Takie błędy sprawiają, że rośnie ilość odpadów zmieszanych, a mniej surowców trafia do ponownego przetworzenia. To właśnie w przypadku niejednorodnych produktów najłatwiej o pomyłkę, dlatego warto wiedzieć, gdzie powinny trafić.

Opakowanie po maśle. Dlaczego nie papier?

Papierowe sreberko po maśle bywa intuicyjnie wrzucane do niebieskiego kosza, jednak to jeden z najczęstszych błędów. Opakowanie to laminat (połączenie papieru i aluminium), którego nie da się rozdzielić i przetworzyć jak zwykłej kartki.

Dlatego zużyte opakowanie po maśle powinno trafić do odpadów zmieszanych.

Kapsułki po kawie. Najbardziej problematyczne

Kapsułki do ekspresów budzą najwięcej pytań. Na ich segregację wpływa kilka czynników: materiał opakowania oraz to, czy w środku pozostała kawa. Zasada jest prosta:

Pusta, oczyszczona kapsułka – żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne

– żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne Kapsułka z resztkami kawy – odpady zmieszane

Jeśli w środku pozostają fusy, cały odpad trafia do czarnego pojemnika i będzie rozkładać się przez wiele lat.

Fusy z kawy i herbaty. To typowy bioodpad

Wbrew popularnym nawykom fusy nie należą do odpadów zmieszanych. Zarówno pozostałości po kawie, jak i po herbacie powinny wylądować w brązowym pojemniku na bio. Są materiałem organicznym, który szybko ulega rozkładowi i może zostać przetworzony na kompost.

Co więcej, nie trzeba pozbywać się ich od razu. Fusy świetnie sprawdzają się jako naturalny dodatek do gleby, podbijają zawartość azotu, mogą trafić do kompostownika, a nawet posłużyć jako składnik domowych peelingów i maseczek.

Torebki po herbacie to inna historia

Skoro fusy są bioodpadem, wiele osób zakłada, że zużyte torebki również powinny trafić do brązowego pojemnika. Niestety, w większości przypadków to błędne założenie. Zdecydowana część torebek herbacianych zawiera:

włókna syntetyczne

plastikowe domieszki

metalowe zszywki

niewidoczne warstwy tworzyw sztucznych

Przez to nie rozkładają się naturalnie i muszą wylądować w pojemniku na odpady zmieszane.

Nawet jeśli producent oznaczy je jako "biodegradowalne", często wymagają one przemysłowych warunków kompostowania. Tylko w pełni naturalne torebki, po usunięciu sznureczków i zszywek, mogą trafić do brązowego kosza.

