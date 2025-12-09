Czy trzeba myć jajka? Eksperci przestrzegają przed jednym błędem

Po otwarciu wytłaczanki można trafić na jajka z drobnymi zabrudzeniami, np. śladami słomy czy piór. Odruchowe umycie skorupki wydaje się wtedy czymś oczywistym, ale warto pamiętać, że jajko ma naturalne zabezpieczenia chroniące je przed bakteriami. Zbyt intensywne czyszczenie może tę ochronę osłabić.

Kiedy i czy w ogóle myć jajka sklepowe?

Kluczowa dla odporności jaj na drobnoustroje jest kutykula. To delikatna osłonka, którą można porównać do folii zatykającej pory i ochraniającej zawartość pod skorupką przed wnikaniem bakterii (np. Salmonelli) czy utratą wilgotności. Tej wrażliwej struktury lepiej nie zaburzać, aby nie zwiększyć ryzyka przedostawania się bakterii do białka i żółtka. Dlatego też płukanie, połączone z użyciem detergentu i intensywnym szorowaniem, jest złym pomysłem.

W związku z kontaktem jaj z wodą istnieje jeszcze zjawisko, na które wpływa różnica temperatur. Jak ostrzega amerykański departament rolnictwa (USDA), czyszczenie produktu o temperaturze pokojowej pod zimnym strumieniem z kranu, może doprowadzić do tego, że skurczy się objętość żółtka i białka, a woda wraz z bakteriami zacznie być "zasysana" do wnętrza.

Warto jednak zauważyć, że zalecenia w zakresie mycia dotyczą zamiaru dłuższego przechowywania jajek, np. w lodówce. Wyczyszczenie skorupki tuż przed przygotowywaniem do spożycia nie jest błędem. Należy to jednak zrobić, korzystając z letniej wody i bez silnego, nadmiernego szorowania.

Jeśli jajka były myte wcześniej i później przechowywane w chłodzie, lepiej zużyć je szybciej, bo pozbawiona naturalnej ochrony skorupka staje się bardziej podatna na drobnoustroje.

Jak poznać, że jajko jest zepsute? Wykonaj test szklanki

Wśród efektów ubocznych "uszkodzenia" przez nieodpowiednie czyszczenie jest też przyspieszenie psucia.

Istnieją sposoby, pozwalające ocenić, czy dane jajo nadaje się do zjedzenia. Pewien obraz sytuacji daje włożenie go do szklanki z zimną wodą. Jeśli opadnie płasko na dno, zazwyczaj jest świeże. Lekkie unoszenie to sygnał, że wciąż można je zjeść. Na zepsucie wskazuje pływanie po powierzchni.

Trzeba jednak podkreślić, że nieraz zdarzają się odstępstwa od tych reguł. Dlatego taki prosty test nie zastąpi rozbicia skorupki i kontroli zapachu i wyglądu środka.

