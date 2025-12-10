To klasyczne napoje mleczne, które dzięki fermentacji są łatwiejsze do strawienia niż zwykłe mleko i dostarczają cennych bakterii kwasu mlekowego. Wspierają mikroflorę jelit, są niskokaloryczne i stanowią dobre źródło witamin, zwłaszcza z grupy B.

Czym różni się kefir od maślanki?

Choć na pierwszy rzut oka mają wiele wspólnego, różnice w składzie odżywczym są wyraźne. Kefir wypada korzystniej, ponieważ powstaje dzięki tzw. ziarnom kefirowym - unikalnej kulturze drożdży i bakterii. Dzięki temu oferuje bogatszą mikroflorę probiotyczną oraz szerszy pakiet witamin, w tym B1, B12, D i K2. Zawiera również peptydy, które mogą wspomagać układ krążenia.

Maślanka, choć wartościowa, ma bardziej ograniczony profil bakterii. Dostarcza głównie witamin A i E. Pod względem białka oba napoje są porównywalne.

Wiele osób zwraca także uwagę na tolerancję laktozy. Oba produkty mają jej mniej niż mleko, ale to kefir zwykle okazuje się łagodniejszy dla osób z nietolerancją, ponieważ proces fermentacji zachodzi w nim intensywniej.

Pod względem smaku również trudno je pomylić. Maślanka jest delikatniejsza, mniej kwaśna i bardziej płynna, co sprawia, że świetnie gasi pragnienie i jest chętniej wybierana przez dzieci. Kefir natomiast ma wyraźniejszy, lekko musujący posmak i gęstszą konsystencję.

Kefir czy maślanka: która opcja będzie lepsza?

Osoby liczące kalorie także mogą dostrzec różnice. Szklanka kefiru dostarcza około 130-150 kcal, ponieważ jest nieco tłustszy i bardziej sycący. Maślanka zwykle ma około 118 kcal, dlatego częściej wybierają ją osoby na diecie redukcyjnej lub dbające o lekki jadłospis. Różnica nie jest duża, ale przy codziennym spożyciu może mieć znaczenie.

Który produkt wypada więc najlepiej? Po zestawieniu właściwości obu napojów widać wyraźnie, że kefir zapewnia szersze działanie prozdrowotne. Maślanka nadal pozostaje wartościowym elementem diety, jednak pod względem wpływu na mikroflorę, odporność i ogólny stan organizmu kefir zajmuje pierwsze miejsce.

Wiele z tych korzyści potwierdzają publikacje naukowe. W czasopiśmie "Nutrition Research Reviews" opisano, że kefir może:

poprawiać procesy trawienne

regulować poziom glukozy

działać przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie

wspierać gojenie tkanek

Maślanka również ma swoje zalety, ale jej działanie jest mniej wszechstronne.

Warto przypomnieć, że kefir i maślanka nie są jedynymi napojami fermentowanymi. W wielu krajach popularny jest też ayran, mieszanka jogurtu, wody i soli, znana jako naturalny sposób na nawodnienie i poprawę trawienia.

