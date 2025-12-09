Nie chodzi przy tym o znaczenie ani tradycję. Istotne są dźwięki, harmonia i to, jak imię "brzmi", co potwierdzają badania językoznawcze.

Najpiękniej brzmiące imiona według badań. Mają swoje polskie odpowiedniki

Analizę przygotowała marka My 1st Years wspólnie z lingwistą prof. Bodo Winterem. Badacze sprawdzili 50 najpopularniejszych imion w USA i Wielkiej Brytanii, oceniając je pod względem fonetyki i przyjemności brzmienia.

ZOBACZ: Kto jest mądrzejszy: pies czy kot? Odpowiedź zaskakuje

Wyniki były bardzo podobne w obu krajach. Uznanie zdobyła Sophia (czyli Zofia), która okazała się numerem jeden wśród dziewczynek. Wśród chłopców Amerykanie najwyżej ocenili imię Matthew (Mateusz), natomiast Brytyjczycy - Zayn, które po arabsku oznacza "piękno".

W czołówce znalazły się również żeńskie imiona zaczynające się na literę E, między innymi: Ellie, Emily, Evelyn i Eva. Nie zabrakło także imion inspirowanych naturą, takie jak Lily (Lilia) czy Violet (Fiołek).

Fonetyka ma wpływ na odbiór imienia

Zdanie prof. Wintera decydujące znaczenie ma fonetyka. Niektóre głoski są odbierane jako łagodniejsze, inne budzą pozytywne skojarzenia. Ważny jest także fakt, jak często dane słowo pojawia się w otoczeniu.

ZOBACZ: Nasze myśli mogą ochronić mózg przed demencją. Najnowsze badania z USA

Przykład? Imię Katie zyskało popularność po huraganie Katrina. Nie chodziło o tragiczne wydarzenie, lecz o to, że media przez wiele tygodni powtarzały ten dźwięk, a mózg lubi to, co znajome.

Polskie odpowiedniki najpiękniejszych imion

Jak wyglądają polskie statystyki w kontekście wspomnianych wcześniej badań? Zofia (Sophia) od lat jest jednym z najpopularniejszych imion. W 2024 roku otrzymało je 4470 dziewczynek, rok wcześniej - 4968 (dane gov.pl).

Do najczęściej nadawanych w ostatnich latach należą także Emilia (2563) i Oliwia (3420), które pojawiły się również wysoko w brytyjskim zestawieniu.

ZOBACZ: Turystyczny hit ostatnich miesięcy. Polacy chętnie latają tam też jesienią

Wśród chłopców sytuacja wygląda nieco inaczej. Choć imię Mateusz (Matthew) uchodzi za jedno z najładniej brzmiących według Amerykanów, jego popularność w Polsce wyraźnie maleje. Na początku XXI wieku było jednym z najczęściej wybieranych, natomiast według najnowszych danych, w 2024 roku pojawiło się już tylko 732 razy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl