Podpowiadamy, na które obszary domu czy mieszkania należy zwrócić szczególną uwagę, gdy mogą stanowić prawdziwe skupiska bakterii, wirusów i alergenów, których obecność nie tylko obniża komfort życia, ale także sprzyja infekcjom i problemom zdrowotnym.

Gąbka. Niewidzialne siedlisko bakterii

Gąbki wykorzystywane w kuchni, mimo że służą do utrzymania porządku, są jednymi z najbrudniejszych przedmiotów w domu. Wilgotne środowisko, częsty kontakt z resztkami jedzenia i brak odpowiedniej higieny sprawiają, że bardzo łatwo namnażają się w nich bakterie, takie jak E. coli, Salmonella czy gronkowce.

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zarazków, warto gąbki regularnie wymieniać, dobrze suszyć po użyciu oraz okresowo dezynfekować, na przykład przy użyciu octu. Dobrą praktyką jest także posiadanie oddzielnych gąbek do naczyń i do powierzchni roboczych.

Elektronika: pilot, klawiatura i telefon, czyli źródła codziennych infekcji

Niewiele osób pamięta, by podczas porządków regularnie czyścić urządzenia elektroniczne. Tymczasem klawiatury, telewizory, piloty czy smartfony każdego dnia dotykane są przez wszystkich domowników i rzadko kiedy są dezynfekowane. W efekcie stają się idealnym miejscem do gromadzenia zarazków, kurzu i drobinek jedzenia. Każdy kontakt dłoni z tymi powierzchniami może prowadzić do przenoszenia patogenów.

Rekomenduje się więc odłączanie sprzętów przed czyszczeniem, korzystanie z odpowiednich środków do dezynfekcji elektroniki oraz dokładne wycieranie nawet trudno dostępnych miejsc pomiędzy przyciskami.

Kaloryfery i kratki wentylacyjne. Niewidoczne źródło zanieczyszczeń

Do powierzchni pomijanych podczas codziennego sprzątania należą także kratki wentylacyjne i grzejniki. Z czasem osiadają na nich warstwy kurzu, pyłków, a także mikroorganizmy, które mogą pogarszać jakość powietrza w domu i sprzyjać alergiom oraz infekcjom dróg oddechowych.

Regularne odkurzanie, przetarcie wilgotną szmatką czy wykorzystanie sprężonego powietrza pomaga zminimalizować ten problem. Szczególnie w okresie grzewczym warto zadbać o czystość tych elementów, by powietrze w domu było zdrowsze i wolne od nadmiaru kurzu.

