierające odporność.

Dynia. Warzywo o wszechstronnym zastosowaniu

Dynia ma 30-40 kcal w 100 gramach, a jednocześnie dostarcza błonnika oraz witamin A, C i E. Znajdują się w niej również potas, wapń, magnez, selen i cynk.

Sprawdza się jako baza zup, dodatków do dań jednogarnkowych oraz słodkich wypieków. Warto wykorzystać także pestki dyni i olej dyniowy, które są źródłem zdrowych tłuszczów. To produkt, który wspiera odporność, poprawia nastrój i daje uczucie sytości.

