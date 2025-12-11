Listy nietypowych regulacji co jakiś czas obiegają media i za każdym razem budzą zdziwienie, szczególnie wśród osób przyzwyczajonych do europejskich standardów.

Mandat w Polsce za "mruganie" światłami

Nie trzeba dalekich podróży, żeby natknąć się na nietypową sytuację. W Polsce karą grozi sygnalizowanie światłami w formie podziękowania lub ostrzeżenia innych uczestników ruchu, tzw. mruganie.Taki gest niejako pomaga osobom, które nie stosują się do przepisów ruchu drogowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to nieprawidłowe użycie reflektorów. Kierowca może zapłacić 200 zł i otrzymać 4 punkty karne.

Kary za gesty, obuwie i… głośne zamykanie drzwi

W wielu państwach europejskich można otrzymać mandat za czynności, które dla niektórych kierowcy wydają się błahe. We Włoszech niedozwolone jest wystawianie ręki poza samochód - popularny "zimny łokieć" może kosztować kilkaset euro.

W Niemczech kierowca odpowiada za brak paliwa na autostradzie. Zatrzymanie pojazdu z tego powodu traktowane jest jako utrudnianie ruchu.

Na Cyprze zakazane jest prowadzenie pojazdu w trakcie jedzenia lub picia. We Francji mandat można otrzymać za jazdę w obuwiu uznanym za nieodpowiednie, na przykład w klapkach.

Z kolei w Szwajcarii (i też w Niemczech) wykroczeniem może być również głośne zamykanie drzwi w aucie, uznawane za niepotrzebne generowanie hałasu.

Prowadzenie auta bez koszulki może skutkować mandatem

W części państw poza Europą obowiązują przepisy, które też potrafią zaskoczyć. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich za pozostawienie brudnego auta w przestrzeni publicznej grozi odholowanie pojazdu i grzywna.

W Tajlandii zabronione jest prowadzenie samochodu bez koszulki, natomiast w Australii karą objęte jest pozostawienie otwartych drzwi w miejscu, które może stwarzać zagrożenie.

Samodzielne tankowanie nie jest mile widziane

W Stanach Zjednoczonych na uwagę zasługuje m.in. New Jersey, gdzie kierowcy nie mogą samodzielnie tankować paliwa.

W San Francisco obowiązuje zakaz mycia samochodu przy użyciu zużytych ubrań, a na Hawajach zabronione jest prowadzenie pojazdu z trzymaniem pupila na kolanach.

Nietypowy przepis drogowy w Estonii

Ciekawym wyjątkiem są przepisy obowiązujące w Estonii, gdzie na tzw. drogach lodowych (zamarznięte morze) nie trzeba zapinać pasów bezpieczeństwa. W razie załamania lodu kierowca ma mieć możliwość natychmiastowego opuszczenia pojazdu.

Równie nietypowe są limity prędkości, można jechać poniżej 25 km/h lub powyżej 40 km/h, ale nie pomiędzy tymi wartościami.

