Idealne psy dla aktywnych osób. Mają konkretne wymagania

W przeszłości wiele z tych psów wykonywało zadania wymagające nieustannego poruszania się. Przemierzały rozległe pastwiska, tropiły zwierzynę albo pomagały przy stadach. Dzisiaj ich potrzeby wciąż są takie same, dlatego najlepiej czują się tam, gdzie dużo się dzieje.

Husky syberyjski. Pies, który nie zna słowa "stop"

Husky syberyjski jest niezależny, ma swoje zdanie i potrzebuje przestrzeni, by wyładować energię. W domu zachowuje się przyjaźnie, jednak brak ruchu szybko odbija się na jego zachowaniu. Pojawia się frustracja, głośne sygnały niezadowolenia, a nawet próby samowolnych wycieczek poza posesję.

Najlepiej czuje się przy osobach, które wybierają długie trasy, terenowe wybiegania lub zimowe aktywności. W takich warunkach pokazuje pełnię możliwości. To efekt jego historii - przez pokolenia ciągnął sanie na Syberii, gdzie liczyła się odporność i tempo pracy. Nie dziwi więc jego świetna kondycja i potrzeba stałego ruchu. Długość życia tej rasy wynosi przeciętnie 10-14 lat.

Cechy charakteru:

wytrzymały

niezależny

towarzyski

uparty

energiczny

Jack Russell terrier. Mały rozmiar, ogromna potrzeba działania

Przy rasach sportowych często myśli się o większych psach, jednak ten niewielki terier udowadnia, że rozmiar nie ma tu znaczenia. Jack russell terrier powstał z myślą o polowaniach, a wypłaszanie zwierzyny z nor pozostawiło w nim intensywny temperament. Wymaga codziennej aktywności i zajęć, które skierują energię we właściwą stronę.

Bieganie, gry węchowe, szybkie zmiany tempa czy dynamiczne zabawy są dla niego naturalnym sposobem spędzania czasu. Poza ruchem oczekuje również stymulacji umysłowej - bez niej zaczyna działać po swojemu. Odpowiednio prowadzony jest pogodny, otwarty i oddany opiekunom. Żyje zwykle 13-16 lat i świetnie odnajduje się przy osobach, które spędzają dni na rowerach, górskich szlakach lub dłuższych spacerach.

Cechy charakteru:

energiczny

odważny

towarzyski

uparty

inteligentny

Border collie. To prawdziwy geniusz i wulkan energii

To rasa znana z wyjątkowych zdolności umysłowych. Border collie przez stulecia pracował przy owcach, więc wytrzymałość i spryt są mocno zakorzenione w jego zachowaniu. Instynkt pasterski wciąż jest widoczny.

Przez całe życie zachowuje wysoki poziom energii. Średnia długość życia wynosi około 13-15 lat, a każdy dzień wymaga zaplanowania aktywności. Bieganie na dłuższych dystansach, frisbee, zadania logiczne czy trening wymagający współpracy to aktywności, w których czuje się najlepiej. Krótki spacer wokół osiedla nie wystarcza. Przy dobrej pracy z psem staje się posłuszny, oddany i bardzo zaangażowany.

To idealny wybór dla osób, które lubią szybkie tempo, są aktywne od rana do wieczora i oczekują czworonożnego partnera do wymagających wyzwań.

Cechy charakteru:

niezwykle inteligentny

pracowity

lojalny

wymagający

wrażliwy

