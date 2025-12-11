Nie uwierzysz, za co można dostać mandat. Poznaj najdziwniejsze przepisy drogowe
W wielu krajach obowiązują przepisy, które dla odwiedzających brzmią absurdalnie, choć egzekwowane są z pełną powagą. Część wynika z lokalnych zwyczajów, inne powstały, aby ograniczyć zachowania uznawane za ryzykowne albo niezgodne z obyczajem publicznym.
Listy nietypowych regulacji co jakiś czas obiegają media i za każdym razem budzą zdziwienie, szczególnie wśród osób przyzwyczajonych do europejskich standardów.
Mandat w Polsce za "mruganie" światłami
Nie trzeba dalekich podróży, żeby natknąć się na nietypową sytuację. W Polsce karą grozi sygnalizowanie światłami w formie podziękowania lub ostrzeżenia innych uczestników ruchu, tzw. mruganie.Taki gest niejako pomaga osobom, które nie stosują się do przepisów ruchu drogowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to nieprawidłowe użycie reflektorów. Kierowca może zapłacić 200 zł i otrzymać 4 punkty karne.
Kary za gesty, obuwie i… głośne zamykanie drzwi
W wielu państwach europejskich można otrzymać mandat za czynności, które dla niektórych kierowcy wydają się błahe. We Włoszech niedozwolone jest wystawianie ręki poza samochód - popularny "zimny łokieć" może kosztować kilkaset euro.
W Niemczech kierowca odpowiada za brak paliwa na autostradzie. Zatrzymanie pojazdu z tego powodu traktowane jest jako utrudnianie ruchu.
Na Cyprze zakazane jest prowadzenie pojazdu w trakcie jedzenia lub picia. We Francji mandat można otrzymać za jazdę w obuwiu uznanym za nieodpowiednie, na przykład w klapkach.
Z kolei w Szwajcarii (i też w Niemczech) wykroczeniem może być również głośne zamykanie drzwi w aucie, uznawane za niepotrzebne generowanie hałasu.
Prowadzenie auta bez koszulki może skutkować mandatem
W części państw poza Europą obowiązują przepisy, które też potrafią zaskoczyć. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich za pozostawienie brudnego auta w przestrzeni publicznej grozi odholowanie pojazdu i grzywna.
W Tajlandii zabronione jest prowadzenie samochodu bez koszulki, natomiast w Australii karą objęte jest pozostawienie otwartych drzwi w miejscu, które może stwarzać zagrożenie.
Samodzielne tankowanie nie jest mile widziane
W Stanach Zjednoczonych na uwagę zasługuje m.in. New Jersey, gdzie kierowcy nie mogą samodzielnie tankować paliwa.
W San Francisco obowiązuje zakaz mycia samochodu przy użyciu zużytych ubrań, a na Hawajach zabronione jest prowadzenie pojazdu z trzymaniem pupila na kolanach.
Nietypowy przepis drogowy w Estonii
Ciekawym wyjątkiem są przepisy obowiązujące w Estonii, gdzie na tzw. drogach lodowych (zamarznięte morze) nie trzeba zapinać pasów bezpieczeństwa. W razie załamania lodu kierowca ma mieć możliwość natychmiastowego opuszczenia pojazdu.
Równie nietypowe są limity prędkości, można jechać poniżej 25 km/h lub powyżej 40 km/h, ale nie pomiędzy tymi wartościami.
