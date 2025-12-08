Zespoły z Uniwersytetu w Essex i Anglia Ruskin University przeprowadziły ośmiotygodniowy eksperyment obejmujący 38 osób w wieku od 23 do 40 lat. Część uczestników trzy razy w tygodniu biegała przez 20-30 minut, nie wprowadzając zmian w codziennej diecie.

Po zakończeniu programu wykonano analizy genetyczne. Okazało się, że osoby, które schudły najwięcej, miały charakterystyczne warianty aż 14 genów, odpowiadających za bardziej efektywne wykorzystywanie energii przez organizm.

Różnice były widoczne również na wadze. Uczestnicy posiadający ten zestaw genów tracili średnio ok. 5 kilogramów, podczas gdy pozostali jedynie ok. 2 kilogramy.

Tempo odchudzania ukryte w DNA

Wśród zidentyfikowanych genów zwrócono uwagę na PPARGC1A. Gen ten wpływa na produkcję białka PGC-1-α, które uczestniczy w regulowaniu procesów energetycznych.

Połączenie danych genetycznych z wynikami treningów pozwoliło w 62 procentach przewidzieć, jaka będzie utrata wagi u danej osoby. To wskazuje, że indywidualna reakcja na aktywność fizyczną w dużym stopniu zależy od zapisanych w DNA predyspozycji.

Co to oznacza dla przyszłej medycyny? Zdaniem autorów badań, w przyszłości genetyka może pomóc dopasowywać programy treningowe do konkretnych potrzeb organizmu.

Naukowcy zaznaczają, że genom człowieka wpływa nie tylko na metabolizm, ale również na reakcje i adaptację podczas ćwiczeń. Część z badanych wariantów genetycznych powiązano nawet z funkcjonowaniem psychicznym i poziomem inteligencji, co wskazuje, że wpływ genów na kondycję człowieka może być bardziej złożony, niż dotychczas sądzono.

Geny to jedno, ale bez ruchu efektów nie będzie

Specjaliści podkreślają, że nawet korzystny zestaw genów nie spowoduje spadku wagi, jeśli na co dzień brakuje aktywności fizycznej. Henry Chung z Uniwersytetu w Essex zwraca uwagę, że predyspozycje zapisane w DNA jedynie ułatwiają spalanie kalorii, lecz nie "wykonają pracy" za człowieka.

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dorośli powinni tygodniowo przeznaczać na ruch od 150 do 300 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności lub od 75 do 150 minut wysiłku bardziej wymagającego. Z danych wynika, że ponad jedna trzecia dorosłej populacji nie spełnia tych zaleceń, co w dużej mierze sprzyja otyłości.

Warto pamiętać, że równie istotna jest codzienna dieta, najlepiej oparta na warzywach, produktach pełnoziarnistych i wartościowych źródłach białka, przy jednoczesnym ograniczeniu cukrów prostych. Dopiero połączenie aktywnego trybu życia z racjonalnym żywieniem daje realną szansę na utrzymanie prawidłowej wagi i dobrej kondycji, niezależnie od uwarunkowań genetycznych.

